Steuerbetrug: St.Galler Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Brüder

Strafuntersuchung Urkundenfälschung, Steuerbetrug, Förderung von Schwarzarbeit: St.Galler Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen zwei KMU-Geschäftsführer Zwei Brüder im Alter von 45 und 50 Jahren stehen im Verdacht, systematisch Steuerbetrug und Urkundenfälschung betrieben zu haben. Konkret wird ihnen vorgeworfen, mittels Scheinrechnungen die Steuerlast ihrer Gesellschaft gesenkt zu haben. 08.12.2022, 09.57 Uhr

Zwei Brüder mit montenegrinischer Herkunft werden unter anderem wegen Steuerbetrugs angeklagt. Symbolbild: Susann Basler

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat eine Strafuntersuchung wegen Verdachts der mehrfachen Urkundenfälschung, des mehrfachen Steuerbetrugs sowie der Förderung von Schwarzarbeit zum Abschluss gebracht. Sie erhebt beim Kreisgericht Toggenburg Anklage gegen zwei Geschäftsführer eines KMU.

Den Brüdern im Alter von 45 und 50 Jahren montenegrinischer Herkunft wird vorgeworfen, zwischen 2016 und 2021 Scheinrechnungen im Gesamtbetrag von rund 1,2 Millionen Franken gekauft zu haben, um damit die Steuerlast der Gesellschaft zu senken. Die Staatsanwaltschaft beantragt gegen die beiden Beschuldigten Freiheitsstrafen und Geldstrafen mit jeweils bedingtem Vollzug. Beide Brüder sollen ferner des Landes verwiesen werden, heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Das Kantonale Untersuchungsamt St.Gallen eröffnete das Strafverfahren im Frühjahr 2021 aufgrund eines Zufallsfunds im Verfahren gegen einen Schwarzarbeiter. Der ältere der beiden Beschuldigten befand sich im Sommer 2021 für zwei Wochen in Untersuchungshaft.

Anstellung von temporären Mitarbeitenden vorgetäuscht

Mittlerweile haben umfangreiche Untersuchungen den Verdacht erhärtet, dass die beiden Geschäftsführer eines KMUs mit Sitz im Kanton St.Gallen zwischen 2016 und 2021 bei einer Drittperson gegen Provision 67 fiktive Rechnungen über einen Gesamtbetrag von rund 1,2 Millionen Franken kauften. Der jüngere Bruder dürfte erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Machenschaften involviert gewesen sein. In der Mitteilung der Staatsanwaltschaft heisst es weiter:

«Die fiktiven Rechnungen bescheinigten dem Unternehmen, Leistungen von temporären Mitarbeitenden bezogen und bar bezahlt zu haben. Tatsächlich wurden diese Leistungen nie erbracht. »

Die beiden Beschuldigten liessen die Rechnungen verbuchen und reichten dem Kantonalen Steueramt St.Gallen darauf basierende gefälschte Jahresabschlüsse ein. Die vorgetäuschten Aufwendungen dienten dazu, die Jahresgewinne der Gesellschaft unrechtmässig zu schmälern beziehungsweise das Steueramt über die tatsächlich erzielten steuerbaren Gewinne zu täuschen, um so die Steuerlast zu senken.

Die Staatsanwaltschaft geht von hinterzogenen Steuern von total rund 180’000 Franken aus, welche im Rahmen eines Nachsteuerverfahrens durch das Kantonale Steueramt zu veranlagen und erheben sind. Zusätzlich ist ein Steuerhinterziehungsverfahren durchzuführen, in welchem bei einem Schuldspruch in der Regel eine Busse in der Höhe der Nachsteuer ausgesprochen wird. Auch können sich Steuerfolgen im Bereich der indirekten Steuern ergeben (Verrechnungssteuer und Mehrwertsteuer).

Die Verbuchung der fiktiven Rechnungen erlaubte es den beiden Geschäftsführern, unter anderem rund 700’000 Franken als verdeckte Gewinnentnahme aus der Gesellschaft zu ziehen und dieses Geld in ein Ferienappartement-Projekt auf dem Balkan zu investieren. Den Geschäftsführern wird weiter vorgeworfen, mit dem verdeckten Gewinn Schwarzarbeiter bezahlt zu haben. Rund fünf ausländische Arbeitskräfte sollen ohne Arbeitsbewilligung beschäftigt und für fünf andere Angestellte sollen vorsätzlich keine Sozialversicherungsbeiträge geleistet worden sein.

Anklage wegen Steuerbetrugs, Urkundenfälschung und weiterer Delikte

Die Strafuntersuchung ist abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft erhebt gegen beide Beschuldigten beim Kreisgericht Toggenburg Anklage wegen mehrfachen Steuerbetrugs, mehrfacher Urkundenfälschung sowie weiterer Delikte. Sie beantragt gegen den 50-jährigen Beschuldigten bei jeweils bedingtem Vollzug eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten sowie eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen.

Für den 45-jährigen Beschuldigten wird – bei ebenfalls bedingtem Vollzug – eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten sowie eine Geldstrafe von 130 Tagessätzen beantragt. Beide Beschuldigte sollen ferner nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft für fünf Jahre des Landes verwiesen werden.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen weist überdies darauf hin, dass ein Verfahren gegen eine Drittperson pendent ist. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. (red/mlb)