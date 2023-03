Ständeratswahl: Vincenz äussert sich zu Gysis Kampfansage

St.Galler Ständeratswahl Susanne Vincenz hofft auf ein Umdenken der SP: «Die Bevölkerung hat sich am Sonntag für zwei bürgerliche Ständerätinnen ausgesprochen» Barbara Gysi hat angekündigt, den Ständeratssitz der St.Galler SP auf jeden Fall auch im zweiten Wahlgang zu verteidigen - und setzte damit die FDP unter Druck. Jetzt äussert sich Susanne Vincenz-Stauffacher. Adrian Vögele Jetzt kommentieren Aktualisiert 14.03.2023, 10.18 Uhr

Susanne Vincenz-Stauffacher am Sonntag nach Bekanntgabe der Wahlresultate im Pfalzkeller in St.Gallen. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Nach dem ersten Wahlgang der St.Galler Ständeratswahl liegt SVP-Kandidatin Esther Friedli mit grossem Abstand in Führung – und die Drähte zwischen den anderen Parteien laufen heiss.

Angesichts der Ergebnisse ist klar: Wenn Friedli noch einzuholen ist, dann nur in einem Zweikampf. Schon vor der Wahl zeichnete sich ab, dass FDP, Links-Grün und Mitte nach dem ersten Wahlgang Gespräche führen würden über das weitere Vorgehen.

Nach Diplomatie sieht es momentan allerdings nicht aus – eher nach einem handfesten Streit. Auslöser war die Kampfansage der SP am Sonntagmittag: Barbara Gysi erreichte mit 17,5 Prozent den dritten Platz. Sogleich ging sie in die Offensive und sagte: «Es ist klar, dass ich wieder antrete.» Gysi hatte 0,3 Prozent mehr Stimmen erzielt als Franziska Ryser (Grüne) - worauf sich Ryser wie zuvor abgesprochen zurückzog.

Die FDP spielt den Ball an die SP zurück

Damit setzte die SP, die den Sitz von Paul Rechsteiner verteidigt, die Freisinnigen sofort öffentlich unter Druck. «Wir würden uns freuen, wenn uns die FDP unterstützen würde», sagte Gysi schon am Sonntag. Der Entscheid über die Nominierung für den zweiten Wahlgang fällt am SP-Parteitag heute Dienstagabend.

Die FDP hielt sich zunächst zurück. Noch am Montag sagte Parteipräsident Raphael Frei, es brauche nun eine sorgfältige Analyse der Ergebnisse. Die Nominierung bei der FDP soll am Mittwochabend stattfinden.

Am Dienstagmorgen dann äusserte sich Susanne Vincenz kurz im SRF-«Regionaljournal» - und spielte den Ball an die SP zurück. «Wenn sich die SP zurückziehen würde, würde ich mir eine Kandidatur ernsthaft überlegen.»

Vincenz: «Ich war sehr erstaunt»

Was bedeutet das nun genau? Auf Anfrage unserer Zeitung sagt Vincenz: «Bei nüchterner Betrachtung hat sich die Bevölkerung am Sonntag für zwei bürgerliche Ständerätinnen ausgesprochen.» Sie selber hat mit 21,2 Prozent den zweiten Platz erreicht, Esther Friedli kam auf 43,9 Prozent, Barbara Gysi und Franziska Ryser (Grüne) erzielten in der Summe 34,7 Prozent.

«Die SP hat nun die Möglichkeit, mitzubestimmen, welche der zwei bürgerlichen Ständerätinnen das Rennen gewinnen soll», sagt Vincenz.

Sie sei «sehr erstaunt» gewesen, dass Gysi am Sonntag direkt ihre erneute Kandidatur bekanntgegeben habe, sagt Vincenz. «Ich habe ein gewisses Verständnis dafür. Allenfalls kam die Reaktion aus einer spontanen Gefühlsregung heraus. Für mich wäre allerdings nicht in Frage gekommen, sofort über das weitere Vorgehen zu entscheiden.»

Kandidatur gegen Gysi und Friedli «eher unwahrscheinlich»

Die Gespräche zwischen den Parteispitzen fänden trotzdem statt, sagt Vincenz-Stauffacher. «Aber nach der Ankündigung der SP natürlich unter erschwerten Bedingungen.»

Dennoch hofft die FDP, dass sich die SP das Ganze nochmals überlegt. Vincenz hat ihren eigenen Entscheid noch nicht definitiv getroffen. Sie würde sich überlegen, in einem Zweikampf gegen Friedli anzutreten – in einer Dreierkonstellation jedoch eher nicht, wie sie sagt: «Das ist wenig sinnvoll und darum eher unwahrscheinlich.»

Die SP bleibt bei ihrem Entscheid

Was sagt Barbara Gysi nach diesem Appell der FDP? Bleibt sie bei ihrem Entscheid, im zweiten Wahlgang wieder zu kandidieren? Und gilt das auch, falls sie zwei Gegnerinnen hat? Die Parteileitung habe schon am Sonntag entschieden, wieder anzutreten, nun stehe der ausserordentliche Parteitag bevor - «beide Fragen sind somit mit Ja beantwortet», sagt Gysi. Die rund 35 Prozent an linksgrünen Stimmen seien eine gute Ausgangslage für den zweiten Wahlgang, «um das erfolgreiche St.Galler Ständeratsmodell der geteilten Standesstimme weiterzuführen».

