61-jähriger Porschefahrer schubst Frau vom Velo

Strafbefehl St.Gallen: Porsche-Fahrer stösst Frau vom Velo, weil sie sein Überholmanöver verhindern wollte Eine Velofahrerin versuchte das Überholmanöver eines Porsche-Fahrers zu verhindern, da sie eine Gefahr für ihre Kinder vermutete. Der 61-Jährige stiess sie daraufhin vom Velo. Er erhält einen Strafbefehl wegen leichter Körperverletzung und Sachbeschädigung. Sandro Büchler und Valentina Thurnherr 5 Kommentare 10.08.2022, 16.00 Uhr

Auf Velostrassen ist der Rechtsvortritt aufgehoben. Bild: Urs Bucher

Mitte Mai fahren eine Frau und ihre drei Kinder auf der Lindenstrasse in St.Gallen – dort gilt Tempo 30. Zudem haben auf der Strasse Velos Vortritt, da es eine Velostrasse ist. Bei einer Baustelle fährt ein 61-jähriger Italiener mit seinem Porsche und offenem Verdeck von hinten auf die Velogruppe auf und will sie überholen.

Die Mutter empfindet dieses Manöver als gefährlich und fährt deshalb in die Strassenmitte, damit der Drängler nicht vorbeifahren kann. Die Szene wird gehässig: Schon während der Fahrt decken sich Velofahrerin und Autofahrer «mit unschönen Kommentaren» ein, wie es im Strafbefehl der St.Galler Staatsanwaltschaft heisst.

Nach der Baustelle überholt der 61-Jährige die Familie, lenkt dann aber seinen Wagen an den rechten Strassenrand und hält an. Mutter und Kinder halten ebenfalls an. Der Mann steigt aus, geht auf die Frau zu und stösst sie gegen den Oberkörper. Da sie aber mit dem rechten Bein noch im Klickpedal festhängt, kippt die Mutter samt ihrem Fahrrad um und fällt auf das Velo der Tochter. Sie verletzt sich leicht an Ellbogen und Handgelenk. Am Knie zieht sie sich eine Schürfwunde zu. Auch das Velo wird beschädigt.

Auf Velostrassen gelten gleiche Regeln wie in Tempo-30-Zonen

«Auf Velostrassen ist das Überholen grundsätzlich nicht verboten», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. «Es gelten die gleichen Regeln wie bei einer Tempo-30-Zone. Einzig zum Beispiel der Rechtsvortritt kann auf einer Velostrasse ausser Kraft gesetzt werden.»

Das ist auch der Fall auf dem Abschnitt der Lindenstrasse, zwischen der Werk- und der Lukasstrasse. Auf einer Velostrasse haben Velofahrer aber nicht automatisch mehr Rechte als andere Verkehrsteilnehmer. Es gelten die grundsätzlichen Verkehrsregeln.

So heisst es etwa in Artikel 26, Absatz 1 des Strassenverkehrsgesetzes, dass jedermann sich im Verkehr so verhalten muss, dass er andere in der ordnungsgemässen Benützung der Strasse weder behindert noch gefährdet. Da auf Velostrassen nebst dem Vortrittsrecht dieselben Regeln gelten wie in einer normalen Tempo-30-Zone, widerspricht das Verhindern eines Überholmanövers dieser Rücksichtsregel.

Das bestätigt auch Florian Schneider: «Auf einer Velostrasse ermöglicht man den Velofahrern zumindest ungehindertes Fahren, in dem der Rechtsvortritt aufgehoben wird. Dennoch ist eine Velostrasse keine abgesetzte Verkehrsfläche, auf der nur Velos erlaubt sind, wie es zum Beispiel andernorts der Fall ist.» Daher sei gegenseitige Rücksichtnahme aller Benutzer dieser Verkehrsfläche gefordert.

Im Fall des Ereignisses auf der Lindenbühlstrasse weist Schneider allerdings noch auf Absatz 2 von Artikel 26 hin: Besondere Vorsicht ist geboten gegenüber Kindern, Gebrechlichen und alten Leuten, ebenso wenn Anzeichen dafür bestehen, dass sich ein Strassenbenützer nicht richtig verhalten wird.

Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig

Wegen einfacher Körperverletzung in einem leichten Fall und Sachbeschädigung wird der Porsche-Fahrer und Geschäftsführer per Strafbefehl belangt. Er wird mit einer bedingt aufgeschobenen Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 180 Franken bestraft. Zudem kassiert der Hitzkopf für den Schubser eine Busse von 1000 Franken. Samt Gebühren und weiteren Auslagen muss der Italiener 1650 Franken bezahlen. Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig. Es gilt die Unschuldsvermutung.

5 Kommentare Fredy Pillinger vor 41 Minuten Leider häufen sich diese Schulmeistereien ob Frust oder tatsächliche Angst hier mitspielt sein dahin gestellt. Meistens sind die Gemeindestrassen recht breit. Aber grundsätzlich sollte man sich von den schwächeren Verkehrsteilnehmern nicht provozieren lassen. Auch wenn heutzutage Fussgänger ohne einen Blick Links oder Rechts einfach in der 30 Zone die Seite wechseln. Leider hat ein Gesetzestext dieses Fehlverhalten gestärkt. Was nun aber noch interessanter am Bericht ist, warum verhält sich die heutige Tagespresse wie früher der BLICK "Ein Porsche-Fahrer" diese provokante Ausdrucksweise ist Diskriminierend! Weil nach dem Motte alle die einen Sportwagen fahren sind grundsätzlich Gesetzesbrecher/Verkehrsraudis etc. oder wie muss man diese Schweinebauch Aktion bezeichnen. Audi- BMW- Ford- Opel-Fahrer reisst den Leser nicht mehr vom Tisch und liest man auch nicht. Also bitte lieber Redakteur:In bleiben Sie sachlich. Warum will man immer mit einer Hetzschrift das Denunziantentum fördern... Letzte Woche hatten Sie sich im Ton mit einem banalen Glace-Test vertan ohne Wort. Schade um die Presse - Qualität. Thomas Engel vor 23 Minuten Ich kenne die Situation an dieser Stelle - es ist mein Arbeitsweg. Im Bereich der Baustelle kann ein Auto ohne Gefährdung des Fahrradfahrers (Gegenverkehr Radfahrer) nicht überholen. Geht nicht 🤔- es ist zu eng . Alle Kommentare anzeigen