Störung «Wenn bereits das erste Glied der Rettungskette nicht funktioniert, kann das Leben kosten»: St.Galler Parlamentarier reicht nach Notruf-Panne Vorstoss ein Der St.Galler EVP-Kantonsrat und Milizfeuerwehr-Kommandant Jascha Müller stellt in Frage, ob die Notrufversorgung im Kanton jederzeit gewährleistet ist. Rossella Blattmann 10.08.2021, 12.54 Uhr

Am 9. Juli waren die Notrufnummern 112 und 117 in mehreren Kantonen vorübergehend nicht erreichbar. Bild: Ralph Ribi

Eine Swisscom-Panne sorgte jüngst für Turbulenzen: Wegen einer Festnetzstörung war die Notrufkommunikation massiv gestört. In fast allen Schweizer Kantonen waren in der Nacht auf Freitag, 9. Juli, die Notfallnummern für eine längere Zeit nicht erreichbar. Das Telefonieren innerhalb des Mobilfunknetzes war möglich.

Auch die Ostschweiz war betroffen, darunter der Kanton St.Gallen. Um erreichbar zu sein, veröffentlichte die Kantonspolizei St.Gallen Mobiltelefonnummern, und im Kantonsgebiet waren zusätzliche Patrouillen im Einsatz. Zudem wurden sämtliche Feuerwehren im Kanton St.Gallen alarmiert, die ihre Depots besetzten und als Ansprechpartner für die Bevölkerung zur Verfügung standen.

Jascha Müller, EVP-Kantonsrat und Kommandant der St.Galler Milizfeuerwehr, hat im Nachgang eine Einfache Anfrage mit dem Titel «Ist die Notrufannahme jederzeit gesichert?» eingereicht. Er schreibt:

«Wenn bereits das erste Glied der Rettungskette nicht funktioniert, hat das weitreichende Auswirkungen und kann unter Umständen Leben kosten.»

Bereits an der Sicherheitsverbundübung 2014 sei das Problem erkannt worden, hält Müller fest. «Mit dem Schlussbericht vom Mai 2015 war klar, dass die IP-Telefonie unsicher ist», schreibt er. Etliche weitere Empfehlungen an den Kanton seien im Bericht formuliert, insbesondere zu einem grösseren Stromausfall.

Wie kann die Bevölkerung die Notrufzentralen jederzeit erreichen?

Jascha Müller, EVP-Kantonsrat und Kommandant der St.Galler Milizfeuerwehr. Bild: Ralph Ribi

In seinem Vorstoss erkundigt sich Müller, was die St.Galler Regierung unternimmt, damit die Bevölkerung die Notrufzentralen jederzeit erreichen kann. Müller fragt auch, wie und wann der Wirtschaft – insbesondere KMU – aufgezeigt wurde, welche Auswirkungen und Folgen ein Stromausfall haben kann, und welche Massnahmen zur Sicherung der Stromversorgung geplant sind, und welche bereits ungesetzt wurden.

Weiter will Müller von der St.Galler Regierung wissen, ob die Prozesse der Rettungskette vom Notruf bis zur Alarmierung der Interventionskräfte jederzeit – auch bei IT- und Stromausfällen – gewährleistet sind. Ebenso fragt der EVP-Kantonsrat, wie die Regierung sicherstellen will, dass bei einem Stromausfall die Kommunikation (Telefon- und Datenleitungen) und die Computerarbeitsplätze von wichtigen Verwaltungseinheiten (einschliesslich der Gemeinden) und kritischen Infrastrukturen funktionieren.

Die Antwort der St.Galler Regierung steht noch aus.

Die Feuerwehr kommt per Knopfdruck

Im Ausserrhodischen Teufen gibt es ein Alarmierungssystem für die Feuerwehr, das auch unabhängig von Strom und Internet funktioniert. Bis Ende Jahr sollen alle weiteren Ausserrhoder Gemeinden ebenfalls damit ausgestattet sein.

An der Aussenwand des Teufener Feuerwehrgebäudes befindet sich eine Box. Wird der grosse Knopf in deren Inneren gedrückt, geht ein Alarm los. Dieser wird über den Masten auf dem Depot direkt auf die Pager der Feuerwehrleute geleitet. Die Signalübermittlung erfolgt über das sogenannte Telepage-Funkrufnetz der Swissphone Wireless AG.