Ständeratswahl: Warum sich die FDP mit Susanne Vincenz schwer tut

St.Galler Ständeratswahl Weicht sie zu oft von der Parteilinie ab? Ist sie zu progressiv? Warum sich manche Freisinnige mit Susanne Vincenz-Stauffacher schwertun Esther Friedli, Barbara Gysi und Franziska Ryser können stärker auf ihre parteipolitische Heimat zählen als Susanne Vincenz-Stauffacher. Was macht die freisinnige Ständeratskandidatin falsch? Warum verweigern ihr FDP-Affine die Stimme? Eine Spurensuche.

Vor vier Jahren: Applaus von FDP-Exponenten und Familie für Susanne Vincenz-Stauffacher nach dem ersten Wahlgang der Ständeratsersatzwahl. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 10. März 2019)

Werden Sie Susanne Vincenz-Stauffacher wählen? Wenn Blicke töten könnten, wäre dieser Text nun bereits zu Ende. Gegenüber sitzt ein Freisinniger. Ehemaliger Unternehmer. Ehemaliger Kantonsrat. Langjähriges Parteimitglied. Seit einigen Jahren pensioniert. Weshalb tut er sich mit der Ständeratskandidatin seiner Partei so schwer? «Sie ist für mich nicht freisinnig.» Nicht freisinnig im Sinne seiner Generation. Die Partei habe sich verändert. Er tue sich immer öfter schwer mit ihr. Nicht nur mit der Ständeratskandidatin.

Die Wahlumfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag dieser Zeitung zeigt: Susanne Vincenz-Stauffacher kann nicht auf alle FDP-Wählenden zählen. Nur 75 Prozent jener, die mit dem Freisinn sympathisieren, wollen ihr laut Umfrage am 12. März die Stimme geben. Ihre drei Konkurrentinnen von SP, Grünen und SVP können stärker auf ihre parteipolitische Heimat zählen. Weshalb wird die Nationalrätin und Rechtsanwältin nicht als «richtige» Freisinnige wahrgenommen? Was verbirgt sich dahinter? Eine Spurensuche.

Bei diesen Themen scheiden sich die Geister

Es sind vor allem zwei Themen, bei denen sich die Geister an ihr scheiden - in der Partei und bei FDP-Affinen: an ihrer Haltung bei Umweltfragen und Frauenanliegen. In diesen beiden Themenbereichen engagiere sie sich stark, da exponiere sie sich, sagt ein Freisinniger, der sie gut kennt. «Da gehen ihre Positionen oft weiter als jene der breiten Basis. Das ist ihr Problem und der Grund, weshalb sie als linke Freisinnige wahrgenommen wird.» Es sei bitter, dass sie deswegen nun so abgestraft werde - «wenn die eigenen Leute nicht hinter einem stehen, dann tut das weh».

Susanne Vincenz-Stauffacher gehöre dem linken Flügel der Partei an, sagt einer, der die St.Galler Freisinnigen seit Jahren beobachtet. Dass der rechte Parteiflügel – «die Stahlhelmfraktion», wie sie früher genannt wurde – keine Freude an ihr habe, liege auf der Hand. In Gesellschaftsfragen sei sie progressiver als weite Teile des hiesigen Freisinns. Das sei nicht zuletzt auch eine Generationenfrage, vor allem ältere Parteimitglieder hätten damit Mühe. «Sie will die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiterentwickeln, was für mich als ambitionierte junge Frau, die weder auf Karriere noch Familie verzichten will, unabdingbar ist», schreibt denn auch Ladina Locher, Vorstandsmitglied der Jungfreisinnigen, in einem Leserbrief.

Mit Frauen- und Umweltthemen allein sei es nicht getan, sagt dagegen klipp und klar ein Parteimitglied. «Sie pflegt seit Jahren ein nicht sehr bürgerliches Profil.» Die anfragten Freisinnigen waren allesamt bereit, über ihre Einschätzung und Wahrnehmung von Kandidatin und Partei zu reden - off the record. Das Thema ist heikel. Erst recht vor Wahlen. «Die Sotomo-Umfragen sind leider relativ genau - leider für uns Freisinnige», sagt ein Mandatsträger.

Eine verzerrte Wahrnehmung?

Raphael Frei, Präsident der St.Galler FDP. Bild: Benjamin Manser

Die Parteispitze beurteilt es anders und betont einmal mehr, die Wahlumfrage sei «eine Momentaufnahme». Allein von häufig FDP-wählenden Personen auf den Rückhalt in der Partei zu schliessen, wie dies in solchen Umfragen oft geschehe, sei «nicht zielführend», sagt Raphael Frei, Präsident der St.Galler FDP. Er erinnert daran, dass Susanne Vincenz-Stauffacher einstimmig von den Delegierten nominiert worden sei – «das zeigt, dass die eingeschriebenen und chargierten Parteimitglieder sehr wohl hinter ihr stehen».

Wie erklärt er sich, dass hinter vorgehaltener Hand auch Mandatsträger Kritik üben? Dass ihr Rückhalt in FDP-affinen Kreisen nicht grösser ist? Dass fast 20 Prozent dieser Stimmen zu SVP-Kandidatin Esther Friedli abwandern? «Susanne Vincenz-Stauffacher politisiert in wirtschaftlichen Themen konservativ, in gesellschaftlichen Themen progressiv», sagt Frei. «Jene Freisinnigen, die in gesellschaftlichen Fragen eine eher konservative Haltung einnehmen, teilen möglicherweise nicht immer ihre fortschrittliche Haltung in den Gesellschaftsfragen.»

Wie reagiert die Partei im verbleibenden Wahlkampf auf den hohen Anteil «Abtrünniger»? Dazu Frei: «Wir werden versuchen, die teilweise verzerrte Wahrnehmung zugunsten ihres effektiven Abstimmungsverhaltens im Parlament und an der Urne zu korrigieren.»

Wie oft weicht sich von der Parteilinie ab?

Wie oft schert Susanne Vincenz-Stauffacher in den freisinnigen Kernthemen tatsächlich nach links aus? Sie sei in weit über 90 Prozent der Abstimmungen auf Parteilinie, sagen mehrere befragte Freisinnige. Parteipräsident Frei sagt: «Sie ist vollends parteikonform, namentlich in Wirtschaftsfragen, und politisiert wirtschaftsfreundlich.»

Elisabeth Zwicky Mosimann, bis vor kurzem Präsidentin der St.Galler FDP-Frauen. Bild: Arthur Gamsa

Dies zeige ihr Abstimmungsverhalten zur Verrechnungssteuer, zur Konzernverantwortungsinitiative, zur AHV-Reform, zur Kampfflugzeugbeschaffung oder zu Frontex. Dies bestätige auch die Wahlempfehlung der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Elisabeth Zwicky Mosimann, bis vor kurzem Präsidentin der St.Galler FDP-Frauen, ergänzt: «Einigen Umfrageteilnehmenden dürfte entgangen sein, dass Susanne Vincenz-Stauffacher auch in wirtschafts- und sicherheitspolitischen Themen sattelfest ist.»

Eine alte Empfehlung, die noch immer aufstösst

Zweifel an der Gewerbe- und KMU-Freundlichkeit von Susanne Vincenz-Stauffacher äussert Dieter Fröhlich, Unternehmer, Sportfunktionär und Freisinniger, in einem Leserbrief. Er wirft die Frage auf: «Wollen wir eine weitere Juristin nach Bern schicken oder nicht doch lieber eine richtige Vertreterin aus Gewerbe/KMU?» Seine Antwort: Nur SVP-Ständeratskandidatin Esther Friedli habe sich in den letzten Jahren wirklich fürs Gewerbe, für mittlere und kleinere Unternehmen eingesetzt.

Fröhlich beruft sich dabei auf das Rating des Schweizerischen Gewerbeverbands. Dieser hatte erhoben, wer in der laufenden Legislatur in Bundesbern wie KMU-freundlich abgestimmt hatte. Esther Friedli belegte dabei Rang 38, Susanne Vincenz-Stauffacher Rang 74 – Gewerbeverbandspräsident Fabio Regazzi lag hinter ihr. Der Mitte-Nationalrat hatte es im verbandseigenen Rating auf Rang 85 geschafft.

Fröhlich hatte 2016 für den Kantonsrat kandidiert – erfolglos. Später wäre er gerne nachgerückt, das blieb ihm verwehrt. Zu reden gibt auch das Engagement von Jack Rhyner. Der ehemalige Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Wildhaus AG wirbt auf SVP-Flyern als alt FDP-Kantonsrat für Esther Friedli. Er habe sie in diesem Gremium «kennen und schätzen gelernt», sie mache eine «Politik mit bürgerlichem Kompass». Rhyner und die FDP sind allerdings schon lange Geschichte. Er war 1994 aus der Partei ausgetreten. Sie hatte ihn damals nicht als Regierungsrat portiert.

Wahlzeiten sind immer auch Zeiten persönlicher Empfindlichkeiten, wilder Spekulationen und offener Rechnungen. So erinnert ein Freisinniger an die letzten St.Galler Regierungswahlen im Frühling 2020. Susanne Vincenz-Stauffacher habe sich damals für ihren Parteikollegen Beat Tinner stark gemacht – und Laura Bucher (SP) unterstützt. «Da kann sie noch lange sagen, sie sei bürgerlich.»

Die Umfrageergebnisse hätten auch etwas Gutes, sagt abschliessend ein Parteimitglied. Sie hätten aufgerüttelt. Sie müssten nun «a d'Säck».