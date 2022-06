Susanne Vincenz und Mike Egger über Versorgungssicherheit

Streitgespräch «Wir müssen die Kernkraftwerke länger laufen lassen»: Susanne Vincenz und Mike Egger ringen um Antworten auf die Energiekrise Wie kann die Schweiz ihre Abhängigkeit von ausländischem Öl, Gas und Nahrungsmittelimporten verringern? Durch eine Begrenzung der Zuwanderung und eine Neubewertung der Atomkraft, sagt der St.Galler SVP-Nationalrat Mike Egger. Seine Ratskollegin Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) hingegen glaubt an das «riesige Potenzial» der Solarenergie und will die Energiewende sogar beschleunigen. Michael Genova und Regula Weik Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Liefern sich einen lebhaften Schlagabtausch: FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher und SVP-Ratskollege Mike Egger. Bild: Andrea Tina Stalder

Wegen des Ukraine-Kriegs drohen Nahrungsmittel weltweit knapp zu werden. Müssen wir mehr Weizen und Sonnenblumen im Kanton anbauen?

Mike Egger: Das Problem ist: Die Bauern haben immer weniger Fläche zur Verfügung, es gibt immer mehr unnötige Regulierungen und Verbote, gleichzeitig wächst die Bevölkerung stark.

Sind daran die Zuwanderer schuld?

Egger: 80 Prozent des Bevölkerungswachstums ist der Zuwanderung geschuldet. Die Schweiz hat im Vergleich weniger Ackerfläche als Liechtenstein. Das macht es nicht einfach, unsere Bevölkerung zu ernähren.

Auf 60 Prozent der Ackerfläche wächst Tierfutter. Das wahre Problem ist doch unser Fleischkonsum.

Egger: Natürlich nicht. Wir müssen abwägen: Wenn wir eine Fleischproduktion wollen, die nachhaltig ist und das Tierwohl sicherstellt, dann müssen wir unseren Weg weiterverfolgen. Gleichzeitig müssen wir beim Ackerbau unbedingt zulegen.

Das Ackerland in der Schweiz ist begrenzt. Wie soll das gehen?

Susanne Vincenz: Es geht nicht um eine Ausdehnung, sondern um eine effizientere Bewirtschaftung der Ackerflächen. Dabei helfen könnte massgeschneidertes Saatgut mit Hilfe von Genscheren. Es stimmt mich positiv, dass mittlerweile auch landwirtschaftliche Kreise solchen Methoden aufgeschlossen gegenüberstehen.

Susanne Vincenz: «Es geht nicht um eine Ausdehnung, sondern um eine effizientere Bewirtschaftung der Ackerflächen.» Bild: Andrea Tina Stalder

Egger: Ich bin einverstanden: Wir müssen über den Einsatz neuer Technologien reden. Trotzdem: Massiv helfen würde, wenn wir die Zuwanderung steuern könnten. Dann würden weniger Grünflächen verbaut, es bliebe mehr Landwirtschaftsland erhalten.

Die Schweiz kann laut Agroscope im Kriegsfall ohne importierte Lebensmittel auskommen. Ist die Debatte über die Ernährungssicherheit rein theoretisch?

Egger: Nein. Wenn die Bevölkerung wächst und die Ackerfläche schwindet, wird es zunehmend schwieriger, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten.

Vincenz: Die Versorgungssicherheit ist in der Schweiz im Energiebereich weit stärker bedroht als bei den Lebensmitteln.

Wie kann die Schweiz unabhängiger von ausländischem Öl und Gas werden?

Vincenz: Das Potenzial der Solarenergie ist riesig. Wir sollten nicht nur auf den Dächern Panels montieren, sondern auch die Fassaden nutzen und Freiflächenanlagen prüfen. Auch die Wasserkraft müssen wir stärker nutzen. Und wir müssen darüber reden, die bestehenden Kernkraftwerke länger laufen zu lassen.

Sie stellen den Atomausstieg der Schweiz in Frage?

Vincenz: Wenn wir die bestehenden Kernkraftwerke so lange wie möglich laufen lassen, gibt uns das den Atem, um den Rückstand bei den erneuerbaren Energien aufzuholen.

Mike Egger: «Wir müssen in Bern die Diskussion über Kernkraft neu führen.» Bild: Andrea Tina Stalder

Egger: Ich bin kein Kernenergie-Turbo. Aber wenn wir das Versorgungsproblem lösen wollen, müssen wir in Bern die Diskussion über Kernkraft neu führen.

Ist die Energiestrategie gescheitert?

Egger: Die SVP hat als einzige Partei immer gesagt, die Energiestrategie beruht auf falschen Versprechungen. Die damaligen Annahmen waren falsch. Das belegen heute Studien. Die Bevölkerung wurde irregeführt.

Vincenz: Ich stehe noch immer hinter der Energiestrategie 2050. Aber es wäre fahrlässig, die Kernkraftwerke zu früh abzuschalten. Neue AKWs mit der heutigen Technologie sind für mich ausgeschlossen. Einer Weiterentwicklung der Kernenergie verschliesse ich mich nicht.

Ist das nicht ein Widerspruch?

Vincenz: Ich rede von einer Übergangsphase. Wir kommen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien zu wenig rasch voran. Neue AKWs kämen für die kurzfristig drohenden Versorgungsengpässe zu spät. Darum wäre es völlig falsch, in erster Linie auf Kernenergie zu setzen.

Egger: Warum? Wir müssen dringend über neue Technologien der Kernkraft diskutieren. Wenn wir das nicht tun, gefährden wir unsere Versorgung noch mehr.

Sie glauben nicht an die erneuerbaren Energien?

Egger: Sie sind Teil der Lösung, aber sie reichen nicht aus. Wir müssen die Wasserkraft voll ausschöpfen und alles zubauen, was möglich ist. Wir müssen die Fotovoltaik ausbauen, ein kleines Potenzial sehe ich auch bei Biogas. Aber ich warne davor, in den Erneuerbaren das Allheilmittel zu sehen. Ein Ausbau, wie ihn der Bund plant, ist schlicht nicht realistisch. Wir werden weiter fossile Energieträger brauchen.

Hat Herr Egger recht? Überschätzen wir das Potenzial der erneuerbaren Energien?

Susanne Vincenz: «Es gibt ausreichend Potenzial, sei es bei Wasser, Sonne oder Wind.» Bild: Andrea Tina Stalder

Vincenz: Nein, da liegt er falsch. Wir sind heute bei der Energiewende zwar nicht da, wo wir sein sollten. Die Energiestrategie ist deswegen nicht gescheitert. Es gibt ausreichend Potenzial, sei es bei Wasser, Sonne oder Wind. Wir müssen den Ausbau aber schneller vorantreiben.

Wie kann die Energiewende beschleunigt werden?

Egger: Das Verbandsbeschwerderecht muss weg. Das zeigt sich deutlich beim Ausbau der Wasserkraft. Es kann nicht sein, dass irgendwelche Wald-Wiesen-Organisationen Einsprache gegen Bauprojekte machen, von denen die künftige Energieversorgung unseres Landes abhängt. Die Bewilligungsprozesse müssen generell gestrafft werden.

Frau Vincenz, stimmen Sie dem zu?

Vincenz: Ganz klar. Die Bewilligungsverfahren sind entscheidend, wenn es darum geht, bei der Energiewende schneller vorwärtszukommen.

Der Bundesrat will die Verfahren vereinfachen. Sein Vorschlag liegt vor.

Vincenz: Er ist untauglich. Investoren hätten null Planungssicherheit mehr. Betrachten wir das gesamte Verfahren als 100-Meter-Lauf, so erfahren die Investoren erst nach 90 Metern, ob ihr Projekt eine Chance hat oder nicht. Das geht nicht.

Was schlagen Sie vor?

Vincenz: Sämtliche Player müssen früh an einen Tisch und verbindliche Beschlüsse treffen. Der Rechtsmittelweg muss verkürzt werden, etwa mit spezialisierten Gerichten.

Der Bund will ein Grounding der grossen Stromkonzerne verhindern. Was halten Sie von diesem Rettungsschirm?

Vincenz: Ein Unternehmen muss in der Lage sein, eine Krise, wie sie aktuell besteht, aus eigener Kraft zu stemmen. In erster Linie sind ihre Eigentümer, Kantone und Gemeinden, in der Pflicht.

Egger: Die Unternehmen hätten viel früher reagieren müssen. So wie sie heute aufgestellt sind, können sie die Stromversorgung der Schweiz nicht sicherstellen. Sie machen keinen guten Job.

Peter Bodenmann plant in den Walliser Bergen ein Solarfeld. Die Südseite der Churfirsten wäre dafür bestens geeignet.

Vincenz: Ich finde die Idee spannend. Klar, auch ein hochalpines Projekt ist ein Eingriff in die Natur, den es sorgfältig vorzunehmen gilt. Wir sollten nicht bei jeder Idee immer gleich die Hände verwerfen. Wir werden uns an neue Landschaftsbilder gewöhnen müssen.

Auch an ein Solarfeld an den Churfirsten?

Egger: Das wird nie kommen. Aber es ist möglich, unkonventionelle Projekte voranzutreiben, das zeigt ein Beispiel im Glarnerland. Dort wird auf der Muttsee-Staumauer eine Solaranlage montiert, finanziert von einem privaten Unternehmen, das bereit ist, ein paar Rappen mehr für den Strom zu bezahlen.

Herr Egger, Sie nennen das Bevölkerungswachstum als Treiberin der Energieprobleme. Ist das nicht zu einfach?

Egger: Es ist einfach so: Der Pro-Kopf-Stromverbrauch ging in den letzten Jahren deutlich zurück, insgesamt nahm er aber zu. Unser Bevölkerungswachstum ist ungesund.

Mike Egger: «Unser Bevölkerungswachstum ist ungesund.» Bild: Andrea Tina Stalder

Hätten wir ohne Zuwanderung kein Energieproblem?

Vinzenz: Mehr Menschen, mehr Ressourcenverbrauch, mehr Umweltbelastung. Das schleckt keine Geiss weg, aber ...

Egger: ... endlich sehen Sie das auch so.

Vincenz: Lassen Sie mich den Satz fertigmachen: Diese Pro-Kopf-Argumentation ist unsinnig. Im Pariser Klimaabkommen hat sich jedes Land verpflichtet, seine Hausaufgaben zu machen, unabhängig davon, wie viele Einwohner es grad hat.

Egger: Wir wachsen 16-mal schneller als Deutschland. Das ist ein Fakt.

Vincenz: Ich finde diese Wachstums- und Abkapselungsdebatte bemühend. Es geht darum, dass wir in der Schweiz die Herausforderungen in den Griff bekommen und unsere Klimaziele erreichen.

