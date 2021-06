Street-Art in St.Gallen: Olmawurst als Wandgemälde

STREET-ART XXL-Gemälde für St.Gallen: An der Oberstrasse malt der Fassadenkünstler Drü Egg eine graue Hauswand bunt Kunst gehört nach draussen, dorthin, wo alle sie sehen können. Für dieses Prinzip hat Dominik Rüegg jahrelang gekämpft und ein Crowdfunding gestartet. Nach drei Tagen war das Geld zur Fassadenbemalung in der St.Galler Oberstrasse beisammen. Viola Priss 11.06.2021, 18.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tag 1 im Grossprojekt des St.Galler Fassadenkünstlers Drü Egg. Innert einer Woche wird die Hauswand in der Oberstrasse 167b ein flächendeckendes Gemälde zieren. Bild: Arthur Gamsa

27 Grad sind für den Freitag angekündigt. So habe er es ja auch bestellt, sagt Dominik Rüegg, der Künstler, der jetzt um 9 Uhr am Morgen mit den Vorbereitungen für sein erstes Gemälde an einer St.Galler Häuserfassade beginnt. Freunde haben ihm einen Sonnenschirm gebracht. «Ich werde braun werden da oben», sagt der St.Galler Fassadenkünstler und grinst. Von 12 Uhr Mittag bis Abend scheint die Sonne jeweils auf die Brandwand an der Oberstrasse 167b. Dann möchte er wieder los, rauf auf die Hebebühne, mit der er sich selbst 9 Meter hinauf und hinab, nach links und rechts manövrieren kann. Geschlafen habe er übrigens «praktisch gar nicht». So sei das wohl vor einem Marathon.

Was zuvor geschah

Wände wie diese gibt es viele in St.Gallen. Grau, kahl, fensterlos. Sie sind Zeugen der Zeit um 1920. Mit dem jähen Ende der Ostschweizer Textilindustrie standen auch geplante Bauprojekte der Stadt vor dem Aus. Wie Zeitzeugen aus Beton stehen Haushälften, deren Anbau nie vollzogen wurde und die allein aufgrund ihrer Hässlichkeit ein Blickfang sind, an zahlreichen Orten der Stadt.

Adieu, Tristesse. Dominik Rüegg am Morgen seines ersten Grossprojekts an der Haltestelle Ruhsitz in St.Gallen. Lediglich ein paar Streifen Klebeband dienen ihm zur Markierung. Bild: Reto Martin

Dominik Rüegg alias Drü Egg kann an derartigen Hauswänden nicht vorbeigehen, ohne dass es ihm in den Fingerspitzen kitzelt. Als Stadtsanktgaller weiss er, wo sich verschönerungswürdige Betonwände befinden. Die Fassade in der Oberstrasse 167b hat er seit sieben Jahren auf dem Radar. Ebenfalls seit Jahren bemüht er sich um eine Bewilligung zur Fassadenkunst:

«Seit Jahren fahre ich täglich an der Wand vorbei und träume davon, sie zu bemalen.»

Nach dem Studium ist er in die Heimat zurückgekehrt. Auch weil er findet, «hier in St.Gallen gibt es ganz viel künstlerisches Potenzial». Dass er mehr kann als Wände bekritzeln, muss er aber erst einmal beweisen. Den Ämtern der Stadt und auch sich selbst. Nachdem er 2018 an der Ausstellung «Jungkunst» in Winterthur das erste überdimensionale Wandgemälde ausstellt, eine 15 Meter hohe und 10 Meter breite Fassade, stösst er mit seinen Anträgen auf Kunst im öffentlichen Raum allmählich auf Gehör. Immer wieder nimmt er Kontakt mit der Stadt auf, wird aber meist an das Jugendsekretariat weitergeleitet.

«Ich fand es dann irgendwann komisch, dass ich mit 33 Jahren immer noch als Jugendlicher angeschaut wurde, nur weil das Thema Graffiti in St.Gallen einfach als ‹Jugendkultur› gilt.»

Im Herbst 2020 kommt dann doch die erste Sitzung mit dem Amt für Baubewilligungen und der Denkmalpflege zu Stande, endlich wird Bereitschaft signalisiert. Rüegg schlägt drei Hausfassaden vor, reicht Skizzen ein. Am Ende fällt der Entscheid auf die Oberstrasse, direkt neben der Bushaltestelle Ruhsitz. «Im März 2021 hatte ich dann die Bewilligung schwarz auf weiss auf meinem Tisch und war überglücklich.»

Die Buntmalerei kommt an

9000 Franken brauche es, berechnet Rüegg, und gleist am 3. Juni 2021 seine erste Crowdfundingaktion «Gemeinsam für ein farbiges St.Gallen» auf. Ob zehn Tage Laufzeit ausreichen würden? Rüegg hatte Bedenken. Doch schon innerhalb von drei Tagen kommt das Geld zusammen. Das mache ihn wirklich glücklich, weil es beweise, dass viele Menschen Kunst aus ihrer elitären Blase befreien und dorthin bringen wollen, wo alle unabhängig von Bildungsstand, Alter oder Einkommen sie sehen und über sie diskutieren können: auf die Strasse. Noch mehr Zustimmung erhält er, als er vor wenigen Tagen Drohnenaufnahmen der Fassade macht. Eine Anwohnerin führt ihren Hund in der Strasse spazieren. Man filme nur, um die Wand zu vermessen, erklärt Rüegg der Fremden. Die reagiert begeistert: «Sind Sie der Künstler, der die Wand bunt machen will? Oh toll, ich habe auch gespendet.» Dominik Rüegg schüttelt fassungslos und freudestrahlend den Kopf.

«Ich habe vor, jeden Tag acht Stunden zu malen, um innerhalb einer Woche fertig zu sein. Hoffentlich in kurzen Hosen.» Falls das Wetter nicht mitspiele, lege er Nachtschichten ein. So einfach sei das. Wenn er erst einmal den Pinsel angesetzt habe, werde er kaum aufhören können da oben, sagt Rüegg. Verdienen wird er dabei nicht einen Rappen. Darum gehe es ihm nicht. «Ich hoffe, dass es nicht bei diesem einen Bild hier bleiben wird, sondern Künstler aus der ganzen Schweiz aktiviert werden – ich mache lediglich den Anfang.» Das Gemälde auf verputztem Beton, so viel könne er verraten, werde bunt und durch und durch st.-gallisch.