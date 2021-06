Street-Art in St.Gallen: Drüegg malt Hauswand bunt

STREET-ART «Die Wand war mein Freund»: Der St.Galler Fassadenkünstler Drüegg hat eine Hauswand in ein Riesenkunstwerk verwandelt Bild: Arthur Gamsa Eine Stadt, ein Gemälde, eine Wand: Der Street-Art-Künstler Dominik Rüegg alias Drüegg hat eine Hauswand in der Stadt St.Gallen in ein Kunstwerk verwandelt. Am siebten Tag seines Mal-Marathons erklärt er sein neun Meter grosses Gemälde in all seinen bunten, persönlichen Einzelheiten. Viola Priss 18.06.2021, 19.28 Uhr Merken Drucken Teilen

Die Oberstrasse 167b in St.Gallen könnte bald in internationalen Kunstführern auftauchen. Der Grund dafür ist der Street-Art-Künstler Dominik Rüegg und seine haushohe Kunst, die er in seiner Heimatstadt als Comicbild auf einer Hauswand verewigt hat.

Sie waren jetzt sieben Tage lang durchwegs am Malen, bei durchschnittlich dreissig Grad. Schmerzen die Arme, brennt der Kopf?

Dominik Rüegg: Alles bestens. Ich wurde zwar durchgängig von der Sonne beschienen und habe ab Tag drei die Sache mit der Sonnencrème vergessen, aber ich fühle mich super. Ein wenig tut der Finger weh vom Farbrollerhalten. Aber ich wurde so liebevoll versorgt, das ist wirklich der Wahnsinn. Von morgens bis abends kamen meine Freunde und Leute aus der Stadt vorbei, mit Eis, Wasser und Feierabendbier. Ich vermute, sie haben teilweise ihr Homeoffice auf die Wiese vor der Wand umquartiert.

Gab es auch überraschende Gäste?

Was mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht hat, war die Reaktion der älteren Menschen, die das Bild anschauten. Ich habe mit einem Ohr gehört, wie eine ältere Dame mit ihrer Freundin an der Bushaltestelle wartete und zu ihr sagte: «Schau, das ist das Wandbild von dem jungen Künstler, von dem ich dir erzählt habe. Endlich, endlich wird St. Gallen bunt.» So soll es sein, Kunst am Bau, die Generationen vereint.

Kamen die meisten Leute zufällig vorbei?

Es gab wirklich Menschen, die extra für das Wandgemälde angereist kamen. Den weitesten Weg hat wohl ein Pärchen aus Bern zurückgelegt – aus Bern. Ich konnte das erst nicht glauben, aber sie hatten davon gelesen und wollten unbedingt sehen, wie sich St.Gallen verwandelt. Ausserdem kam mein Zeichenlehrer aus der Sekundarschule vorbei, da war ich stolz. Meine eigenen Schüler aus der Neuen Stadtschule St.Gallen kamen auch vorbei. Sie wollten schauen, was ihr Lehrer macht, wenn er nicht unterrichtet. Es war so schön.

Lief beim Malen alles nach Plan oder war die Fassade eine undankbare Leinwand?

Die Wand war mein Freund, von oben bis unten. Auch der Abschnitt, den ich direkt auf die unverputzte Mauer gemalt habe, lief super. Oben ist übrigens, je nachdem was man drin sehen will, ein Mond oder eine Sonne am St.Galler Horizont zu sehen. Und, in der Mitte, ein kleiner Ruhestuhl auf dem Hügel. Den hab ich spontan eingefügt. Er symbolisiert St.Galler Idylle.

Apropos Symbole: Was ist alles auf dem Wandgemälde zu sehen?

Ein wenig kann man das Bild lesen wie einen Comic, jedes Pattern steht für ein eigenes Kapitel persönliche Stadtgeschichte. Oben rechts sind die Drei Weieren, in drei verschiedenen Farben, links sieht man das Mühleggbähnli. Ganz wichtig war mir das Sitterviadukt darunter. Immer wenn ich von einer Reise nach St.Gallen heimfahre und die Brücke sehe, weiss ich, ich komme nach Hause. Auch der Tröckneturm mit wehendem Leinentuch musste drauf. Roman Signers Brunnen habe ich verewigt, es tröpfelt schön aus ihm heraus. Signer war für mich ein Pionier in Sachen Kunst im öffentlichen Raum. Das Open Air durfte auch nicht fehlen, in Form der vielen kleinen Zelte, ein Stück Nostalgie.

Und die Bratwurst?

Klar ist die drauf. Wie könnte ich die auch weglassen? Und ich habe sie ganz bewusst ohne Senf gemalt.

Werden Sie das Gemälde einweihen mit einer Art Street-Vernissage?

Am 26. Juni ist ein kleines Fest geplant. Mit Wurst und Bier, für alle, die beim Crowdfunding dabei waren, Freunde und wer sonst noch mag. Ich male schon diesen Samstag weiter, auf dem Street-Art-Festival in Chur. Ich gebe den Roller also kaum aus der Hand.

Sie wohnen gleich um die Ecke. Setzt Sie das unter Druck?

Es ist ein wirkliches persönliches Gemälde geworden. Wird komisch, da jeden Tag dran vorbeizulaufen. Ich hoffe, es gefällt mir in drei Jahren auch noch. Und in dreissig. Vor allem aber auch den Menschen, die es sehen. So, jetzt muss ich wieder rauf, die Wand ruft, und es braucht noch ein Eckchen für mein Kürzel.