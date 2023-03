Wil West: Bundesrat hält am neuen Autobahnanschluss fest

Streit um Volksentscheid Wil West: Der Bundesrat hält trotz allem am neuen Autobahnanschluss fest Nach dem Nein des St.Galler Stimmvolks ist unklar, wie es mit dem Wirtschaftsgebiet Wil West weitergeht. Vom geplanten Autobahnanschluss wollen SP und Grüne nun erst recht nichts mehr wissen. Der Bundesrat sieht das anders. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 07.03.2023, 13.41 Uhr

Ob in Wil West ein neues Wirtschaftsgebiet entsteht, ist unklar. Damit werden auch geplante Verkehrsprojekte infrage gestellt. Bild: Arthur Gamsa

Der Scherbenhaufen ist noch nicht beseitigt. Nach dem Nein der St.Galler Bevölkerung zum 35-Millionen-Kredit für das neue Wirtschaftsgebiet Wil West im vergangenen Jahr ist unklar, wie es mit dem grossen Standortentwicklungsprojekt weitergeht. Aus Sicht der St.Galler Regierung sind die Pläne aber nicht gestorben – sie prüft einen Verkauf des Grundstücks an den Kanton Thurgau. Die SVP, die das Vorhaben an vorderster Front bekämpft hatte, kritisiert das als Missachtung des Volkswillens.

Zugleich hätten SVP-Vertreter aus der Region gern, dass der Autobahnanschluss, der im Zusammenhang mit Wil West geplant ist, dennoch umgesetzt wird. Zu Fragen von SVP-Kantonsrat Erwin Böhi, was mit den Verkehrsprojekten im Umfeld von Wil West nun passiere, schweigt die Regierung bisher.

Friedl: «Das Hauptargument fällt weg»

Zum neuen Autobahnanschluss äusserte sich das Bundesamt für Strassen im Februar auf Anfrage unserer Zeitung zurückhaltend. Man habe den Auftrag, diesen Anschluss zu planen und zu realisieren. Das Volks-Nein zum St.Galler Sonderkredit hat aber natürlich auch der Bund mitbekommen. Das Astra schrieb: «Ob die neuen Voraussetzungen zu einer Anpassung des Generellen Projekts oder gar dessen Rückstellung führen, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.»

Claudia Friedl, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

SP und Grüne sehen nach dem Nein zum Wil-West-Kredit jedoch erst recht keine Notwendigkeit mehr für den Autobahnanschluss. SP-Nationalrätin Claudia Friedl hat dazu nun eine direkte Stellungnahme des Bundesrats verlangt. Sie schrieb in ihrer Anfrage: «Nachdem das Industrieareal Wil West nicht erschlossen werden muss, fällt die Hauptargumentation für den Autobahnanschluss weg.» Es gelte, die Demokratie zu respektieren.

Bundesrat: Das Parlament hat entschieden

Jetzt hat der Bundesrat geantwortet. Und er betont: Der Autobahnanschluss sei nicht Teil der kantonalen Volksabstimmung gewesen. Hingegen sei er Teil des Agglomerationsprogramm 3. Generation, welches das Bundesparlament zur Umsetzung beschlossen habe. Damit sagt der Bundesrat: Der A1-Anschluss ist demokratisch abgesegnet - und dessen Planung wird nicht abgebrochen. «Das Bundesamt für Strassen erarbeitet zurzeit das Generelle Projekt. Dabei beobachtet es die weitere Entwicklung des Projekts Wil West und stimmt die Planung mit der Region ab.»

Der neue Autobahnanschluss war von Beginn weg nicht ausschliesslich im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsgebiet Wil West geplant worden, sondern soll auch eine Verkehrsentlastung für die Region bringen - dies hält auch der Bundesrat fest. Er verweist in seiner Antwort an Claudia Friedl denn auch auf den Auftrag von Bund und Kantonen, «für eine ausreichende Strasseninfrastruktur in allen Landesgegenden» zu sorgen.

Friedl bezweifelt allerdings, dass der neue Anschluss für den Verkehr im Raum Wil tatsächlich eine wesentliche Entlastung bringen würde. Sie ist nicht zufrieden mit der Haltung des Bundesrats, wie sie am Dienstag auf Anfrage sagt. Ein Hoffnungsschimmer sei immerhin, dass der Bund die weitere Entwicklung des Projekts Wil West beobachten wolle.

