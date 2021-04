Stopp-Tierleid-initiative Kompromiss in letzter Minute: Stacheldraht-Verbot soll nicht vors St.Galler Stimmvolk Im zähen Ringen um die Stopp-Tierleid-Initiative zeichnet sich im St.Galler Kantonsrat doch noch ein Kompromiss ab. Damit bliebe Stacheldraht auf den Alpweiden beschränkt erlaubt und wäre eine mutmasslich konfliktreiche Volksabstimmung vom Tisch. Marcel Elsener 14.04.2021, 05.00 Uhr

Abgeräumter Stacheldraht auf einer Innerschweizer Alp: Ideale Vorstellung der St.Galler Initianten, die allerdings Ausnahmen zulassen.

Bild: Manuela Jans

Zweieinhalb Stunden lang hatten sie gestritten und am Ende mit 56:54 hauchdünn entschieden. Allen war hernach «gschmuch» zumute, um es mit dem Dialektwort zu sagen, das unwohl, mulmig oder ungeheuer meint. Auch der knappen Mehrheit der Kantonsrätinnen und Kantonsräte, die den Gegenvorschlag der Regierung am 17. Februar mit Erfolg abgeändert hatten. Der Schuss könnte gegen hinten losgehen, mussten sie befürchten, weil die Initiative von Jagd- und Naturschutzverbänden gegen landwirtschaftliche Zäune als Todesfallen für Wildtiere viel Sympathien im Volk geniesst.

Jedenfalls drohte nach den Auseinandersetzungen im Parlament in diesem Sommer ein hässlicher Abstimmungskampf, vermutlich mit Bildern grausam verendeter Tiere auf beiden Seiten (hier in Zäunen, dort von Jägern angeschossen oder von Autos totgefahren), und ausserdem waren heftige und langwierige Konflikte zwischen Naturschützern, Jägern und Bauern zu befürchten.

Rückkommensantrag für Kompromiss und Rückzug der Initiative

Nun zeichnet sich überraschenderweise doch noch ein Rückzug der Initiative ab: Initianten und Landwirtschaftsvertreter haben hinter den Kulissen einen Kompromiss für die zweite Lesung der Vorlage im Kantonsrat gefunden, der dank einigen Retouchen den Rückzug des Volksbegehrens ermöglichen würde. Dies geht aus der Sessionsmitteilung der Grünenfraktion hervor. Unter dem Titel «Gegner der Tierleid-Initiative krebsen zurück» schreiben die – freilich im Initiativkomitee vertretenen – Grünen, dass die «Aussicht auf eine schwer zu gewinnende Volksabstimmung die Landwirtschaftslobby offenbar dazu bewogen hat, nochmals das Gespräch mit den Initianten und der Regierung zu suchen». Der ausgehandelte Rückkommensantrag sehe weiterhin eine Ausnahme vom Stacheldrahtverbot für das Sömmerungsgebiet vor, jedoch nur für Rindviehweiden.

Die Grünen tragen den Kompromiss mit, obschon sie ein striktes Verbot befürwortet hätten, wie sie schreiben. Und sie betonen das ungewöhnliche Vorgehen: «Ein Rückkommen auf das Ergebnis der ersten Lesung aufgrund eines Antrages, der ohne Einbezug der vorberatenden Kommission im Hinterzimmer ausgeheckt wurde, ist zwar unüblich. Die Aussicht auf eine rasche Verbesserung der Situation für gefährdete Wildtiere rechtfertigt es jedoch, über das fragwürdige Vorgehen hinwegzusehen.»

Gemeinsam Fraktionen informiert

Die Hinterzimmer-Politik mag ein Grund sein, warum die andern Fraktionen in ihren Sessionsmitteilungen nicht auf den bereinigten Nachtrag zum Jagdgesetz eingehen (CVP-EVP, SP) oder dann den Kompromiss nicht erwähnen (SVP, GLP). Doch sind alle Fraktionen rechtzeitig informiert worden und mit Ausnahme der gespaltenen SVP anscheinend mehrheitlich gewillt, das Rückkommen als Paket mitzutragen, wie Co-Initiant und Jagdverbandspräsident Peter Weigelt und CVP-Fraktionschef und Bauernverbandsgeschäftsführer Andreas Widmer bestätigen.

Peter Weigelt, Präsident St.Galler Jagdverband und Co-Initiant Stopp-Tierleid. Bild: Mareycke Frehner

Die beiden Gegenspieler betonen die gemeinsam getroffene «gute Lösung», die allen Beteiligten hilft, das Gesicht zu wahren und das Klima nicht weiter vergiftet. «Der Abstimmungskampf wäre hart geworden», sagt Peter Weigelt. «Unsere Chancen sind gut, doch die Umsetzung eines Stacheldrahtverbots in entlegenen Gebieten wäre schwierig und konfliktreich.» Nachdem «80 bis 90 Prozent» ihrer Forderungen erfüllt seien, begrüssen die Initiativkomiteemitglieder gemäss Umfrage einstimmig den Rückzug des Volksbegehrens, sofern der Kantonsrat den Kompromissvorschlag unverändert übernimmt. Demnach würde die Initiative «Stopp Tierleid» nach dem Beschluss innert der vorgegebenen Frist von sieben Tagen zurückgezogen. Zum Resultat der Gespräche zwischen den Initianten Peter Weigelt und Christian Meienberger (Pro Natura), den Bauernverbandsvertretern Andreas Widmer und Peter Nüesch (Präsident) sowie Volkswirtschaftschef Beat Tinner und Amtsvertretern gehört auch eine gemeinsame Absichtserklärung, wonach alle drei Parteien der Umsetzung der neuen Gesetzesbestimmungen und insbesondere dem Rückbau von Stacheldraht hohe Priorität beimessen.

Stacheldraht muss nach der Weidezeit abgelegt werden

Der Kompromissvorschlag folgt dem vom Kantonsrat beschlossenen Gegenvorschlag der Regierung, jedoch mit klareren und teils verschärften Bestimmungen. Demnach bliebe Stacheldraht in den Sömmerungsgebieten weiterhin erlaubt, aber nur sehr eingeschränkt: «Im Sömmerungsgebiet sind Zäune aus Stacheldraht und ähnlichen spitzen oder scharfkantigen Materialien nur zulässig für die Einzäunung oder Sicherung von Rindviehweiden.» Somit wird der allerdings seltene und teils bisher schon verbotene Einsatz von Stacheldraht für Weiden von Schafen, Pferden, Eseln, Alpakas oder anderen Nutztieren strikt ausgeschlossen.

Nach der Weideperiode muss der Stacheldraht abgelegt werden; bei Nichtbeachtung droht explizit eine Busse bis zu 20'000 Franken. Zudem muss nicht gebrauchter Stacheldraht auch im Sömmerungsgebiet innert vier Jahren abgebaut werden. Diese Bestimmungen würden den Stacheldraht im Kanton auf die «nötigsten Ausnahmen» beschränken, glaubt Weigelt: «Der grosse Aufwand für das Ablegen und wieder neu Spannen des Stacheldrahts wird dafür sorgen, dass dieser nur noch bei echten Absturzgefahrenstellen zum Einsatz kommt.»

Andreas Widmer, CVP-Fraktionschef und Geschäftsführer St.Galler Bauernverband. Bild: PD

Geschärft wurden auch die Fristen für flexible Weidenetze: Statt nach 14 Tagen sollen diese nach der Nutzung innert acht Tagen abgeräumt werden; die gleiche Frist gilt für das Aufstellen, was den Tierhaltern entgegenkommt. Mit den Präzisierungen halte man sich an die Linie des Kantonsrates, aber schaffe mehr Klarheit, sagt CVP-Fraktionschef Andreas Widmer. Auch er lässt durchblicken, dass der Landwirtschaft vor einer Volksabstimmung grause. «Wir können alle dankbar sein, wenn in dieser emotionalen Sache nicht das Volk entscheiden muss.» Nebenbei dürften sich beide Seiten und auch der Kanton einige hunderttausend Franken ersparen, die eine Abstimmung gekostet hätte.

Eine Gegenstimme verhindert Sitzung der Kommission

Die Grünen sowie die Fraktionen von Widmer (CVP-EVP) und des ehemaligen Nationalrats Weigelt (FDP) dürften an der Session nächste Woche geschlossen hinter dem Kompromiss stehen, ebenso die GLP. Unberechenbar ist die Haltung der SVP, wo Teile der Fraktion aus Prinzip dagegen sind. Zu diskutieren gibt die verhinderte Beratung in der vorberatenden Kommission: Die hätte für eine Sitzung zum neuen Vorschlag gemäss Ratsreglement die Zustimmung aller 15 Mitglieder gebraucht, doch war ein einziges Mitglied nicht einverstanden.

Ein Manko, das auch der SP zu denken gibt. «Dass nach der Session noch Nachverhandlungen stattfinden ohne Einbezug der Kommission, ist in der Tat ein eigenwilliges Vorgehen», geht SP-Fraktionschefin Bettina Surber mit den Grünen einig. Nun sei «zu befürchten, dass Diskussionen, die sonst in der Kommission geführt worden wären, jetzt im Rat geführt werden». Inhaltlich unterstütze die SP aber den Kompromiss, obwohl sie ein Stacheldraht-Zaunverbot gemäss Initiativtext vorzöge.

Die Vorlage um landwirtschaftliche Zäune und Tierleid wird in der Aprilsession nicht mehr stundenlang zu reden geben. Doch die Spannung ums heikle Thema bleibt – Volksabstimmung hin oder her.