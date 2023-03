St.Galler Ständeratswahl So hat Ihre Gemeinde im ersten Wahlgang gewählt Esther Friedli hat in fast fallen Gemeinden im Kanton das beste Wahlresultat erzielt. Lesen Sie in unseren Artikeln, wie Ihre Wohngemeinde gewählt hat. Stefan Trachsel Jetzt kommentieren 12.03.2023, 16.23 Uhr

Sie ist zwar noch nicht am Ziel, hat aber im ersten Wahlgang einen starken Auftritt hingelegt: SVP-Nationalrätin Esther Friedli hat mit 43,9 Prozent nicht nur ein beachtliches Resultat erzielt, sie hat auch in fast allen St.Galler Gemeinden die höchste Stimmenzahl erreicht – oft mit grossem Abstand. In 30 der 75 Gemeinden lag Friedli sogar mit einer absoluten Mehrheit vorne.

Nur gerade in zwei Gemeinden hiess die Siegerin am Sonntag nicht Friedli: In der traditionell links stehenden Stadt St.Gallen erzielte die Grüne Franziska Ryser mit 31 Prozent das beste Resultat. In Gaiserwald lag Susanne Vincenz-Stauffacher (36,3 Prozent), die dort ansässig ist, leicht vor Friedli. Eine SVP-Kandidatur hat in der politischen Geschichte des Kantons bei einer Majorzwahl noch nie derart obenaus geschwungen.

Wollen Sie mehr wissen zum Resultat in den 75 Gemeinden? In unseren ausführlichen Artikeln zu jeder Gemeinde erfahren Sie das detaillierte Resultat und sehen zusätzliche Angaben wie die Stimmbeteiligung.

