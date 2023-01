Stromversorgung Das Wasser fliesst umsonst: Rechtsstreit legt Kraftwerk am Chapfensee ob Mels lahm Seit über einem Jahr produziert das Wasserkraftwerk ob Mels keinen Strom mehr, weil die Druckleitung defekt ist. Repariert wird sie allerdings nicht. Grund dafür: Das Elektrizitätswerk und die Baufirmen sind sich uneins darüber, wer die Schuld am Leck trägt. Jetzt kommentieren 12.01.2023, 11.45 Uhr

Der Chapfensee auf 1030 Metern ist das viertgrösste Kraftwerk im Kanton St.Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Der Zeitpunkt könnte nicht unpassender sein, zumal die Energiekrise das ganze Land prägt: Das Wasserkraftwerk beim Chapfensee ob Mels ist stillgelegt und produziert seit über einem Jahr keinen Strom mehr. Dies, weil sich involvierte Baufirmen und das Elektrizitäts- und Wasserwerk Mels (EWM) vor Gericht darüber streiten, wer das Leck in der Druckleitung zu verantworten hat. Unklar ist deshalb, wer für die Reparatur aufkommen muss. Das berichtet SRF am Mittwochabend in der Sendung «Schweiz aktuell».