Rheinkraftwerk wird geprüft: SAK und SN Energie sind interessiert

Stromversorgung «Ein Luftschloss ist das sicher nicht»: Kanton St.Gallen prüft ein Rheinkraftwerk – SAK und SN Energie sind interessiert Das St.Galler Kantonsparlament will mehr Strom aus Wasserkraft. Damit taucht die alte Idee eines Flusskraftwerks am Rhein wieder auf. Interessenten gibt es nach wie vor, Skeptiker ebenso. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wird hier künftig Strom produziert? Der Rhein an der Ellhornschwelle im Grenzgebiet St.Gallen-Graubünden-Liechtenstein. Bild: Arthur Gamsa (11. Oktober 2022)

Riesige Solarfelder in den Hochalpen und eine beschleunigte Aufstockung der Grimsel-Staumauer: Das Bundesparlament hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Stromproduktion in der Schweiz zu erhöhen und die Energiekrise abzuwenden.

Auch im Kanton St.Gallen macht die Politik Druck. Das Kantonsparlament hat die Regierung beauftragt zu prüfen, wie sich die Wasserkraft im Kanton noch besser und effizienter nutzen lässt. Obwohl bekannt ist, dass das Potenzial zur Stromproduktion an den St.Galler Gewässern eigentlich weitgehend ausgeschöpft ist.

Es gibt allerdings Ausnahmen. Eine davon ist unübersehbar: der Rhein. Pläne für ein Flusskraftwerk auf St.Galler Boden wurden schon vor Jahrzehnten entworfen, sie stiessen aber auf massiven Widerstand. Ein Konzessionsprojekt scheiterte in den 1990er-Jahren.

In der kantonalen Politik schien in den letzten Jahren die SVP die einzige Partei zu sein, die sich für das Vorhaben stark machte. Das hat sich jetzt geändert: Auch die FDP und die Mitte-EVP-Fraktion verlangen explizit, dass die Studien zum Rheinkraftwerk wieder aufgenommen werden. Im Fokus steht die Gegend am Ellhorn, im Grenzgebiet St.Gallen-Graubünden-Liechtenstein.

Widerstand im Kantonsrat: «Stromturbinen im Rinnsal?»

Keine Freude daran haben die Grünen: Sie warnen vor negativen Auswirkungen auf die Umwelt, wenn die Wasserkraft stärker genutzt werde, insbesondere an den Flüssen. Auch in anderen Parteien gibt es Skeptiker, gerade im Sarganserland.

So sprechen sich die Kantonsräte Bernhard Hauser (SP), Meinrad Gschwend (Grüne) und Stefan Kohler (Die Mitte) gegen erneute Abklärungen für ein Rheinkraftwerk aus. In einer Interpellation schreiben sie, in der Gegend Ellhorn sei eine Aufweitung des Rheins dringend nötig – aus ökologischen Gründen und zum Schutz vor Hochwasser. Die Strommenge, die ein Kraftwerk am Rhein produzieren könne, werde kaum ins Gewicht fallen.

Die Kantonsräte wollen wissen, ob es zutreffe, dass die Wassermassen im Rhein kontinuierlich abnähmen. Aus ihrer Sicht ist der Fluss im Gebiet Ellhorn jedenfalls ein «Rinnsal». Und sie stellen die zentrale Frage: «Wie ernsthaft wird die Option eines Wasserkraftwerks im Raum Sargans nun geprüft?»

Amtsleiter kann sich ökologisch verträgliche Lösung vorstellen

Das Amt für Wasser und Energie wird die Optionen für ein Rheinkraftwerk nochmals detailliert prüfen, wie Amtsleiter Michael Eugster auf Anfrage sagt. «Ein Luftschloss ist das sicher nicht.» Frühere Abklärungen dauerten bis ins Jahr 2014.

Fünf mögliche Standorte für Kraftwerkstufen zwischen Sargans und Sennwald kristallisierten sich damals heraus, mit zwei Bestvarianten. Eine solche Stufe könnte bis zu 75 Gigawattstunden pro Jahr produzieren. Damit wäre das Kraftwerk zwar nicht riesig, zählte aber zu den grossen im Kanton, so Eugster.

«Ein Rheinkraftwerk zu realisieren, ist allerdings ein schwieriges Unterfangen.»

Der Amtsleiter erinnert an die Bedenken rund um Grundwasser, Ökologie und Hochwasserschutz, die zum Scheitern der früheren Projekte führten. Als die Pläne im Jahr 2014 sistiert wurden, sei zudem der Strompreis sehr tief gewesen, und der Anreiz für die Energiebranche eher gering. Ausserdem fehlte es an politischem Rückhalt. «Aber jetzt hat sich die Ausgangslage geändert.»

Der Rhein am Ellhorn bei Sargans, mit Blick talabwärts. Bild: Arthur Gamsa (11. Oktober 2022)

Eugster sagt, es sei nicht ausgeschlossen, dass ein neues Projekt am Rhein den verschiedenen Interessen gerecht werden könne:

Michael Eugster, Leiter Amt für Wasser und Energie Kanton St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

«Ich könnte mir vorstellen, dass man den Bau einer Kraftwerkstufe mit einer Aufweitung und ökologischen Aufwertung des Rheins kombinieren könnte.»

Der Kanton selber baue aber natürlich keine Kraftwerke, sagt Eugster. Das sei Sache der Energieversorgungsunternehmen. An den Abklärungen bis 2014 waren die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK), SN Energie und die Liechtensteinischen Kraftwerke beteiligt. «Miteinbezogen werden müssten selbstverständlich auch der Kanton Graubünden und das Fürstentum Liechtenstein», sagt Eugster.

SAK und SN Energie wollen wieder einsteigen

Die Energieversorgungsunternehmen sind an einem Rheinkraftwerk im Gebiet Ellhorn nach wie vor interessiert. Ralph Egeter, Leiter Projektentwicklung bei der SAK, sagt: «Für uns ist es denkbar, dieses Projekt wieder aufzunehmen.» Die Ausgangslage sei heute eine andere als noch Mitte 2018, nicht zuletzt wegen des deutlichen politischen Supports.

Auch SN Energie kann sich vorstellen, wieder einzusteigen, wie Geschäftsleiter Clemens Hasler schreibt. Man habe das Vorhaben im Jahr 2014 aus verschiedenen Gründen nicht weiterverfolgt:

«Es fehlte die Unterstützung aus Verwaltung und Politik, das Projekt ist sehr komplex und die Wirtschaftlichkeit war in der Phase der tiefen Strompreise eine Herausforderung.»

Kompliziert sei das Vorhaben unter anderem, weil je nach Standort zwei bis drei Länder involviert seien.

Was denkt die Regierung?

Am Konzessionsprojekt aus den 80er- und 90er-Jahren waren SAK und SN Energie nicht beteiligt, sie zogen aber ihre Lehren daraus: «Wir haben in unseren Abklärungen insbesondere auf jene Fragen fokussiert, die damals zum Scheitern führten – vor allem Hochwasserschutz und Grundwasser», sagt Egeter.

Ein klares Bekenntnis der St.Galler Regierung zur Wiederbelebung der Idee Rheinkraftwerk steht noch aus. Sie hat den kritischen Vorstoss von Hauser, Gschwend und Kohler im Kantonsrat noch nicht beantwortet. In einer früheren Stellungnahme äusserte sich die Regierung vorsichtig und schrieb, ein Rheinkraftwerk zu planen, sei eine «ausserordentlich grosse Herausforderung». Dass die Abklärungen starten, ist aber fix – der Auftrag des Parlaments ist verbindlich.

Bauarbeiten an der Ellhornschwelle im Januar 2018. Bild: Benjamin Manser

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen