St.Galler Sprayende fordern mehr Betonwände für ihre Graffiti

STREET ART Graffitiwand zerfällt: St.Galler Sprayerinnen und Sprayer wünschen sich mehr Betonflächen Zwar zeige die Stadt immer mehr Interesse und Verständnis für Street Art, heisst es in der St.Galler Sprayerszene. Doch es fehle an Flächen, vor allem solche aus Beton. Diana Hagmann-Bula 11.02.2022, 12.00 Uhr

«Unsere Holzwand zerfällt»: Der Verein Dosenkult wünscht sich, dass Sprayerinnen und Sprayer ihre Leidenschaft in der Stadt unter besseren Bedingungen ausüben können. Bild: Michel Canonica

Er hat schon viele Graffiti gesprayt, auf die er stolz ist. Doch keines davon ist in St.Gallen zu sehen, in der Stadt, in der er lebt und die er liebt. «Es hat hier zu wenig Fläche für uns alle», sagt der 33-jährige V.. Der Ansturm auf die 40 Meter lange Holzwand zwischen Reithalle und Skaterpark, die für Street Art reserviert ist, sei riesig. 20 Leute mit Erfahrung und viele Neue aus der Stadt und näheren Umgebung gehörten zur Szene, schätzt V. Kein Werk bleibe länger als einen Tag stehen.

«Schon kommt der nächste und übersprayt es wieder. Da hat man keine Lust, viel Zeit in das Graffiti zu investieren.»

V. sprayt seit vielen Jahren. «Ich habe mit 14 Jahren begonnen. Damals gab es in St.Gallen noch mehr Graffiti als heute. Es war die erste Hochzeit der Sprayerinnen und Sprayer», sagt der 33-Jährige. Dann sei es ruhig geworden. «Lange ist nichts gegangen.» Bis 2019. Drei Monate lang steht der Graffitiszene wischen Reithalle und Skatepark für vorerst drei Monate eine 40 Meter lange Wand zur Verfügung. Seit 2020 ist sie mehr als ein Pilotversuch. Langfristig bewilligt und akzeptiert. «Wir spüren, dass das Wohlwollen und Interesse der Stadt gegenüber uns und unseren Wünschen gestiegen ist», bestätigt V., der Mitglied des Vereins Dosenkult ist. Das Kollektiv besteht seit 2020 und fördert Graffiti und deren Macherinnen und Macher.

Unterführung im Westen verschönern

Trotzdem sind V. und seine Gleichgesinnten noch lange nicht zufrieden. Auf Instagram haben sie vor ein paar Tagen ein Foto von der Holzwand bei der Kreuzbleiche gepostet. Darauf zu sehen ist, wie sich die Oberfläche ablöst, verwittert nach unten hängt. Statt bunter Motive und Buchstaben kommt eine hellbraune Spanplatte zum Vorschein. «Unsere hölzerne Wand zerfällt. Wie wäre es mit mehr betonierten Flächen, Stadt St.Gallen?», ist auf Instagram zu lesen.

Das müssten keine neuen Wände sein, sagt V. im Gespräch. «Wir nehmen auch solche, die schon bestehen.» Als Beispiel nennt er eine Unterführung in der Nähe der Bushaltestelle Russen im Westen der Stadt. «Sie liegt, so viel wir wissen, in der Gewerbezone. Etwas Farbe würde dem Gebiet dort ganz gut bekommen.»

Ein anderer Wunsch: Die Stadt solle das Potenzial von Street Art erkennen, statt Angst vor illegalen Graffiti zu haben. V. sagt:

«Graffiti ist schliesslich eine künstlerische Form der Gesellschaft. Und erst noch um eine, die für Jugendliche am leichtesten zugänglich ist.»

Unterstützt wird der Verein Dosenkult bei seinen Anliegen von Lüzza Bernet. Er arbeitet in der Offenen Jugendarbeit Zentrum der Dienststelle Kinder Jugend Familie und ist zuständig für Graffitiprojekte. Die Holzwand zwischen Reithalle und Skaterpark sei bereits optimiert worden. Eingelassene Metall- statt Holzpfosten geben ihr nun besseren Halt. «Wir erneuern die Konstruktion jedes Jahr. Beton wäre langlebiger, aber er ist halt auch zu teuer für unser Budget», sagt Bernet. Gerade überlegt sich die Offene Jugendarbeit Zentrum, ein kleines Dach über der Wand zu montieren. «Damit der Regen nicht mehr so stark von oben in die Wand eindringen kann.» Immerhin das Problem mit der Konstruktion wäre damit gelöst.

Sprayen neben dem Gemüsebeet funktioniert nicht

Nicht aber jenes mit dem fehlenden Platz. Jugendsozialarbeiter Lüzza Bernet hat deshalb mit dem Verein Dosenkult und dem städtischen Hochbauamt ein Projekt ausgearbeitet. Es sieht vor, dass die Stadt den Sprayerinnen und Sprayern vorübergehend Liegenschaften zur Verfügung stellt, die später renoviert oder abgerissen werden. Bernet: «Die Werke verschwinden halt wieder. Aber bestimmt ein Schritt in die richtige Richtung.»

Einer, der die Szene ermutigt. Gerade nach Enttäuschungen wie jener auf dem Areal Bach. «Wir haben die Idee einer Wand dort seit Beginn deponiert», sagt Mathias Gabathuler, Stadtrat und Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit. Geld für eine Betonmauer zu sammeln, kam nicht in Frage. «Wir hätten die Summe von rund 120'000 Franken nie erreicht», wie Jugendsozialarbeiter Lüzza Bernet sagt. Angeschriebene Stiftungen hätten das Vorhaben nicht unterstützt, heisst es. Also begnügte sich das Kollektiv mit einer Holzwand. Gabathuler sagt:

«Allerdings störten die Graffiti-Dämpfe die Gäste des Restaurants.»

Und V. vom Verein Dosenkult ergänzt: «Ausserdem hatten wir kein gutes Gefühl, so nahe von Gemüsebeeten zu sprayen. Die Aerosole sind nun mal ungesund.» Ein anderer Lichtblick: Gerade arbeiten die Offene Jugendarbeit Zentrum und der Verein Dosenkult an einem Projekt, das die Bemalung des Mühleggbahntunnels vorsieht. Per Crowdfunding wolle man die Mittel einholen, die es brauche, um das Projekt als Wettbewerb auszuschreiben.

Viele Ideen, wenig Konkretes: Andere Städte sind St.Gallen deutlich voraus. Die St.Galler Sprayerinnen und Sprayer würden neidisch nach Chur blicken, das deutlich mehr Wände anbiete und sich gerade zu so etwas wie einem Street-Art-Zentrum entwickle, weiss Jugendsozialarbeiter Lüzza Bernet. Dosenkult-Mitglied V. zieht es immer wieder in andere Schweizer Städte, auch an sogenannte Jams, wo er mit anderen Sprayenden gemeinsam Bilder entstehen lässt. «In St.Gallen ist so etwas gar nicht möglich, weil der Platz fehlt.»

Bald mehr grosse Wandbilder?

Die Offene Jugendarbeit Zentrum unterstütze Sprayende schon seit vielen Jahren auf der Suche nach legalen Flächen und prüfe laufend stadtinterne Möglichkeiten, sagt Stadtrat Mathias Gabathuler. «Ein aktueller Erfolg ist, dass das Hochbauamt den Sprühenden Liegenschaften vor einer Renovation oder einem Abriss für eine temporären Nutzung zur Verfügung stellen will.» Im Regelfall könnten jedoch keine festen Bauten für Graffiti freigegeben werden. Lediglich auf mobilen Wänden sei freies Malen erlaubt. «Wir haben das Gefühl, dass die Bevölkerung immer offener gegenüber der Thematik ist.» Von Passantinnen und Passanten der Graffitiwand bekomme die Stadt bisher nur positive Rückmeldungen. Auch die Stadt selber habe bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. «Die Sprühenden regulieren sich selbst und falls einmal unpassende Inhalte gesprüht werden, werden diese umgehend von anderen übersprüht.» Und das grosse Wandbild von Dominik Rüegg aka Drü Egg an der Oberstrasse 167b sei auf sehr grosses Interesse gestossen. Sieben Jahre lang war der Fassadenkünstler täglich an der grauen, kahlen, fensterlosen Mauer vorbeigefahren und hatte davon geträumt, sie bemalen zu dürfen. 2021 gab die Stadt, der die Immobilie gehört, grünes Licht. Drü Egg durfte endlich auch in seiner Heimatstadt ein Wandgemälde realisieren. Gabathuler: «Wir hoffen, dass es neue Möglichkeiten eröffnet.»

Das wünscht sich auch die Offene Jugendarbeit. Mehr Graffiti-Wände bringen der Stadt nicht nur mehr Farbe, sondern auch mehr Prävention. «Legale Flächen beugen illegalen Sprayereien vor», ist Lüzza Bernet überzeugt. Und sie bringen mehr Begegnungen mit Passanten und damit mehr Verständnis. Bernet weiss, wie viel Arbeit hinter einem gelungenen Graffiti steckt. Für andere ist es noch immer mehr Vandalismus als Kunst. Und V. meint: Das Graffitiniveau in St.Gallen sei nach wie vor bescheiden. «Soll es sich verbessern, muss die Stadt die Szene fördern.»

