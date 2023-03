Ständeratswahl: FDP stellt sich hinter Esther Friedli

St.Galler Ständeratswahl FDP verzichtet auf Kandidatur im zweiten Ständeratswahlgang – nun will die Partei Esther Friedli unterstützen Nach Barbara Gysis Kandidatur für den zweiten Wahlgang begibt sich die FDP in die Position der Königinnenmacherin: Die Parteileitung reagiert empfindlich auf das Vorpreschen der SP – und stellt Esther Friedli ihre Unterstützung in Aussicht. Ein möglicher neuer FDP-Kandidat blieb ein Zwischenton, der schnell verhallte. Jochen Tempelmann 1 Kommentar 15.03.2023, 22.06 Uhr

Planspiele der Parteien bei «TVO» (v.l.n.r.): Joël Müller, Vizepräsident SP, Sarah Bütikofer, Meinungsforscherin Sotomo, Moderator Stefan Schmid, Sven Bradke, Vizepräsident FDP. Bild: Michel Canonica

Am Mittwoch überschlugen sich die Ereignisse zum zweiten Wahlgang für den Ständerat: Am Morgen erklärte Susanne Vincenz-Stauffacher in einer Mitteilung, sie habe sich «mit Wehmut» aus dem zweiten Wahlgang zurückgezogen. Die FDP-Kandidatin verabschiedete sich aus dem Rennen um den Ständeratssitz, nachdem die SP am Vorabend definitiv beschlossen hatte, dass Barbara Gysi im zweiten Wahlgang gegen SVP-Favoritin Esther Friedli antritt.

Dass die SP ihre Kandidatin, die im ersten Wahlgang nur auf dem dritten Platz landete, dennoch aufstellt, stösst bei der FDP auf Unverständnis. Im «TVO»-Polittalk «Zur Sache» trafen die beiden Parteien am Abend aufeinander. Dort dachte FDP-Vizepräsident Sven Bradke noch laut über die Aufstellung eines neuen Kandidaten nach – Stunden später ist dies aber bereits wieder Makulatur: Nach einem Treffen der Parteispitze stellten die Liberalen die Unterstützung von Esther Friedli in Aussicht – sofern die Basis dem Vorschlag in zwei Wochen zustimmt.

SP verteidigt Gysi-Kandidatur

Gleich zu Beginn der von Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid moderierten TVO-Sendung baute Joël Müller, Vizepräsident der St.Galler SP, seine Verteidigung auf. Das linke Lager müsse sich keine Vorwürfe machen lassen – dass die stärkere der beiden linken Kandidatinnen ihren Anspruch auf den Ständeratssitz aufrecht erhält, sei von Anfang an so kommuniziert gewesen. Und es sei legitim: «Das ökologisch-linke Lager hat 35 Prozent der Stimmen geholt. Da ist es richtig, dass die Bevölkerung weiterhin die Wahl hat.»

Sven Bradke, Vizepräsident der FDP St.Gallen, holte zwar nicht zum grossen Angriff aus, liess aber wie schon Vincenz-Stauffacher durchblicken, dass die SP nach ihrem Wahlmanöver nicht mit bürgerlicher Unterstützung rechnen könne – und bediente sich einer Metapher: Der SP-Zug mit Barbara Gysi als Lokomotive habe zwar einen grünen Waggon angehängt, dahinter aber wahrscheinlich keinen weiteren. Der FDP-Zug hinter Lokomotive Vincenz-Stauffacher wäre mit GLP-, SP- und Grünen-Waggons deutlich länger geworden.

SP-Vizepräsident Joël Müller konzentrierte sich anschliessend darauf, Barbara Gysi bestmöglich für den nächsten Wahlgang zu positionieren, indem er die Gegenkandidatin attackierte:

«Esther Friedli ist keine harmlose Toggenburgerin, sondern eine Hardlinerin und Partei-Strategin, die ein radikales Parteiprogramm zu verantworten hat.»

FDP bringt neue Kandidatur ins Spiel

Die FDP, die zu diesem Zeitpunkt noch keine Entscheidung gefasst hatte, liess hingegen ihren Gedankenspielen freien Lauf: «Wir diskutieren sicher auch, ob wir noch einmal ins Rennen gehen – ein profilierter Regierungsrat wäre doch ein guter Kandidat», sagte Sven Bradke. Gemeint war Marc Mächler, der bereits vor der Kandidatur von Vincenz-Stauffacher als möglicher Ständerat gehandelt wurde.

Wenig überraschend bekam der FDP-Vizepräsident für seine Idee wenig Zuspruch von der SP. «Wenn die FDP jetzt sagt, ein Mann müsse es richten, wäre das ein schwaches Signal», entgegnete Joël Müller. Und Sotomo-Politologin Sarah Bütikofer, die im Auftrag dieser Zeitung bereits die Umfrage vor der Wahl durchgeführt hatte, erinnerte: «2011 hat die FDP schon einmal einen neuen Kandidaten für den zweiten Wahlgang aufgestellt. Das Resultat war, dass die FDP ihren Ständeratssitz an die SP verlor.»

FDP will auf Friedli setzen

Nur wenige Stunden nach der TV-Sendung hat sich das Gedankenspiel bereits erübrigt. In einer Medienmitteilung erklärte die Parteileitung, dass sich eine grosse Mehrheit der Bevölkerung für eine bürgerliche Kandidatin ausgesprochen habe. Folgerichtig wäre aus FDP-Sicht ein Zweikampf der beiden bürgerlichen Parteien gewesen.

Nachdem der grosse Schlagabtausch im TVO-Polittalk noch ausgeblieben war, holt die FDP in ihrer Mitteilung zum Schlag gegen links aus: «Die SP verkennt die Realität und fördert die Polarisierung», heisst es dort. Nur Vincenz-Stauffacher hätte eine realistische Chance gegen Friedli gehabt, schreibt die Parteileitung und wirft der SP vor, Wahlkampf auf dem Buckel der Stimmbevölkerung zu betreiben.

Auf den Angriff gegen links folgt die Unterstützung für rechts: Die Parteileitung der FDP wird an der Mitgliederversammlung vom 30. März beantragen, eine Wahlempfehlung für Esther Friedli auszusprechen. Damit schwinden die Chancen für Barbara Gysi weiter. Für die FDP scheint die aktuelle Wahl abgehakt zu sein – sie blickt schon jetzt auf die nächsten Wahlen im Herbst.