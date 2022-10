Bus Ostschweiz bekommt eine Deadline bis Ende Oktober

Subventionsskandal Deadline bis Ende Oktober: Falls die Bus Ostschweiz AG das Angebot des Kantons nicht annimmt, wird sie betrieben Der Fahrbetrieb soll mit umstrittenen Buchungen mehrere Subventionsmillionen zu viel kassiert haben. Im Streit um das Geld zeichnet sich aber nun eine Entscheidung ab. Oder eine neue Eskalationsstufe. Renato Schatz Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Zur Bus Ostschweiz AG gehören die Marken RTB Rheintal Bus, Wil-Mobil sowie Bus Sarganserland Werdenberg. Bild: Chris Mansfield

Seit einer gefühlten Ewigkeit streitet der Kanton St.Gallen mit der Bus Ostschweiz AG um eine Millionensumme. Der Grund: Der Verkehrsbetrieb soll zwischen 2012 und 2019 mittels umstrittener Abschreibungen zu viel Subventionen kassiert haben. Dank Zinsen soll der Betrag auf knapp zehn Millionen Franken gewachsen sein. Bus Ostschweiz ist sich keiner Schuld bewusst. Der Kanton dagegen verlangt das Geld zurück.

Treffen am vergangenen Montag

Eigentlich wollte man sich gleich nach den Sommerferien wieder an den Verhandlungstisch setzen. Doch man fand keinen Termin. «An uns hat es nicht gelegen», sagte Beat Tinner, der kantonale Volkswirtschaftsdirektor. Inzwischen fand das Treffen statt, und zwar am vergangenen Montag. Ralph Dietsche, Mediensprecher der Bus Ostschweiz AG, teilt dies auf Anfrage mit. Er schreibt ausserdem, dass sich das Unternehmen noch im Gespräch befinde, «Resultate liegen noch keine vor».

Tinner stellt die Situation ein wenig anders dar. Man habe dem Verkehrsbetrieb zusammen mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) eine Verhandlungslösung angeboten, schreibt er. Sie sieht unter anderem eine Rückzahlung der unrechtmässig bezogenen Subventionen in Raten vor. Tinner weiter:

«Bis Ende Oktober hat der Verwaltungsrat die Möglichkeit, dem Angebot zuzustimmen.»

Will heissen: Der Ball liegt jetzt bei der Bus Ostschweiz AG. Sie muss entscheiden, ob sie das Angebot annimmt – und damit gewissermassen auch eingesteht, unrechtmässig gehandelt zu haben. Tut sie das nicht, zündet der Kanton die nächste Eskalationsstufe.

Bewertung der Aktien dauert an

Denn falls der Verwaltungsrat dem Angebot nicht zustimmt, «betrachten BAV wie der Kanton St.Gallen die Verhandlungen als gescheitert», wie Tinner schreibt. Und dann beginnt der Streit erst so richtig: Der Kanton würde nämlich «den Rechtsweg beschreiten und die Bus Ostschweiz für die Gesamtforderung inklusive aufgelaufener Zinsen betreiben». Sollte die Bus Ostschweiz AG auch dann nicht zahlen, könnte der Fall vor Gericht landen.

Die Regierung hält über 40 Prozent der Aktien und ist damit Hauptaktionärin. Sie will ihre Anteile an der Bus Ostschweiz AG längst abstossen. Seit dem Sommer bewertet der Wirtschaftsprüfer PWC deshalb das Aktienpaket des Kantons. Da die Bewertung laut Mediensprecher Dietsche noch nicht abgeschlossen ist, können derzeit auch keine potenziellen Abnehmerinnen und Abnehmer für die Regierungsanteile gesucht werden. Eine Aufgabe übrigens, die dann Bus Ostschweiz zu erledigen hat, so wurde es vereinbart.

Ebenfalls noch nicht abgeschlossen ist die Voruntersuchung des BAV, das momentan klärt, ob eine Strafuntersuchung notwendig ist.

