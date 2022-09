Oberrieter bestraft wegen Verbreitung wüster Aufnahmen

Strafbefehl Pornografie, Diskriminierung und Gewaltfantasien: 18-jähriger Unruhestifter wird bestraft – das sagt die Kantonspolizei St.Gallen Ein damals 18-Jähriger randalierte an verschiedenen Orten in Oberriet mit Pyrotechnik und verstiess gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz. Zudem soll er an mehrere Kollegen unter anderem gewaltverherrlichende oder pädophile Aufnahmen geschickt haben. Die Kantonspolizei St.Gallen gibt Auskunft, wie man beim Erhalt solcher Nachrichten handeln sollte. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 22.09.2022, 13.37 Uhr

Es kommt häufig vor, dass Jugendliche im Internet in Kontakt mit verbotenen Inhalten kommen. Bild: Stefan Kaiser

Die Liste seiner Vergehen ist lang: In gleich zehn Punkten bezeichnet die Staatsanwaltschaft einen jungen Rheintaler als schuldig.

Vom 1. Januar bis zum 23. Dezember 2020 zündete der damals 18-Jährige in Oberriet mehrere Feuerwerkskörper, ohne sich an die entsprechenden Vorschriften zu halten, wodurch er laut Strafbefehl in Kauf nahm, Leib und Leben von Menschen und fremdes Eigentum zu gefährden. Ende April 2020 baute und zündete er sogar einen Molotow-Cocktail und warf ihn auf die Strasse. Diese Taten seien meistens gefilmt worden, schreibt die Staatsanwaltschaft. In derselben Nacht wählte er gemäss Strafbefehl mindestens vier Mal den Notruf, obwohl es keinen Notfall gab und belästigte den diensthabenden Angestellten in der Zentrale. Auch gegen das Betäubungsmittelgesetz soll der damals 18-Jährige verstossen haben.

Aufmerksam wurde die Polizei auf den jungen Mann durch eine Instagramgruppe, in der Videos von Sachbeschädigung und Explosionen in Oberriet gepostet wurden. Bei einer anschliessenden Hausdurchsuchung im Januar 2021 stellte die Polizei eine CO 2 -Faustfeuerwaffe, einen Schlagstock und einen verbotenen pyrotechnischen Gegenstand sicher. Auch beschlagnahmte sie mehrere Datenträger und wertete diese aus.

Verbotene Bilder und Videos verbreitet

473 Bilder und 315 Videos stellte die Polizei fest, die für die Ermittlungen relevant waren. Darunter Bilder und Videos mit Aufforderungen zu Gewalt und Verbrechen. Auch solche, die rohe Gewalt zeigten. Darauf zu sehen sind Menschen, denen Körperteile abgetrennt wurden, tödliche Strassenverkehrsunfälle oder Aufnahmen von Selbstmorden. Auch soll der junge Mann Bilder und Videos von sexuellen Handlungen mit Tieren besessen haben. Eines davon zeigt zusätzlich sexuelle Handlungen mit einer minderjährigen Person. Ganze 94 Aufnahmen mit rassendiskriminierendem, teils sogar rechtsradikalem Inhalt waren ebenfalls auf den Geräten zu finden. Darunter diverse Bilder mit Hitlergruss und Hakenkreuzen.

Doch hortete der junge Man die Aufnahmen nicht nur auf dem Handy, sondern schickte sie weiter. Die Videos, in denen er Feuerwerk zündet oder Sachbeschädigung begeht, hat er laut Strafbefehl «mit Stolz geteilt». Auch die weiter genannten illegalen Inhalte habe er teils unkontrolliert verbreitet.

Der Polizei sind solche Fälle bekannt

Florian Schneider, Mediensprecher bei der Kantonspolizei St.Gallen Bild: PD

Auf die Frage, wie verbreitet solche Inhalte unter Jugendlichen sind, antwortet Florian Schneider, Mediensprecher bei der Kantonspolizei St.Gallen: «Uns sind Fälle von Besitz und Verbreitung solcher Inhalte bekannt. Die Zahl der Fälle mit Gewaltvideos bewegt sich auf relativ stabilem Niveau.» Die Fälle von verbotener Pornografie würden hingegen zunehmen, wobei hier laut Schneider die Auswertung der Kriminalstatistik abzuwarten sei.

Über das Motiv der Jugendlichen sagt Schneider: «Dieses kennen meist nur die Jugendlichen selber.» Er könne sich vorstellen, dass sich die Jugendlichen oft gar nicht bewusst seien, dass sie sich im strafrechtlich relevanten Rahmen bewegten, wenn sie solche Inhalte speichern oder weiterleiten würden.

«Weitere Gründe können Nervenkitzel, eine Mutprobe oder einfach die Belustigung sein.»

Meldepflicht bei der Polizei

Doch wo beginnt überhaupt die Strafbarkeit? «Es ist verboten, Ton- und Bildaufnahmen zu produzieren, die grausame Gewalt gegen Mensch oder Tier zeigen», sagt Schneider. Ebenfalls verboten sei es, solche zu beschaffen, zu besitzen oder anderen zugänglich zu machen.

«Wer ein Gewaltvideo erhält, darf es nicht abspeichern, nicht weiterschicken, sondern muss den Erhalt sofort der Polizei melden.»

Pascal Häderli, Mediensprecher bei der Kantonspolizei St.Gallen Bild: PD

Dasselbe gelte für rassistische und diskriminierende Inhalte mit Aufrufen zu Hass, sagt Pascal Häderli, ebenfalls Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. «Auch im Zweifelsfall sollte man solche Inhalte immer der Polizei melden.»

Etwas anders sieht es aus bei Pornografie. Es ist laut Florian Schneider verboten, Personen unter 16 Jahren jegliche pornografische Inhalte zugänglich zu machen. Illegale Pornografie, die sexuelle Handlungen mit Kindern oder Tieren zeigt, darf weder besessen, erworben, noch verbreitet werden. Letztere beiden Straftatbestände gelten auch für Pornografie mit menschlichen Ausscheidungen.

Über die rechtlichen Folgen sagt Schneider: «Wer solche Videos beschafft, besitzt oder anderen zugänglich macht, muss damit rechnen, deswegen angezeigt zu werden.» Die Staatsanwaltschaft entscheide jeweils im Einzelfall über das Strafmass.

Busse und Freiheitsstrafe

So geschehen beim damals 18-jährigen Oberrieter. Die genannten Straftatbestände veranlassten die Staatsanwaltschaft dazu, eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auszusprechen. Dies mit einer Probezeit von zwei Jahren. Zudem muss der junge Mann eine Busse von 1'100 Franken zahlen. Zusammen mit den Verfahrensgebühren wird für ihn eine Rechnung von 6'000 Franken fällig. Von einem Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen werde abgesehen, weil er nur ein entsprechendes Video besass und keine pädophilen Neigungen zeige.

Datenträger wie Notebook und USB-Sticks erhält er von der Polizei zurück. Sämtliche illegalen Gegenstände, sowie sein Smartphone werden vernichtet.

