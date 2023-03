Kunsthändler aus Deutschland beklaut Kunden

Strafbefehl Ein Kunsthändler reisst sich bei Verkaufsgesprächen Elfenbein, Schmuck, Uhren und Gemälde unter den Nagel Über zwei Jahre hat ein fragwürdiger Kunsthändler aus Deutschland insgesamt sieben Verkaufsinteressentinnen und -interessenten bestohlen. Nun muss er mit einer Geldstrafe büssen. Nina Steiner Jetzt kommentieren 16.03.2023, 05.00 Uhr

Der Kunsthändler klaute einer Kundin drei goldene Ringe und Ohrringe für stolze 8400 Franken. Symbolbild: Getty

Ein Kunsthändler deutscher Herkunft reiste über zwei Jahre hinweg im Rahmen seiner Tätigkeit mehrmals von Deutschland in die Schweiz. Wie es im Strafbefehl heisst, besuchte er hier Verkaufsinteressentinnen und -interessenten an ihrem Wohnort zwecks Schätzung und Kauf antiker Gegenstände. Der dubiose Kunsthändler hat ein Muster: Stets lässt er ohne das Wissen seiner Kundinnen und Kunden weitere Objekte ausserhalb des Kaufs mitgehen oder zahlt einfach zu wenig. Insgesamt hat er Gegenstände im Wert von etwa 27'320 Franken von sieben Opfern entwendet.

Liess zu wenig Geld da und haute ab

So klopfte der bereits mehrfach aufgrund Veruntreuung Vorbestrafte anlässlich eines Verkaufsgesprächs bei einer Kundin in Flawil an. Diese hatte ein Kreuz aus Elfenbein, drei Fingerringe, zwei Broschen, ein Bild und einen Schmuckanhänger im Gesamtwert von 2420 Franken zu verkaufen. Der Kunsthändler bot ihr dafür 600 Euro. Die Kundin eröffnete ihm nichts ahnend, dass dieser Preis zu tief sei. Der Beschuldigte machte daraufhin kurzen Prozess: Er schnappte sich die Gegenstände, liess die 600 Euro bar da und machte sich sogleich aus dem Staub.

Im Zuge eines weiteren Verkaufsgesprächs im Hause einer Kundin aus Bronschhofen liess der Kunsthändler unbemerkt vier Fingerringe im Wert von 2000 Franken mitgehen. Bei den Ringen handelte es sich um Gegenstände, die nicht Teil der erworbenen Schmuckstücke waren.

Steckte mehrere Uhren ein

Der Kunsthändler scheint eine Schwachstelle für Uhren zu haben. Bei einem weiteren Verkaufsgespräch riss er sich eine goldene Taschenuhr im Wert von 1000 Franken unter den Nagel, die ebenfalls nicht zu den von ihm erworbenen Wertgegenständen gehörte. Einer anderen Kundin hat er mehrere Uhren der Marke Swatch im Wert von rund 1000 Franken gestohlen.

Auf die Spitze trieb es der dubiose Deutsche aber, als er in Zürich drei goldene Ringe und Ohrringe für stolze 8400 Franken aus der Wohnung einer Kundin entwendete. Auch der Wert eines Halscolliers, welches er bei einer anderen Dame aus Winterthur mitgehen liess, kann sich sehen lassen - es wäre um rund 6000 Franken zu verkaufen.

Dieb wird schuldig gesprochen

Zufall oder nicht, bei allen Opfern mit Ausnahme des letzten handelte es sich um Frauen. Dem einzigen männlichen Kunden, den er bestohlen hat, nahm der Kunsthändler drei Gemälde im Gesamtwert von 4500 Franken in Kommission ab. Diese wollte er, wie im Strafbefehl steht, bei einer Auktion versteigern und dem Kunden dann den Erlös zukommen lassen.

An Dreistigkeit nicht zu übertreffen: Der Beschuldigte dachte sich wohl, keiner würde es merken, wenn er zusätzlich einfach noch ein viertes Bild mitnehmen würde. Also entwendete er ein weiteres Gemälde im Wert von 1000 Franken. Der Kunde aus Küsnacht erhielt weder die Gemälde noch einen allfällig erzielten Erlös zurück.

Der Beschuldigte wird durch die Staatsanwaltschaft St.Gallen des mehrfachen Diebstahls und der Veruntreuung schuldig gesprochen. Ihm wird eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 30 Franken, entspricht 4500 Franken, auferlegt. Weiter werden ihm die Kosten der Verfahrens in Höhe von 1169 Franken auferlegt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.