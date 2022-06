Subventionsskandal Voruntersuchung des BAV und Verhandlung mit dem Kanton St.Gallen: Für die Bus Ostschweiz AG wird es ein delikater Sommer Der Fall der Bus Ostschweiz AG wird neu vom Bundesamt für Verkehr (BAV) durchleuchtet. Nach den Ferien beginnen zudem die Gespräche mit dem Kanton St.Gallen. Es geht um die Rückzahlung der Subventionsmillionen. Renato Schatz Jetzt kommentieren 24.06.2022, 20.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen

Zur Bus Ostschweiz AG gehören die Marken RTB Rheintal Bus, Wil-Mobil sowie Bus Sarganserland Werdenberg. Bild: Hildegard Bickel

«BAV leitet Strafuntersuchung in zwei Subventionsfällen ein», titelte das Bundesamt für Verkehr in einem Communiqué vom Mittwoch. Bei einem dieser beiden Subventionsfälle handelt es sich um die Bus Ostschweiz AG. Doch diese will nichts von einer Strafuntersuchung wissen. Sprecher Ralph Dietsche sagt: «Das BAV hat lediglich eine Voruntersuchung eingeleitet. Der Titel der Medienmitteilung ist deshalb irreführend.»

Und tatsächlich: Bisher wurde keine Strafuntersuchung eingeleitet. Das BAV räumt auf Anfrage ein, dass der Titel «nicht ganz logisch» sei. Richtig ist: Das BAV klärt ab, ob eine Strafuntersuchung eingeleitet werden muss.

Der Bund ist neu zuständig

Der eine Grund: Die Bus Ostschweiz AG verkaufte vollständig abgeschriebene Busse an ein Tochterunternehmen, das die Fahrzeuge anschliessend teuer zurückvermietete. Zwischen 2012 und 2019 kassierte der Verkehrsbetrieb dadurch fünfeinhalb Millionen Franken zu viel an Subventionen. Wegen Zinsen und Zinseszinsen ist die Summe inzwischen wesentlich höher.

Der andere Grund: Zwei Gerichtsurteile, einer im Zusammenhang mit dem Postauto-Skandal, kamen zum Schluss, dass für derlei Fälle nicht etwa die kantonale Staatsanwaltschaft oder Externe zuständig seien, sondern das Bundesamt für Verkehr als Subventionsbehörde. Dementsprechend geht nun auch der Fall der Bus Ostschweiz AG in dessen Verantwortung über. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Was sagen die involvierten Parteien zur Voruntersuchung? Auf der einen Seite der Kanton St.Gallen, der mit 40,9 Prozent der Anteile Hauptaktionär ist und das Geld zurückfordert. Und auf der anderen Seite die Bus Ostschweiz AG, die argumentiert, das Geld sei im Unternehmen geblieben und die Abschreibungspraktik rechtmässig.

Ralph Dietsche ist Mediensprecherfür die Bus Ostschweiz AG. Bild: PD

Die Bus Ostschweiz AG hat sich vorsorglich schon einmal selbst durchleuchten lassen, von Rechtsexperten. Dietsche sagt: «Nach deren Beurteilung besteht kein hinreichender Anfangsverdacht für die Eröffnung einer Strafuntersuchung gegen die damaligen Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.»

Ausserdem habe das BAV «seit 2012 jährlich Einsicht in die Jahresrechnung der Bus Ostschweiz AG» gehabt. Er führt diesen Grund mit einem «altrömischen Grundsatz» ein, «volenti non fit iniuria, dem Einwilligenden geschieht kein Unrecht».

Längst keine Vertrauensbasis mehr

Beat Tinner verantwortet das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Der St.Galler Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner wählt nüchternere Worte: «Abgesehen vom strafrechtlichen Aspekt interessiert uns in erster Linie, dass wir die zu viel bezogenen Abgeltungen vom Unternehmen wieder zurückerhalten.» Die Sachlichkeit von Tinner überrascht nicht, der Kanton will seine Anteile längst abstossen.

Im Vorfeld der Generalversammlung des Verkehrsunternehmens Anfang Juni einigte man sich darauf, dass die Bus Ostschweiz AG geeignete Abnehmerinnen und Abnehmer für die Regierungsaktien zu suchen habe. Da die Bewertung der Aktien noch nicht abgeschlossen ist, kam es bisher noch nicht zu Gesprächen mit möglichen Interessenten.

Keine Gespräche, das trifft beinahe auch auf Kanton und Bus Ostschweiz zu. Tinner sagt: «Der Kontakt beschränkt sich derzeit auf die notwendigen Schritte hinsichtlich des Verkaufes der kantonalen Anteile.» Doch noch diesen Sommer werden die beiden Parteien an einen Tisch sitzen müssen.

Der Anlass: die Subventionsmillionen, die der Kanton zurückfordert. Wenn die zwei von der Bus Ostschweiz AG in Auftrag gegebenen Gutachten fertig sind, soll verhandelt werden. «Nach den Sommerferien», sagt der Verkehrsbetrieb, der an einer «einvernehmlichen Lösung» interessiert sei. Für Tinner ist der Spielraum für Kompromisse dagegen «sehr begrenzt», «aufgrund der klaren Ausgangslage».