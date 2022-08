Eicher und Toto am Summerdays 2022 in Arbon

Summerdays Arbon Musikalische Gewitter auf der Bühne und ein echtes am Himmel: 10'500 Besucher erleben energetischen Eicher und die Wiederauferstehung von Toto 10'500 Besucherinnen und Besucher erlebten am Freitagabend beim Summerdays Festival in Arbon einen bestens aufgelegten Stephan Eicher und ein verjüngtes Toto, das an die besten Zeiten der Supergroup erinnerte. Michael Hasler Jetzt kommentieren 27.08.2022, 08.02 Uhr

Energetisch und leidenschaftlich: Stephan Eicher auf der Summerdays-Bühne. Bild: Ralph Ribi

Es dauert nur einige Klaviertupfer, zwei drei Gitarrenakkorde, dies vermengt mit Stephan Eichers Stimme und der ganze Körper überzieht sich mit einer wundersamen Temporäreiszeit. Das können in diesem Land nicht viele, vielleicht so treffsicher einzig Stephan Eicher. Unverschämt gut sieht er mit seinen mittlerweile 62 Jahren aus und wirkt so energetisch und leidenschaftlich wie ehedem. Selbst der Himmel scheint gerührt, wehrt sich gegen das sich anbahnende Gewitter und blutet stattdessen die letzten orangeroten Farbbrechungen in den See.

Erstaunlich viel Rock

Die grosse Frage an diesem Abend ist nicht, ob dieser Menschenflüsterer mit seinen Songs und Chansons das Publikum einfangen wird, sondern einzig: mit welchen Mitteln? Denn Eicher kann, wie die besten Fussballteams dieser Welt, verschiedenste Gangarten gehen. Mal expressionistisch verzuckert, orchestral ausufernd, minimalistisch oder wie an diesem Abend mit einem Gemisch aus sehnsuchtsvollem Folk, Chansons, einem Tupfer Country und erstaunlich viel Rock.

Seine musikalisch herausragende fünfköpfige Band hat er optisch auf ein Floss gepackt, das er mal weiter in die Stromschnellen des Rocks eintauchen lässt, um es dann wieder an Land zu ziehen. Dort whispern sich die Musiker ihre Geschichten und Balladen zu aber nur so lange, bis Captain Eicher wieder in See sticht.

Partout keine Zugabe

Der Spannungsbogen funktioniert – und wie. Das Publikum ist hellwach, lässt sich auf ein imaginäres Mitsummen ebenso ein wie auf Eichers unumstösslichen Imperativ, am Ende partout keine Zugabe zu spielen. Muss er auch gar nicht, denn in seinen Auftritt montiert er sowohl seine künstlerisch spannendsten als auch seine kommerziell erfolgreichsten Songs clever. Herausragend auch an diesem Abend das reduzierte Arrangement von «Weiss nid was es isch» oder das herrlich-rockig vor sich hinbrodelnde «Tu ne me dois rien».

Seinen Höhepunkt erlebt die poetische Flossfahrt aber etwa zur Halbzeit. Eicher lässt eine seiner ohnehin wunderbarsten Kompositionen «Eldorado» vielleicht über zehn Minuten hinweg in ein grandioses Finale aufblähen. Wehklagende, ja bockig-zornige Gitarrenriffs reiben sich an Klavierperlen und inmitten dieser Klangwand ergeben sich die feinkehligen Chorstimmen. Das erinnert in den besten Momenten – zugegeben ein grosser Vergleich – an die Backgroundgesänge der Eagles. Nach 75 Minuten ist Schluss, leider, aber der Imperativ mit der Zugabe gilt. Eicher ist ein Verführer, aber kein Plauderer. Und mit 62 musikalisch kein bisschen alt geworden, im Gegenteil.

Ein musikalischer Orkan

Mit dem Abgang des Schweizer Troubadours entlädt sich der Himmel. Erbarmungslos. Ausdauernd. Wahrlich keine einfache Aufgabe also, nach einem formidablen Stephan Eicher einerseits das Publikum zu verzücken und gleich auch noch das Unwetter vergessen zu machen. Nun, Toto brauchen einen Song, um sich an die misslichen Bedingungen zu gewöhnen und einen zweiten, um Wetter, Eicher und den Alltag wegzublasen.

Toto stellt dem Gewitter einen musikalischen Sturm entgegen. Bild: Ralph Ribi

Als sie «Hold the line» anstimmen, ist es ein musikalischer Orkan, den sie dem Sturm entgegenstellen. Die Hände und Arme schnellen in die Höhen, die Kehlen werden beim Mitsingen malträtiert und das Publikum brennt trotz rapidem Temperatursturz unter den Ku-Klux-Klan-artigen Gratispelerinen. Das hatten sich die Veranstalter natürlich so erhofft, aber Toto war zumindest in den letzten zwei Jahrzehnten ihrer 45-jährigen Tourkarriere immer wieder auch eine Lotterie. Interne Streitereien, gesundheitliche Probleme und etliche Umbesetzungen des Leadsängers hatten der Band zwischenzeitlich so zugesetzt, dass sich jene 2008 offiziell auflöste. Ab 2010 ging es in changierenden Besetzungen zwar weiter, aber die Konzerte variierten stark bezüglich der Qualität und Intensität.

Radikal verjüngtes Septett

Was Arbon am Freitagabend miterleben darf, ist so etwas wie die Wiederauferstehung eines schlafenden Riesen. Undenkbar, dass diese Band, die 40 Millionen Tonträger verkaufte, kurz vor ihrem definitiven Aus stand. Auf der Bühne tobt sich ein radikal verjüngtes Septett aus, spielfreudig wie eine junge Garagenband und präzise wie eine CAD-Software. Das aktuelle Line up vereint unter anderem Musiker von Prince oder Justin Timberlake und verbindet jene mit Bandleader Steve Lukather und den Langzeitwegbegleitern Joseph Williams sowie John Pierce. Die Verjüngungskur steht der Supergroup, wie sie einst in den Achtzigern genannt wurde, bestens an. Die Arrangements wirken entschlackt, teilweise mengt sich sogar eine Prise Funk in den Toto-Sound hinein und die musikalische Qualität ist so superlativ hoch wie nur denkbar. Toto an diesem Abend nicht zu mögen, ist also im Zweifelsfall eine reine Frage des Geschmacks. Denn noch immer gibt es weltweit nur eine Handvoll Bands, die sich mit diesen Hochleistungssportlern auf ihren Instrumenten messen können.

Hochkultur-Karaoke

Anderthalb Stunden lang beschenken Toto ihr Publikum am Freitag mit einem Karaoke-Abend auf allerhöchstem Niveau. Natürlich fehlen Welthits wie Rosanna oder Africa (übrigens 800 Millionen Mal auf youtube angeklickt) nicht im Programm. Aber der Abend ist mehr als die Summe seiner Einzelhits. Es ist eine Band, die sich wieder gefunden hat und die ihre tägliche Arbeit auf der Bühne wieder lieben gelernt hat. Und es ist auch die Niederkunft eines Gitarrengottes, von denen zu viele stehen geblieben und verschwunden sind.

«Auch wir Bandmitglieder wissen, dass Steve Lukather nicht von dieser Welt ist. Er ist von einem fernen Planeten zu uns herabgestiegen für eine begrenzte Zeit», verabschiedet Leadsänger Joseph Williams seinen Bandchef. Lukather hatte zuvor das Publikum mit seinem extraterrestrischen Gitarrenspiel magnetisiert. Auf 500 Millionen verkauften Tonträgern ist seine Kunst zu hören. Und kein Ende ist in Sicht. Nach einer Stunde beugt sich auch das Gewitter Lukathers Gitarreneruptionen. Wer, ausser ein Gott höchstselbst, wäre zu so etwas fähig?

