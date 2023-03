St.Galler Ständeratswahl: «Esther Friedli schreckt nicht ab»

SP-Ständeratskandidatin Barbara Gysi schaffte am Wahlsonntag schnell Fakten und kündigte noch im Pfalzkeller an, dass sie im zweiten Wahlgang wieder antreten werde. FDP-Kandidatin Susanne-Vincenz liess sich hingegen nicht in die Karten blicken. Auf das Vorpreschen der SP reagierte die FDP am Montag betont diplomatisch. Es brauche nun eine sorgfältige Analyse der Ergebnisse, sagte FDP-Parteipräsident Raphael Frei. «Vorschnelle Aussagen schränken den Handlungsspielraum stark ein.» Die FDP führe nun intern Gespräche und sei im Austausch mit «allen Parteien». Die Freisinnigen werden laut Frei Mitte dieser Woche über das weitere Vorgehen im zweiten Wahlgang entscheiden.





Während die St.Galler FDP noch abwägt, scheint die NZZ bereits mehr zu wissen. Die Partei werde Vincenz-Stauffacher «mit grosser Wahrscheinlichkeit» nochmals ins Rennen schicken, schrieb die Zeitung am Montag. Einerseits hoffe sie auf Stimmen von Mitte-links-Wählern, die Friedli verhindern wollen. Andererseits habe sie bereits die Kampagne für die bevorstehenden eidgenössischen Wahlen im Blick. Auch der «Tages-Anzeiger» hat seine Schlüsse bereits gezogen. «Alle gehen davon aus», dass Vincenz-Stauffacher nochmals antreten wird, analysiert das Zürcher Blatt apodiktisch. Und führt als Beweis das «St. Galler Politurgestein» Reto Antenen an, der am Sonntag im Fernsehsender TVO den Wahlgang in diesem Sinne kommentierte. (mge)