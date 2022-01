Sulgen «Testen, nein danke!»: Eltern demonstrieren auf dem Schulareal gegen Coronamassnahmen – Götighofer Schule ruft die Polizei Jeden Montag möchte eine Gruppe von Eltern, deren Kinder an die Primarschule in Götighofen gehen, eine Mahnwache gegen die Massnahmen an den Schulen durchführen. Die Schule möchte jedoch nicht als Ort für politischen Aktivismus genutzt werden. Trotz Schreiben an die Eltern, derartige Aktionen zu unterlassen, musste am Montag die Polizei ausrücken. Aylin Erol Jetzt kommentieren 25.01.2022, 17.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Primarschule in Götighofen weigerten sich am Montag Eltern der Schülerinnen und Schüler, das Gelände zu verlassen. Bild: Donato Caspari

«Endlich Ordnung schaffen an dieser Schule!», «Testen, nein danke» und «Unterstützt unsere Kinder, nicht den Bund», solche Zettel klebten am Sonntagabend vor zwei Wochen am Eingang der Primarschule in Götighofen. Wie die Volksschulgemeinde Region Sulgen in einem Schreiben an die Eltern vom 21. Januar erklärt, handelte es sich dabei um «eine unbekannte Gruppierung», die dazu aufruft, beim Schulhaus Götighofen «fortan jeden Montag eine <friedliche Mahnwache gegen die Massnahmen an unseren Schulen> abzuhalten». Die Schule verurteile diese Aktionen aufs Schärfste und werde bei künftigen Aktionen rechtliche Schritte prüfen. Weiter heisst es:

«Es ist zu respektieren, dass es zum Thema Coronamassnahmen unterschiedliche Auffassungen gibt. Doch die Schule darf nicht zum Ort für politische Kundgebungen werden, um Einfluss auszuüben auf Schülerinnen und Schüler oder Lehrpersonen.»

Damit war der Spuk für Götighofen aber leider noch nicht zu Ende. Im Gegenteil. Am Montagmorgen soll es nun gar zu einem Polizeieinsatz gekommen sein. Gemäss der Kantonspolizei Thurgau hätten sich einige Personen auf dem Areal befunden und sich geweigert, das Gelände zu verlassen. Die Schulleitung habe daraufhin die Polizei informiert. «Vor dem Eintreffen der Polizeipatrouille hatten die Personen die Örtlichkeit bereits verlassen», sagt Claudia Brunner, Mediensprecherin der Kantonspolizei Thurgau. Gemäss der Volksschulgemeinde Sulgen hätten die Personen in ihrem Protest unter anderem Grabkerzen aufgestellt.

Unverständnis seitens der Schule

«Wir verstehen einfach nicht, weshalb diese Aktionen jetzt starten», sagt Rahel Müller, Medienverantwortliche der Volksschulgemeinde Sulgen. Es habe in den letzten Monaten keine Verschärfungen an den Primarschulen im Thurgau gegeben, es herrsche keine Maskenpflicht und einige Klassen seien derzeit sogar im Skilager. «Die Schulleitung und das Lehrpersonal machen alles, was in ihrer Macht steht, um den Kindern einen normalen Schulbetrieb zu ermöglichen», sagt Müller. Eine Schule sei lediglich eine ausführende Kraft und unterliege in Sachen Coronamassnahmen den Entscheidungen der Regierung. «Wir können deshalb auch nicht verstehen, warum das Schulareal für solche politischen Aktionen genutzt wird», sagt Müller.

In der Tat scheinen die demonstrierenden Eltern nicht den idealen Raum gefunden zu haben, um mit unbewilligten Demonstrationen ihrem Unmut Gehör zu verschaffen. Beat Brüllmann, Chef des Thurgauer Amtes für Volksschule, ist noch nichts über die politischen Aktionen der Massnahmengegnern in Götighofen zu Ohren gekommen:

Beat Brüllmann, Chef des Thurgauer Amtes für Volksschule. Bild: Reto Martin

«Die Schule verwalten sich unabhängig und sind auch nicht verpflichtet, uns über solche Vorfälle zu informieren.»

Man müsse sich deshalb ohnehin fragen, ob solche Mahnwachen und Demonstrationen auf dem Schulgelände überhaupt Sinn machen. Er gehe davon aus, dass es sich bei den Massnahmengegnern in Götighofen um einen Einzelfall handelt. «Wenn so etwas auf einem Schulgelände passiert, raten wir in erster Linie, mit den Demonstrierenden das Gespräch zu suchen. Oftmals lässt sich so eine Lösung finden», sagt Brüllmann. Würde das nicht fruchten, könnten die Schulen Massnahmen ergreifen.

Eltern haben die Pflicht, mit Schulen zusammenzuarbeiten

Gemäss der Volksschulgemeinde Sulgen habe sich eine Diskussion mit den demonstrierend Eltern schwierig gestaltet. Deshalb sei ein Verweis ausgesprochen worden, welcher nicht fruchtete und schliesslich die Polizei verlangte. Philipp Kübler, Leiter des Rechtsdienst des Departements für Erziehung und Kultur, hält dieses Vorgehen grundsätzlich für möglich, wobei eine Einzelfallprüfung natürlich nicht vorweggenommen werden könne:

«Schulen besitzen ein öffentlich-rechtliches Hoheitsrecht über ihr Areal. Sie dürfen in Notfällen unter Umständen auch ziemlich informell und schnell einen Areal-Verweis aussprechen – auch gegen Eltern.»

Würde dies nicht funktionieren, sei die einzige Möglichkeit der Schule, sich an die Polizei zu wenden, die wiederum über das Vorgehen gegen unbewilligte Demonstrationen entscheiden müsse. Die Schule selbst habe nämlich keine Mittel, um einen Verweis kurzfristig durchzusetzen. «Über die Polizei und die Staatsanwaltschaft können dann auch Bussen ausgesprochen werden», sagt Kübler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen