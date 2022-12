Studie Kanton St.Gallen liess Medikamentenversuche in psychiatrischen Kliniken prüfen – und hat keine Anzeichen auf grobes Fehlverhalten gefunden In einer Pilotstudie befasste sich Marina Lienhard mit der Frage, ob zwischen 1950 und 1980 experimentelle Psychopharmaka-Versuche in psychiatrischen Kliniken des Kantons St.Gallen durchgeführt wurden. Offenbar wurden in vereinzelten Fällen Substanzen verabreicht, die noch nicht zugelassen waren. Mit einer Anlaufstelle will die Regierung Betroffene unterstützten. 21.12.2022, 10.09 Uhr

Laut Pilotstudie wurden in psychiatrischen Kliniken des Kantons St.Gallen vereinzelt Substanzen verabreicht, die noch nicht zugelassen waren. Symbolbild: Alexander Raths/fotolia

In den letzten Jahren erschienen zahlreiche Medienberichte über experimentelle Versuche mit Psychopharmaka in psychiatrischen Kliniken der Schweiz, die ohne Wissen und Einwilligung der Patientinnen und Patienten erfolgt sind, schreibt die Staatskanzlei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Die Regierung erachte es als wichtig, Vorgehensweisen staatlicher Institutionen aufzuarbeiten, wenn der Verdacht besteht, dass dabei die Integrität von Menschen verletzt worden sei.

Die Regierung liess deshalb experimentelle Psychopharmaka-Versuche in psychiatrischen Kliniken des Kantons St.Gallen zwischen 1950 und 1980 prüfen. In einer Pilotstudie über die Praxis im Kanton identifizierte die Verfasserin Marina Lienhard bei Stichproben von 1’042 Patientenakten 67 Patientinnen und Patienten, die mindestens eine Substanz erhielten, die zum Zeitpunkt der Verabreichung (noch) nicht zugelassen war. Soweit ersichtlich, wurden im Kanton St.Gallen Testsubstanzen nur im Sinne von Heil- oder Therapieversuchen und nicht als Humanexperiment mit rein wissenschaftlicher Zielsetzung verabreicht, heisst es in der Mitteilung weiter. Umfang und Praxis von noch nicht zugelassenen Substanzen bewegten sich im Kanton St.Gallen im Vergleich zu anderen Kantonen im Durchschnitt.

Kanton will Betroffene unterstützten

Ein juristisches Gutachten von Prof. Dr. Lukas Gschwend, Universität St.Gallen, kommt zum Schluss, dass die St.Galler Psychiatrie hinsichtlich der Anwendung und Unterstützung von pharmazeutischen Forschungsinnovationen im Untersuchungszeitraum aus juristisch-zeitgeschichtlicher Sicht grundsätzlich als sorgfältig, verantwortungsbewusst und relativ zurückhaltend erscheint.

Die Regierung will Betroffene bei einem Verdacht auf Verabreichung von nicht zugelassenen Medikamenten ohne deren Einwilligung während ihres Aufenthalts in einer st.gallischen Psychiatrischen Klinik zwischen 1950 und 1980 bei der Aufarbeitung der persönlichen Geschichte mit einer Anlaufstelle unterstützen. Laut Medienmitteilung bietet die Anlaufstelle konkret Gelegenheit, die entsprechenden Patientenakten zu beschaffen und mit zwei erfahrenen Psychiaterinnen eine Sichtung der Krankenakten vorzunehmen. Die Anlaufstelle nimmt ihre Tätigkeit per 1. Januar 2023 auf und ist auf ein Jahr befristet mit der Möglichkeit einer Verlängerung. (pd/vat)