Fachhochschule klagt gegen eigenen Entscheid wegen Studentin

Cupfieber Schon wieder Cupfinal? Kann nicht sein. Eigentlich.

Alle 20 Jahre schafft es der FC St. Gallen in den Cupfinal. Hatten wir eigentlich gemeint. Nun steht dieses Spiel der Spiele also wirklich bevor. Was auch für die Sportredaktion heisst: Ausnahmezustand.