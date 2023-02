St.Galler Ständeratswahl: Susanne Vincenz-Stauffacher im Porträt

St.Galler Ständeratswahl «Ich bin risikofreudiger geworden»: Susanne Vincenz-Stauffacher über Glatteis in Natur und Politik Spaziergang mit FDP-Ständeratskandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher an ihrem Lieblingsort im Kanton: dem Schwendisee im Obertoggenburg. Ein lockeres Gespräch über Welpenschutz, Kraftorte und ihren Ärger über Umerziehungsmethoden. Regula Weik Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An ihrem Lieblingsort im Kanton: Susanne Vincenz-Stauffacher mit ihrem Hund auf dem Steg im Schwendisee oberhalb von Wildhaus. Bild: Ralph Ribi

Sie schaut einen aufmerksam an. Gefühlt alle paar hundert Meter. Auf der Fahrt durch ländliche Gegenden. Aus städtischen Vorgärten. Von Kreiseln in der Agglomeration. An diesem Ort freilich ist weit und breit kein Wahlplakat zu sehen. Dafür Susanne Vincenz-Stauffacher live. Auf die Frage nach ihrem Lieblingsplatz im Kanton hatte sie keine Sekunde gezögert: der Schwendisee im Obertoggenburg. Ihr Rückzugsort. Ihr Sehnsuchtsort.

An diesem Nachmittag zeigt sich die Gegend von der garstigen Seite. Frostige Temperaturen und Windböen, die durch Mark und Bein gehen. Sehnsuchtsort? Sie lacht. Am See komme sie zur Ruhe. An einem Sommerabend hier zu sitzen, die Füsse ins Wasser baumeln zu lassen, in die Landschaft zu schauen, die Churfirsten im Rücken, Schafberg und Säntis gegenüber – «der Ort gibt mir Energie». Die Gegend gelte als Kraftort. «Ich bin sonst nicht so esoterisch angehaucht. Aber bei mir wirkt’s.» Die Familie besitzt seit 15 Jahren ein Ferienhaus in Wildhaus. Hier tanke sie auf, hier verbringe sie die Wochenenden, hier habe sie viele Erinnerungen ans Aufwachsen ihrer Töchter. Beide sind über 20.

Sie deutet hinüber zur Baustelle. «Dort kommt das Klanghaus zu stehen.» Es hat einen langen politischen Weg hinter sich, das Vorhaben war umstritten. Mehr Gäste im Tal – ja, gerne. Zu viele Touristen – nein, danke. «Es hat nicht zu viele Touristinnen und Touristen im Toggenburg», sagt Susanne Vincenz-Stauffacher. Der Grossteil sind Tagesgäste, Ausflügler. Wie mehr Feriengäste ins Tal holen? Sie erwähnt die Berg & Bett Betriebs AG. Da engagiert sie sich, «um kalte Betten im Tal zu bekämpfen».

Konfliktpotenziale in und mit der Natur

Tourismus und Natur, das birgt Konfliktpotenzial. Genauso wie erneuerbare Energien und Natur. Windräder auf den Churfirsten? Solarpanels sonnenhalb, am gegenüberliegenden Hang? «Wir brauchen Solar- und Windanlagen in den Alpen.» Sie deutet hinüber nach Wildhaus: Die dortige Bahn hinauf auf Gamplüt fahre mit Solarstrom und oben stehe eine kleine Windturbine – «irgendwie finde ich sie majestätisch». Will sie die Alpen mit solchen Anlagen zubauen? Sie winkt ab. «Wir sollten in den Alpen auf Orte fokussieren, wo bereits Infrastrukturbauten bestehen.»

Es gehe immer um Interessenabwägung: Wollen wir Abstriche beim Landschaftsschutz und dafür positive Effekte bei der Versorgungssicherheit? Ihre Antwort: «Der Naturschutz muss bei der Interessenabwägung auch mal einen Schritt zurücktreten.» Unabhängig, ob Alpen oder Flachland: «Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss massiv beschleunigt werden. Die Verfahren müssen schneller und schlanker werden.»

Hier kommt sie zur Ruhe: Susanne Vincenz-Stauffacher am Schwendisee. Bild: Ralph Ribi

Die bestehenden Atomkraftwerke möchte sie so lange wie möglich, sprich so lange wie sicher, weiterlaufen lassen – «um Schnauf zu haben, den massiven Rückstand bei den Erneuerbaren aufzuholen». Das eine fördern, das andere nicht verteufeln. «Ich will keinen Aushub für ein neues Atomkraftwerk – bei der jetzigen Technologie.» Für neue Technologien, Stichwort Kernfusion, sei sie offen.

Sie mag keine «Umerziehungsmethoden»

Der Wind hat gehörig zugelegt. Die Flucht in die nahe «Alpenrose» ist rasch beschlossen. Sie wird herzlich begrüsst. Man kennt sich. Susanne Vincenz-Stauffacher lebt in Abtwil, ihre Anwaltskanzlei ist in St.Gallen, ihre Freizeit verbringt sie zu Fuss, auf dem Bike oder auf der Loipe hier oben. Angefahren kam sie lautlos – im Elektroauto. Einigen Bürgerlichen ist sie zu grün, zu links. Den Linken zu rechts. Sie kaufe regional ein, sie fliege nicht, sie mache meistens Ferien im Toggenburg – «ich bin nicht fanatisch; ich kündige niemandem die Freundschaft, weil er zweimal pro Jahr in die Ferien fliegt». Überhaupt: Sie mag keine «Umerziehungsmethoden» und «keine Verbotskultur». Da blitzt die Liberale auf, da drückt die Eigenverantwortung durch.

Öffentlicher Verkehr gegen Individualverkehr. Schweizer gegen Ausländer. Soziales gegen wirtschaftliches Engagement. Schweiz gegen Europa. «Dieses Gegeneinander-Ausspielen bringt uns keinen Schritt weiter.» In schwierigen Situationen um Lösungen ringen, Kompromisse und Konsens entwickeln. So arbeite sie. Auch dann, wenn der Gegenwind heftig ist.

Der Welpenschutz ist weg

Ihre Tage sind prallvoll, ihre Agenda weitgehend fremd diktiert. Wahlkampf ist Ausnahmezustand. Nicht nur. Die Nationalratstätigkeit, die Kommissionssitzungen, die Kanzlei, das Familienleben laufen weiter. «Heute weiss ich: Ich schaffe das Pensum.» Sie sei stressresistent. Am meisten fehlten ihr die gemeinsamen Abende mit Mann und Töchtern. Und ja, auch die Jassrunden und die Spaziergänge seien rar geworden.

Es ist nicht ihr erster Wahlkampf. Auch nicht ihr erster für den Ständerat. Vor vier Jahren versuchte sie es schon einmal. Der heutige Mitte-Ständerat Beni Würth zog an ihr vorbei. Und sie im Herbst darauf in den Nationalrat ein. Sie hatte damals kein allzu grosses politisches Vorleben. Ein paar Monate als Kantonsrätin. Das war’s. «Es war schon mutig», sagt die 56-Jährige zurückblickend. «Ich musste mich damals erst im Kanton bekannt machen.» Das falle heute weg. Aber auch der Welpenschutz sei weg. «Ich werde heute kritischer beurteilt.»

Vor dem «Tagblatt»-Podium mit den vier Ständeratskandidatinnen: Susanne Vincenz-Stauffacher wird verkabelt. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 7. Februar 2023)

Die FDP hat in den letzten nationalen Wahlen zwar zugelegt. Doch ihre Parteistärke allein reicht nicht, um Susanne Vincenz-Stauffacher zur Ständerätin zu krönen. Sie ist auf fremde Stimmen angewiesen. Auch auf solche der Mitte. Diese hat auf eine Wahlempfehlung verzichtet. Wie sehr ist sie enttäuscht? «Ich hätte mir die Unterstützung gewünscht.»

Was die Politik mit einem macht

Die Dunkelheit bricht herein. Die Gegend wirkt noch abgeschiedener. Kommen ihr hier oben die besten Lösungen für politische Probleme in den Sinn? «Durchaus.» Und es gebe Entscheidungen, die sie nur in dieser Umgebung fällen könne. So wie damals, als es darum ging, ob sie als Nachfolgerin von Petra Gössi für das nationale Parteipräsidium zur Verfügung stehe. Sie nahm sich aus dem Rennen. Parteipräsidium, Fraktionspräsidium. Ihr Name fällt immer wieder. Sie gilt als Aufsteigerin in Bern.

Nationalrätin. Präsidentin der FDP-Frauen Schweiz. Hat sie sich verändert, seit sie derart in der Öffentlichkeit steht? Das Nein kommt rasch – «glücklicherweise.» Blick zur Tochter, ihrer schärfsten Kritikerin. Zustimmendes Nicken. «Du hättest es längst gehört von mir.»

Das Treffen endet, wie es begonnen hat: im Schnee, in der Kälte. Auf dem Steg im See hatte sie der Fotograf gebeten, ein paar Schritte übers Eis zu gehen. Sie zögert erst, wagt's dann samt Hund. Als Gast war sie kürzlich im Bob den Eiskanal in St.Moritz hinunter gesaust. Ist sie eine Draufgängerin? Sie scheue nicht davor zurück, Neues auszuprobieren. Kurze Pause. Sie müsse ihre Antwort auf die Frage, ob sie sich verändert habe, korrigieren: «Ich bin risikofreudiger geworden, seit ich in der nationalen Politik bin.»

Die Ständeratskandidatinnen im Porträt Wie ticken Esther Friedli, Barbara Gysi, Franziska Ryser und Susanne Vincenz-Stauffacher – und wo halten sie sich am liebsten auf, wenn nicht in Bundesbern? In loser Folge porträtieren wir die vier St.Galler Ständeratskandidatinnen an ihrem Lieblingsort und geben Einblicke in ihr Privatleben. (red)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen