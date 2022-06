Ostschweiz: Zwei Personen beim Wandern in den Tod gestürzt

Am Wochenende verunglückten zwei Personen beim Wandern in der Ostschweiz. Eine 75-jährige Frau aus dem Kanton Bern stürzte beim Wandern zwischen Äscher und Chobel in den Tod, ein 64-jähriger Mann verunfallte bei einem Bergungsversuch beim Tschuggen.

27.06.2022, 09.38 Uhr