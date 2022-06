Wer will die Anteile der Bus Ostschweiz AG?

Subventionsskandal Die Regierungsanteile an der Bus Ostschweiz AG sollen verkauft werden: Doch wer will sie überhaupt? Nach der Irrfahrt des Verkehrsbetriebs soll es nun schnell gehen. Aber die Aktien sind nicht besonders lukrativ. Und da gibt es auch noch andere Hürden. Renato Schatz 08.06.2022, 05.00 Uhr

Kassierte über Jahre hinweg über fünfeinhalb Millionen Franken zu viel an Subventionen: die Bus Ostschweiz AG. Bild: Chris Mansfield

Bald steht er im Verkaufsregal, der Anteil des Kantons St.Gallen an der Bus Ostschweiz AG. Verstaubt ist die Verpackung nicht, dafür ist der Verkehrsbetrieb mit seinen Elektrobussen zu modern. Doch beschädigt ist sie. Oder besser gesagt: der Ruf. Hier eine Delle und dort auch eine. Weil das Unternehmen zwischen 2012 und 2019 unrechtmässig Subventionen kassierte. Und weil es keine personellen Konsequenzen zog, und damit auch keine Lehren, so die Argumentation der Regierung.

Diese will ihre Aktien – sie hält rund 40 Prozent – seit 2014 abstossen. Damals kam man zum Schluss, dass die Regierung nicht Besteller und Eigner gleichzeitig sein solle. Vor ein paar Jahren gab es dann ein Verkaufsangebot, doch die Bus Ostschweiz AG legte ihr Veto ein. Sie schreibt auf Anfrage, der Verwaltungsrat wehre sich «gegen einen Verkauf der Aktien an Konkurrenten, private Mitbewerber und ausländische Investoren».

«Aktien finanziell nicht interessant»

Das Vetorecht gilt weiterhin. Vor der Generalversammlung am vergangenen Donnerstag einigte sich der Verkehrsbetrieb mit der Regierung allerdings darauf, dass er geeignete Abnehmerinnen und Abnehmer für die Kantonsanteile suchen werde, neu also als Verkäufer auftritt. Bis anhin tat das der Kanton. Nur: Läuft, wer durch den Investitionsmarkt geht, nicht einfach vorbei an diesem beschädigten 40-Prozent-Paket ganz hinten im Regal? Das Unternehmen ist sich der Dellen offenbar bewusst, schreibt:

«Da keine Dividenden ausbezahlt werden, sind die Aktien finanziell betrachtet nicht interessant.»

Doch «für Städte und Gemeinden im Einzugsgebiet» könne der Erwerb von Anteilen «interessant» sein; «um den regionalen und lokalen öffentlichen Verkehr zu stärken, die Ansprechpartner weiterhin vor Ort zu haben und die Arbeitsplätze in der Ostschweiz zu sichern». Mehrere Gemeinden würden bereits «namhafte Anteile» halten, genauso die Zugerland Verkehrsbetriebe, die Kooperationspartner sind. Die übrigen Aktien seien «in breitem Privatbesitz», wie die Bus Ostschweiz AG weiter schreibt. Das Unternehmen ist in der Region verankert und wird das dank des Vetorechts auch weiterhin bleiben.

Es ist demnach denkbar, dass es dauert, bis das beschädigte Paket über den Ladentisch geht. Wäre eine weitere Zusammenarbeit aber überhaupt noch möglich? Der kantonale Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner warf dem Verkehrsbetrieb an der GV einen «Vertrauensbruch» vor. Und drohte, bei der nächsten anstehenden Wahl des Verwaltungsrates selber geeignete Kandidatinnen und Kandidaten vorzuschlagen. Die Bus Ostschweiz AG versucht, die Wogen zu glätten. Und schreibt, die bedingte Erteilung des Verkaufsmandats sei ein «Vertrauensbeweis». Aber: «Unsere Energie stecken wir jetzt in die Suche von geeigneten Aktionärinnen und Aktionären.» Das Preisschild fehlt indes noch. Dieses beschriftet der Wirtschaftsprüfer PWC, der den Wert der Anteile nun bewerten soll.