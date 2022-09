Stromtarife Wenn es um Strom geht, lässt sich mehr als jede zweite St.Galler Gemeinde von der gleichen Firma beraten Fünf der elf Ostschweizer Gemeinden mit den höchsten Stromtarifen für nächstes Jahr werden von der IBG Engineering AG beraten. Wie die St.Galler Firma diesen Umstand erklärt und nach welchen Grundsätzen sie arbeitet. Judith Schönenberger 2 Kommentare 14.09.2022, 18.45 Uhr

Die meisten St.Galler Gemeinden holen sich beim Stromeinkauf Unterstützung. Bild: Benjamin Manser

Der Preisanstieg ist gewaltig: In Gaiserwald zahlen Einwohnerinnen und Einwohner ab nächstem Jahr 38 Rappen mehr pro Kilowattstunde Strom, in Niederhelfenschwil 39 Rappen mehr. Für einen 5-Zimmer-Haushalt erhöht das die Stromrechnung um rund 1750 Franken.

Viele fragen sich, wie die hohen Strompreise zu Stande kommen. Elektrizitätswerke, meist von Gemeinden geführt, kaufen den Strom ein und schliessen häufig Lieferverträge über mehrere Jahre ab. Dabei lassen sich einige von externen Firmen beraten, zum Beispiel das Elektrizitätswerk von Gaiserwald.

Boris Tschirky, Gemeindepräsident Gaiserwald. Bild: Jil Lohse

Deren Beratungsfirma ist – «seit 55 Jahren», wie der Gaiserwalder Gemeindepräsident Boris Tschirky sagt – die IBG Engineering AG mit Sitz in St.Gallen. Die Alternative dazu wäre, das nötige Know-how bei den technischen Betrieben selbst aufzubauen.

Die IBG Engineering AG bezeichnet sich auf ihrer Website als «das führende Deutschschweizer Beratungsunternehmen für Energie, Gebäude und Inspektion». Sie berät unter anderem auch die Elektrizitätsbetriebe von Niederhelfenschwil, Oberbüren, Berg SG und Grub AR. Gemeinsam mit Gaiserwald haben diese Gemeinden nicht nur die Beratungsfirma, sondern sie gehören auch zu den elf Ostschweizer Gemeinden mit den höchsten Stromtarifen für 2023. Hat die IBG Engineering AG die Elektrizitätsversorger schlecht beraten?

Reto Graf, CEO der Firma, verneint. «Wir betreuen auch Gemeinden mit den günstigsten Stromtarifen für 2023.» Welche Gemeinden das konkret sind, möchte Graf «aus Gründen der Vertraulichkeit» nicht sagen. Gemäss den Websites der elf Ostschweizer Gemeinden mit den günstigsten Stromtarifen arbeitet nur eine mit der IBG Engineering AG zusammen. Es ist Hüttwilen, dort ist die Beratungsfirma jedoch nicht für den Stromhandel und die Tarifgestaltung zuständig.

Schlechtes Timing für die fünf Gemeinden

Insgesamt berät die IBG Engineering AG in den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Graubünden, St.Gallen und Thurgau 70 Gemeinden. Im Kanton St.Gallen gehören rund 40 Gemeinden beziehungsweise ihre Elektrizitätswerke zu den Kunden der Firma. Wie zufrieden die fünf von der IBG Engineering AG beratenen, teuersten Gemeinden bezüglich Strom mit der Beratung der Firma sind und ob sie diese auch in Zukunft in Anspruch nehmen, ist auf Nachfrage nicht zu erfahren.

Die fünf betreffenden Gemeinden haben noch etwas gemeinsam. Graf sagt:

«Alle fünf hatten für 2023 neue Lieferverträge abzuschliessen. Alle fünf haben in den letzten Monaten Strom beschafft und sich mengenmässig für das ganze Jahr eingedeckt.»

Diese Versorgungssicherheit – dass die Gemeinden genügend Strom auf sicher haben – habe bei der IBG Engineering AG oberste Priorität, sagt Gerardo Zampelli. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung und zuständig für die Energie.

Zampelli sagt:

«Wir machen keine Preiskalkulation auf Blindflug.»

Damit meint er, dass die von der Elcom veröffentlichten Stromtarife der von der IBG beratenen Gemeinden verlässlich seien. Dass der angesagte Preis stimmt, sei nicht nur für Privatpersonen, sondern gerade auch für kleinere und mittlere Unternehmen wichtig. Es gebe nämlich auch Gemeinden, die noch nicht hundert Prozent ihres Strombedarfs eingekauft hätten. Deren Stromtarif für 2023 sei nun vielleicht tiefer, könnte sich aber noch einmal ändern.

Unter anderem der Krieg in der Ukraine und abgeschaltete Stromkraftwerke in Frankreich haben die Strompreise in den letzten Monaten in die Höhe getrieben. Zampelli sagt:

«Es ist eine absolut einmalige Situation, die wir so nicht kennen.»

Bereits zwei bis eineinhalb Jahre vor Vertragsende habe man mit den betroffenen Gemeinden konkret über eine Anschlusslösung gesprochen. Einige der Gemeinden hätten anfänglich noch zugewartet. Irgendwann habe die IBG Engineering AG den Gemeinden aber geraten, «die Reissleine zu ziehen» und Strom zu kaufen, um die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Zampelli rechnet damit, dass sich die Lage ab 2024 verbessert. Im nächsten halben Jahr würden sich die Preise am Strommarkt noch nicht entspannen.

Gemeinden haben das letzte Wort

Die hohen Stromtarife in einzelnen Gemeinden scheinen also hauptsächlich eher dem schlechten Timing als der Beratung durch externe Firmen geschuldet zu sein. Seit sich der Stromtarif so stark nach oben bewegt, rät die IBG Engineering AG den Gemeinden tendenziell zu einer vorsichtigen, strukturierten Beschaffungsstrategie. Das heisst beispielsweise, dass diese ihren Strom in Tranchen kaufen.

Letztlich würden aber die Gemeinden entscheiden, wann sie den Strom zu welchem Preis einkaufen würden, sagt CEO Graf.

«Die Gemeinden haben jeweils das letzte Wort. Sie entscheiden über den Partner, die Menge, den Preis, die Dauer sowie über besondere Vertragsmodalitäten. Wir stehen ihnen dabei beratend zur Seite.»

Das Know-how in Sachen Strom sei bei den Gemeinden unterschiedlich, sagt Zampelli. «Die IBG Engineering AG veranstaltet Workshops zum Thema, die jeweils sehr gut besucht sind.» Die Strategie zum Stromeinkauf erarbeitet die IBG Engineering AG mit jeder Gemeinde individuell. Wie viel Strom eine Gemeinde benötigt, ob mehrheitlich Haushalte oder Gewerbe Strom brauchen und wie viel Strom in der Gemeinde – etwa von Solaranlagen – selbst produziert wird, beeinflusst die Marktstrategie.

Genau diese Einkaufsstrategie werde man in der Gemeinde Gaiserwald überdenken, sagt Gemeindepräsident Boris Tschirky, «und gegebenenfalls neue Wege in der Strombeschaffung beschreiten.» Ob die Zusammenarbeit zwischen Elektra Gaiserwald und der IBG Engineering AG zukünftig weitergeführt werde oder nicht, könne er deshalb noch nicht sagen.

