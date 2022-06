Kanton pocht auf personelle Änderungen bei der Bus Ostschweiz AG

Subventionsskandal Kanton St.Gallen will Verwaltungsräten der Bus Ostschweiz AG bei der heutigen Generalversammlung das Vertrauen entziehen Der Verkehrsbetrieb hat mit Tricksereien einen Gewinn von neun Millionen Franken erwirtschaftet. Die St.Galler Regierung als Hauptaktionärin hat nun genug und pocht auf personelle Änderungen. Renato Schatz 02.06.2022, 10.19 Uhr

Zur Bus Ostschweiz AG zählen die RTB Rheintal Bus, die Wil-Mobil sowie Bus Sarganserland Werdenberg. Bild: Kurt Latzer

«Der Kanton erwartet, dass der Verwaltungsrat sich einer personellen Erneuerung unterzieht», sagt Beat Tinner, St.Galler Volkswirtschaftsdirektor, heute im «Blick». Für die Bus Ostschweiz AG ist es die nächste Station einer Irrfahrt, die 2012 startete.

Damals begann der Verkehrsbetrieb vollständig abgeschriebene Busse an ein Tochterunternehmen zu verkaufen. Die Fahrzeuge wurden dann zurück ans subventionierte Mutterunternehmen vermietet, das mit diesen Tricks zunächst 5,5 Millionen Franken Gewinn erzielte. Dieser sei in der Zwischenzeit «durch Zins und Zinseszins», wie der «Blick» schreibt, auf neun Millionen Franken angewachsen.

In Einzelfällen der Stimme enthalten

Jetzt will der Kanton St.Gallen, der 40,9 Prozent der Anteile der Bus Ostschweiz AG hält und damit Hauptaktionär ist, dem Verwaltungsrat bei der heutigen Generalversammlung die Entlastung verweigern. Konkret heisst das gemäss «Blick», dass man sich in Einzelfällen bei der Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder der Stimme enthalten werde. Auch prüfe das Bundesamt für Verkehr eine Strafanzeige gegen Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates, so der «Blick» weiter.

Noch im März stand der Verkauf der kantonalen Anteile an der AG im Raum. Dieser gehören die RTB Rheintal Bus, die Wil-Mobil sowie Bus Sarganserland Werdenberg an. Nun will sich die St.Galler Regierung dem Problem offenbar mit dem Austausch des Verwaltungsrates entledigen. Wohl auch, weil dieser laut dem «Blick»-Artikel nie habe abklären lassen, ob die Gewinne rechtens seien, vielmehr wurden diese «begrüsst», wie die Zeitung aus einem vertraulichen Schreiben der St.Galler Finanzkontrolle erfuhr.