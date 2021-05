strafvollzug «Das Mühsamste sind die Kurzzeitinsassen und die Möchtegernjuristen»: Saxerriet-Direktor Martin Vinzens geht in die Pension Der Bündner Martin Vinzens leitete 23 Jahre lang die St.Galler Strafanstalt Saxerriet, die als Musterbetrieb für den offenen Vollzug gilt. Der studierte Theologe hat in seiner Arbeit mit gut 4000 Häftlingen einige Illusionen verloren. Nicht aber den Glauben an die Innovation und die Integration, die offene Strafanstalten erlauben. Marcel Elsener 14.05.2021, 05.00 Uhr

Martin Vinzens vor der geschlossenen Übergangsabteilung: Der langjährige Direktor der Strafanstalt Saxerriet hatte seine letzten Arbeitstage vor der Auffahrt. Tobias Garcia

«Jetzt können Sie alles beichten», sagt der Gefängnisdirektor zum ehemaligen Gefangenen. Er habe mit Händeln nebenbei bis zu 2500 Franken eingenommen, gesteht der frühere Insasse. «Jetzt fantasieren Sie», meint der Direktor ungläubig. «Oder wollen sie es drauf anlegen, dass wir Sie wieder einsperren?»

Das Treffen von Martin Vinzens mit dem todkranken Josef Jakob, der einen Grossteil seiner 15 Jahre Haft im Saxerriet verbrachte, ist eine tragikomisch denkwürdige Szene in der unlängst ausgestrahlten SRF-Reportage «Das Leben eines Betrügers». Die kurze Sequenz zeigt exemplarisch die herzhaft verbindliche Gesprächsführung des Direktors sowie seinen trockenen Humor. «Sie waren schon immer ein Ganove und sind offenbar einer geblieben.»

Anstaltsdirektor statt Hotelier oder Religionslehrer

Dass der Betrüger im Saxerriet wohl das bessere Leben hatte als draussen, erstaunt den Direktor. Das Lob für den «positiv erlebten» Strafvollzug von einem, der nach seiner Entlassung nie mehr den Tritt ins Leben fand, erscheint ihm zwiespältig.

«Ich freue mich über jeden, der die Integration schafft. Schliesslich arbeiten wir darauf hin, wenn wir die Männer in der Unfreiheit auf die Freiheit vorbereiten.»

Die Begegnung mit Jakob ist eine seltene Ausnahme – Vinzens pflegt keine Kontakte zu ehemaligen Insassen, allenfalls kommt es bei zufälligen Treffen zum kurzen Wortwechsel. «Die professionelle Beziehungsarbeit ist mit der Entlassung zu Ende», sagt der Direktor. Wenn er nun in Pension geht, wird ihm allerdings «der Kontakt mit den Menschen fehlen, ob Mitarbeitende oder Insassen». Er habe den Ruhestand nicht herbeigesehnt, doch freue er sich auf «neue Freiheiten und das von der Regeldichte befreite Denken».

Der Beruf war für Martin Vinzens folgerichtig: Aufgewachsen in Trun und Chur, liebäugelt er als Sohn eines Concierge mit der Hotellerie, studiert dann aber Theologie. Nach einigen Jahren als Pastoralassistent und Religionslehrer in Chur und im Prättigau versucht er sich ein Jahr als Journalist, bevor er Geschäftsführer der Bergbahnen Davos-Klosters wird. Der Wechsel ins Saxerriet folgt 1997, zunächst als Sozialarbeiter, 1998 wird er zum Chef gewählt. Als Strafanstaltsdirektor verbindet er quasi die Essenz seiner Wunschberufe: Gastgeber, Zuhörer, Gestalter.

Entwicklungsschritte mit Erfolgsaussichten und Rückschlägen

So wenig Vinzens den Schritt in den Strafvollzug und ins zuvor nicht gekannte st.-gallische Rheintal bereute, so rasch verlor er «eine gewisse theologische Blauäugigkeit», wie er im Rückblick sagt. «Der Vertrauensvorschuss, der unbedingte Glaube ans Gute im Menschen ist schon etwas gebröckelt.» Nach manchen Rückschlägen und Enttäuschungen sei er heute nüchterner, pragmatischer, wenn es ums «Fantasieren» gehe. Dass die Nähe zu Straftätern belastend wirken kann, spürte auch die Familie: Nach drei Jahren Wohnsitz auf dem Anstaltsgelände zügelte sie nach Sax. «Wir brauchten Distanz zum Abschalten.» Vinzens hat mit seiner zweiten Frau zwei Söhne und eine Tochter und aus erster Ehe einen Sohn und eine Tochter.

Prächtige Aussicht: Der Churer liess sich von der Landschaft im St.Galler Rheintal ebenso begeistern wie viele Insassen. Tobias Garcia

Nie verloren hat er die Freude am Gespräch und die Begleitung von Suchenden: «Die Fragen der Sinnstiftung und Spiritualität sind im Gefängnis so zentral wie in der Kirche», sagt er. Wenn es in der sogenannten Wiedergutmachungsberatung um Schuld und Sühne gehe, würden Fragen ähnlich abgearbeitet wie im Beichtspiegel. «Es ist Gewissenserforschung, ob die nun Schuld- oder Tateinsicht heisst.»

Zwar musste der Bündner, als Theologe der Befreiungstheologie zugeneigt, einsehen, dass dem Veränderungswillen Grenzen gesetzt sind und man «manchmal ohnmächtig ist». Er habe «einiges korrigieren» müssen, sagt er, kein Linker, sondern ein «freidenkender Liberaler». Sein wichtigstes Credo sind die Entwicklungsschritte, die ein Häftling im offenen Vollzug machen müsse: «Nicht dass einer anständig Grüezi sagt, sondern dass er ernsthaft gegen sein Delikt arbeitet.» Im getroffenen Arbeitsbündnis sei Skepsis angebracht: «Wenn ein Rechtextremer sagt, er habe seine Jacke mit diskriminierenden Symbolen abgelegt, überzeugt mich das noch lange nicht. Er muss eine innere Umkehr vollzogen haben.»

Keine Skandale, viele Erfolgsgeschichten – und ein Esel

Auf lange Sicht überwiegen die Erfolgsgeschichten, das trifft für die ganze Ära Vinzens zu, die auf jene von Paul Brenzikofer folgte und im September 1998 einen Monat nach dem Spatenstich zum Erweiterungsbau begann. Die mit 135 Plätzen grösste offene Anstalt des Ostschweizerischen Strafvollzugskonkordats gilt als vorbildliche Institution, ja als Aushängeschild – kein Wunder, spielte die SRF-Sendung «Mona mittendrin» ebenfalls im Saxerriet. Keine Skandale, keine Meuterei, kaum eine Flucht: «Wir hatten einfach auch Glück», sagt Vincens. Jedoch täusche der Eindruck:

«Im offenen Vollzug ist der Druck relativ hoch. Wer sich nicht an die Spielregeln hält und nicht arbeiten will, geht nötigenfalls zurück in eine geschlossene Anstalt.»

Freilich helfen die vielfältigen Arbeitsangebote in Ställen, Gärtnerei, Druckerei oder Werkstätten und spornt die prächtige Landschaftskulisse mit Wiesen, Bachalleen und Kreuzbergen an. Anders als vor 25 Jahren sei die Arbeit mit den Gefangenen heute «klar deliktorientiert, viel differenzierter und interdisziplinärer». Namentlich die Forensik mit einer fest installierten Psychiaterin aus der Klinik Wil und der ständige Austausch im Team mit Vollzugs- und Werkleitungen seien «sehr wertvoll».

Unter den wichtigsten Wegmarken nennt der abtretende Direktor die 2011 eingerichtete geschlossene Übergangsabteilung mit 17 Plätzen zur Angewöhnung für den offenen Vollzug. Schlagzeilen über die Landesgrenzen hinaus machte Vinzens mit einer Pioniertat: Ausgehend vom privaten Esel der Familie baute er ab 2013 mit Hilfe des als «Katzenpapst» bekannten Tierforschers Dennis C. Turner und zwei St.Galler Psychiatern eine tiergeschützte Therapie auf. Die Esel – Mutteresel Eli und ihre Jungen – sind Vinzens’ «Lieblingsgeschichte», die bereits andere Strafanstalten inspirierte.

Andere liebste Geschichten zu nennen, fällt ihm schwer. Und über einzelne Häftlinge reden, immerhin gab es namhafte wie Amoktäter Günther Tschanun, «Ökoterrorist» Marco Camenisch oder Buchautor Sascha Michael Campi, mag er nicht. «Das waren Häftlinge wie alle andern.» Aus der Fassung brachten ihn mitunter jene, die ein schwieriges Delikt haben und nicht einsichtig sind. «Das Mühsamste aber sind die Möchtegernjuristen und selbsternannten Rechtsberater, die uns wegen jedes Mistes schreiben», sagt er. «Plötzlich entwickeln sie einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn.»

Ebenfalls mühsam seien die Kurzzeitinsassen: Wo über Jahre an der Resozialisierung gearbeitet wird, stören jene, die ihre wenigen Wochen für umgewandelte Bussen «abhocken». Eine «unsägliche» Praxis, meint Vinzens, für die Alternativen gefunden werden müssten, etwa mittels gemeinnütziger Arbeit.

Vom Nutzen der Gefängnisse überzeugt

Der dienstälteste Gefängnisdirektor der Schweiz bleibt vom Nutzen des Freiheitsentzugs als Ultima Ratio überzeugt. Auf Einladung des Bundesamtes für Justiz schrieb Vinzens jüngst eine Replik auf den deutschen Buchautor Thomas Galli, der die Abschaffung der Gefängnisse fordert. Wenn Gefangene begleitet und gefördert statt nur verwaltet würden, seien die «Orte der Wiedergutmachung» sinnvoll.

Idealerweise brauche es in der Gesellschaft aber ein Bekenntnis zur Wiedereingliederung. Vinzens würde vermehrt auf den offenen Vollzug setzen und «lebenspraktischere» Wohnverhältnisse schaffen – im Saxerriet hiesse dies statt der Trakte mit 36 Zellen beispielsweise Pavillons für zehn Personen, die wie in einer WG zusammen wohnten und «sich aushalten müssten».

Die Wohntrakte umsäumen einen offenen Hof mit Kunstwerk. Tobias Garcia

«Der Strafvollzug muss innovativ bleiben», sagt Vinzens. Dafür gebe im Saxerriet noch viel Potenzial: Baulich-atmosphärisch – bald beginnt der Bau für ein Handwerkszentrum -, aber auch mit speziellen Programmen und Gruppentherapien. Und in den Direktionen brauche es wieder mehr Mut und Freiräume für philosophische Überlegungen. Auf dem Weg zum Risikostrafrecht sei der Vollzug mutloser und restriktiver geworden. Ein Beispiel: «Es gibt viel weniger bedingte Entlassungen als früher. Wir müssen aufpassen, dass wir vor lauter Risikoabschätzung die Ressourcen einer Person nicht vergessen.» Und wenn Gutachten statt Gespräche dominierten, würden «viele Gefangene zu schnell pathologisiert».

Ein Türöffner für Gespräche auf Augenhöhe war Vinzens’ Überzeugung, als Direktor kein besserer Mensch zu sein. «Ich bin nicht euer Feind», pflegte er in Ansprachen zu sagen.

«Meine Rolle ist der Direktor. Sie sind der Gefangene. Aber in meiner Biografie gab es auch Momente, in denen ich straffällig hätte werden können.»

Diese Aussage sei sehr gut aufgenommen worden, sagt er heute. Wo waren denn die Momente einer möglichen Delinquenz? «Da kann ich leider nicht mit einer Schlagzeile dienen», lacht Vinzens. Es sei allgemein gemeint – dass man jemanden «eins auf die Nase geben wolle», das kenne doch jeder, ohne dass man gleich einen hohen Gefährdungsgrad habe.

Ein Buch ist eher ausgeschlossen

Vinzens wird im Ruhestand wieder mehr Zeit zum Lesen und zum Schreiben haben. «Zu erzählen gäbe es viel, aber ich habe keine Ambitionen», sagt er. Dass er ein Buch über seine Saxerriet-Zeit schreiben wird, ist eher ausgeschlossen. So sehr er sich für Kriminalgeschichten und TV-Serien wie «Tatort», «Prison Break» oder «Das Haus des Geldes» erwärmen kann, so inspiriert liest er Bücher über den Zustand der Welt – derzeit den Bestseller «Unsere Welt neu denken» der Nachhaltigkeitsforscherin Maja Göpel.

Der Verweis auf eine veränderungswillige Frau passt: Im Saxerriet hat Vinzens bereits an seine Nachfolgerin übergeben, Barbara Looser Kägi, einst unter ihm Vollzugsleiterin und bis dato als Amtsleiterin für Justizvollzug seine Chefin. Es komme gut mit ihr als erster Frau an der Spitze, meint er. «Ein klarer Mehrwert.»