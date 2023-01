Strafbefehl «Ich kann alles machen, was ich will, bis du kaputt bist»: Der endlose Horrortrip eines Stalkingopfers Er lauert ihr nach der Arbeit auf, verfolgt sie auf dem Heimweg und bringt mit 950 Nachrichten und 470 Anrufen ihr Handy zum Erliegen. Am Ende drangsaliert er auch das Umfeld seines Opfers. Ein Strafbefehl des Untersuchungsamts Gossau gegen einen Stalker zeigt, wie schwierig es für Opfer in der Schweiz ist, sich zu schützen. Aylin Erol Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Es begann harmlos. Im Mai 2018 lernen sich Verena K. und der damals 20-jährige Adam R. (Namen geändert) auf einer Party kennen. Es entwickelt sich eine Freundschaft, bei der es auch zu Sex kommt. Doch was darauf folgt, ist ein Horrortrip, der mehr als zweieinhalb Jahre dauert – nicht nur für Verena K., sondern auch für ihr ganzes Umfeld. Auf neun Seiten fasst der Strafbefehl das Stalkingverhalten von Adam R. zusammen, mit dem er sein Opfer gezielt bedrängen, belästigen und verängstigen wollte.

Verfolgungsjagd nach der Arbeit

Aus dem Strafbefehl geht hervor, dass ab 2019 «auftretende Unannehmlichkeiten» Verena K. mehrfach dazu veranlassten, den Kontakt zu Adam R. abzubrechen und ihn zeitweise auf ihrem Handy zu blockieren. Die beiden bleiben dennoch in losem Kontakt, bis Adam R. beginnt, ein krankhaftes Verhalten an den Tag zu legen.

Im Februar 2020 lauert er Verena K. nach einer Spätschicht bei ihrem Auto auf. Er versucht sie, von einer Beziehung zu überzeugen. Sie sagt ihm deutlich, dass sie das nicht möchte, steigt ins Auto und fährt los.

Adam R. nimmt daraufhin in seinem Auto die Verfolgung auf. Absichtlich fährt er ihr mehrfach so dicht auf, dass Verena K. nicht einmal mehr die Frontlichter seines Fahrzeugs im Rückspiegel sehen kann. Die junge Frau fühlt sich bedrängt und verängstigt, hält aber nicht an.

Also ändert Adam R. die Taktik. Er überholt ihr Fahrzeug und bremst abrupt ab. Verena K. muss komplett abbremsen, überholt ihn daraufhin aber wieder. Das Ganze geht so lange, bis Adam R. sein Opfer von der Strasse in eine Einfahrt abdrängt und es dort mit seinem Auto einschliesst.

Er steigt aus und fordert sie auf, das Fenster herunterzukurbeln und «sich der Sache zu stellen». Voller Angst ruft Verena K. ihre Freundin, Sandra F. (Name geändert), an. Erst als diese vor Ort auftaucht, lässt Adam R. schliesslich von seinem Opfer ab und fährt davon.

Postkarten und Beleidigungen auf Social Media

Damit fangen Bedrängung und Belästigung aber erst an. Über Monate stellt Adam R. Bilder von Verena K. auf seine Social-Media-Kanäle zusammen mit den Worten #unehrlichkeit, #respektlos oder #entschuldigedich. Darunter verlinkt er sein Opfer. Dieselben Bilder und Worte lässt er ihr auf Postkarten zukommen.

Nachdem Verena K.s Handy im Juli 2021 nach 950 Whatsapp-Nachrichten voller Drohungen und 470 Anrufen zum Erliegen kommt, schaltet sie die Polizei ein. Ein Schritt, den viele Stalkingopfer nicht machen, und zwar aus zwei Gründen. «Einerseits aus Scham, weil Opfer und Täter davor oftmals sexuellen Kontakt hatten. Andererseits ist da die Angst, dass sich die Situation für das Opfer nur noch verschlimmert», sagt Natalie Schneiter, Beraterin bei der Stalking-Fachstelle der Stadt Bern.

Natalie Schneiter, Beraterin bei der Stalking-Fachstelle der Stadt Bern. Bild: PD

Diese Angst sei durchaus berechtigt. Bis alle Beweise gesammelt, ein Strafbefehl verfasst und schliesslich rechtskräftig sei, vergehe viel Zeit, in welcher der Täter bereits darüber informiert wird, dass sein Opfer einen Strafantrag gestellt hat. «Ein Stalker sieht sich selbst als Opfer und hat das Gefühl, sein Verhalten ist gerechtfertigt. Steht plötzlich ein Strafantrag im Raum, kann er noch aggressiver werden», sagt Schneiter.

Genau das passiert auch im Fall von Verena K. Adam R. fordert neben dem Rückzug des Strafantrags auch eine Entschuldigung von ihr und kontaktiert dafür fortan nicht nur sie, sondern auch ihren Arbeitgeber, ihren Sportverein, ihre Mutter, ihren Vater, dessen Arbeitgeber, Freundin Sandra F. sowie deren Arbeitgeber.

Sandra F. droht er gar damit, dass «der Tag X» kommen werde und er hoffe, dass sie nicht im falschen Moment am falschen Ort sei. Ihr Arbeitsplatz, eine Kita, muss deshalb das Sicherheitskonzept überarbeiten.

Nachrichten, die auch als Todesdrohungen verstanden werden können

Indes werden die Posts von Adam R. auf Social Media immer expliziter. Ende Februar 2022 schreibt er etwa unter einem Foto von Verena K. und ihrem Vater: «News am Montag: Zwei Lügner und Feige Menschen gesucht.»

Im August 2022 kommentiert er unter einem ähnlichen Bild seines Opfers: «Sollen deine Nacktfotos veröffentlich werden? Wenn du noch nicht begriffen hast, dass ich alles machen kann, was ich will, bis du kaputt bist, ja dann geht’s vielleicht noch eine Weile.» Es sind Zeilen, die auch als Todesdrohung verstanden werden können. Auch Stalkingexpertin Schneiter sagt:

«Stalking kann harmlos beginnen, aber mit Mord enden.»

Es überrascht deshalb nicht, ist im Strafbefehl gegen Adam R. zu lesen: «Die wiederholten Belästigungen durch den Beschuldigten belasteten Verena K. stark und versetzten sie in Angst und Schrecken.»

Verena K. verändert ihren gesamten Alltag: Sie achtet darauf, nicht mehr allein zu Hause zu sein, verlässt nach dem Eindunkeln nicht mehr das Haus und erhält von ihrem Arbeitgeber einen anderen Parkplatz, der näher am Gebäude ist, weil sie sich nach einer Spätschicht auf dem Weg zum Auto fürchtet. Auch ihr Vater und ihre Freundin Sandra F. berichten von steter Angst und Unsicherheit.

Verurteilung wegen Nötigung und Verkehrsdelikten

Adam R. wird Ende vergangenen Jahres wegen mehrfacher Nötigung und versuchter Nötigung, Missbrauch einer Fernmeldeanlage und mehrerer Verletzungen der Verkehrsregeln zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 140 Franken verurteilt. Einen Straftatbestand «Stalking» gibt es im Schweizer Strafgesetzbuch nämlich nicht. Zudem muss der Beschuldigte eine Busse von 4500 Franken bezahlen und die Kosten des Verfahrens tragen. Knapp 25’000 Franken kostet Adam R. die Strafe insgesamt.

Indes ist fraglich, ob Verena K. und ihr Umfeld damit künftig Ruhe haben werden. «Wir sehen immer wieder, dass eine Strafe allein das Verhalten der Stalker nicht ändert», sagt Schneiter. Dagegen tun könne das Opfer meist nichts, ausser immer wieder Anzeige zu erstatten und ein Kontaktverbot zu beantragen. «Doch auch das sind nur Verbote auf dem Papier.»

Vom Zeitpunkt, an dem Verena K. die Polizei beizog, bis zum Urteil verstrichen 16 Monate, in denen ihr Stalker nur noch aggressiver wurde. Schneiter fordert deshalb, dass schon vor einer Urteilsverkündung Stalkern eine psychosoziale Beratung bei einer Gewaltberatungsstelle auferlegt werden soll. Für die Umsetzung einer solchen Rechtspraxis sei jedoch jeder Kanton selbst zuständig.

