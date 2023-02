Strafbefehl St.Galler Busfahrer fährt Velofahrerin an, verlässt danach Unfallstelle, ohne auf Rettung zu warten – Frau erleidet Rippenbrüche und Milzriss Im April kollidierte ein Bus der Verkehrsbetriebe St.Gallen nachts mit einer Velofahrerin. Letztere stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Statt auf Polizei und Ambulanz zu warten, stieg der Buschauffeur wieder in den Bus und setzte seine Fahrt fort. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Eine Velofahrerin wurde immer weiter von der Strasse gedrängt und kollidierte schliesslich mit dem Bus. Bild: Getty

Fälle von Unfallflucht sind häufig. Oftmals haben Verantwortliche im Anschluss Ausreden parat. Man sei in Eile gewesen oder habe den verursachten Schaden gar nicht bemerkt.

Eine solche Rechtfertigung dürfte einem St.Galler Buschauffeur allerdings fehlen. Nach einem von ihm verursachten Unfall ging er noch zum Unfallopfer hin. Bevor Hilfe eintraf, hatte er die Unfallstelle jedoch bereits wieder verlassen. Jetzt hat die Justiz den Mann per Strafbefehl verurteilt.

Velofahrerin abgedrängt, danach Kollision

Es war kurz vor Mitternacht, als ein Bus der Verkehrsbetriebe St.Gallen Ende April 2022 die Grossackerstrasse hinauffuhr. Bevor er nach links auf die Flurhofstrasse abbog, habe der Busfahrer versucht, eine Velofahrerin zu überholen. Dabei bedachte er allerdings nicht, dass er beim Abbiegen den Abstand zwischen dem Bus und dem Trottoir immer weiter verringerte. Die Velofahrerin habe zu verlangsamen und auf das Trottoir auszuweichen versucht, allerdings sei sie vom hinteren Teil des Busses gestreift worden und zu Boden gefallen.

Anstatt die Fahrt zu unterbrechen, fuhr der Buschauffeur zuerst weiter bis zur Bushaltestelle «Flurhof». Als er von einem seiner Passagiere auf die Kollision aufmerksam gemacht wurde, verliess er das Fahrzeug und schaute nach der Velofahrerin. Die Frau klagte über Schmerzen und Atemprobleme. Ein unbeteiligter Fahrzeuglenker, der hinter dem Bus gefahren war, verständigte darauf die Rettung. Bevor diese eintreffen konnte, begab sich der Chauffeur wieder in den Bus und setzte die Fahrt fort.

Frau schwer verletzt

Die Velofahrerin zog sich beim Sturz erhebliche Verletzungen zu. Wie aus dem Strafbefehl hervorgeht, hat sie sich mehrere Rippen gebrochen, was zu einer Flüssigkeitsansammlung in der Brusthöhle geführt habe. Die Frau habe zudem eine Lungenquetschung erlitten und es sei zu einer kleinen Einblutung in den Brustkorb gekommen. Zuletzt wird im Strafbefehl eine schwere Milzverletzung genannt.

Aufgrund der erlittenen Verletzungen habe sich die Frau für rund sechs Wochen in Behandlung begeben müssen. Gemäss medizinischem Gutachten sei es nicht ausgeschlossen, dass die Frau durch den Unfall längerfristige gesundheitliche Schäden davontragen könnte. Ihre medizinische Trainingstherapie dauere noch zirka bis Ende 2023.

Saftige Geldstrafe samt Busse

Zwar stellt die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl klar, der Buschauffeur habe die Velofahrerin nicht verletzen wollen. Trotzdem wird ihm nun die Verletzung seiner Sorgfaltspflichten vorgeworfen, weil er beim Überholen der Velofahrerin nicht genügend Abstand gehalten habe. Ansonsten wäre der Unfall laut Strafbefehl vermeidbar gewesen.

Er erfülle zum einen den Straftatbestand fahrlässige Körperverletzung mit schwerer Schädigung, zum anderen habe er sich durch sein vorzeitiges Verlassen der Unfallstelle des pflichtwidrigen Verhalten nach einem Unfall schuldig gemacht.

Die Staatsanwaltschaft verurteilt den Chauffeur deshalb zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 160 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren. Zudem erhält der Mann eine Busse von 1'800 Franken. Bezahlt er diese nicht, droht ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe von 18 Tagen. Ausserdem muss er die Verfahrenskosten bezahlen. Gesamthaft kommt dabei ein Rechnungsbetrag von 2'570 Franken zusammen.

Der Buschauffeur hat gegen den Entscheid der Staatsanwaltschaft Einspruch eingelegt, somit ist der Strafbefehl noch nicht rechtskräftig. Es gilt die Unschuldsvermutung.

