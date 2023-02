Ständeratswahl: Susanne Vincenz fällt bei den Frauen durch

St.Galler Ständeratswahl Die «Tagblatt»-Wahlumfrage zeigt: Esther Friedli punktet bei den Jungen, Susanne Vincenz-Stauffacher fällt bei den Frauen durch Die Chancen auf einen Ständeratssitz waren für die St.Galler SVP noch nie so gut wie derzeit: Esther Friedli schwingt laut Wahlumfrage deutlich obenaus. Auf wen kann sie dabei zählen: auf Jung oder Alt, auf Frau oder Mann? Die Umfrageergebnisse verraten es. Regula Weik Jetzt kommentieren 20.02.2023, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Bekanntgabe ihrer Kandidatur: Esther Friedli will St.Galler Ständerätin werden und verzichtet auf eine Kandidatur als Bundesrätin. Bild: Reto Martin (Mels, Oktober 2022)

Eine Frau könnte dem seit Jahren erfolglosen Sturm ihrer Partei aufs Stöckli ein Ende sitzen: Esther Friedli. Die SVP-Ständeratskandidatin hängt die Sozialdemokratin Barbara Gysi, die Freisinnige Susanne Vincenz-Stauffacher und die Grüne Franziska Ryser deutlich ab. Dies zeigt eine repräsentative Sotomo-Umfrage im Auftrag dieser Zeitung. Friedli wollen demnach über 40 Prozent der Stimmberechtigten am 12. März zum Einzug in den Ständerat verhelfen. Ihre drei Konkurrentinnen kommen auf halb so viele oder weniger Stimmen.

Wo holt Esther Friedli ihren überaus deutlichen Vorsprung heraus? Stehen die 40-Jährigen hinter ihr? Oder unterstützt sie vor allem die ältere Generation? Und wie wählen die Frauen? Welche der vier Kandidatinnen kann am stärksten mit deren Unterstützung rechnen? Und welche Kandidatin fällt bei den Frauen durch? Die Sotomo-Wahlumfrage liefert Antworten.

Esther Friedli kommt bei Jung und Alt an

Esther Friedli ist bei den Jungen Trumpf. Sie sahnt bei den 18- bis 35-Jährigen weitaus stärker ab als ihre Konkurrentinnen. Die 45-jährige Nationalrätin und Beizerin aus dem Toggenburg lässt auch die jüngste der vier Kandidatinnen, die 31-jährige Franziska Ryser, alt aussehen. Die Kandidatin der Grünen kann sich damit trösten: Ihr eigenes Wählerpotenzial ist bei den unter 35-Jährigen am grössten. Da vermag sie über ein Viertel der Befragten für sich begeistern. Bei den über 35-Jährigen holt Ryser noch um die 18 Prozent ab – egal, ob die Wählenden 43 oder 72 Jahre alt sind.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Gerade umgekehrt verhält es sich bei Barbara Gysi und Susanne Vincenz-Stauffacher. Gysi ist 58, Vincenz 56. In der Altersgruppe 55plus holen die beiden am meisten Stimmen ab – doch mit sinkendem Alter der Befragten sinkt auch der Zuspruch für die Kandidatin von SP, respektive FDP. Dies müsste vor allem der Juso zu denken geben. Sie weibelt intensiv und schmerzfrei auf allen Kanälen für Gysi. Viel geholfen scheint es ihr laut Umfrage bislang nicht zu haben. Möglich, dass die Verunglimpfungen der Konkurrentinnen durch die Jungpartei Barbara Gysi mehr schaden als nützen.

Esther Friedli spielt nicht nur bei den Jungen in einer eigenen Liga. Auch knapp die Hälfte der befragten 36- bis 55-Jährigen legt für die SVP-Frau ein. Wer nun geglaubt hat, bei der älteren Generation vermöge sie erst recht punkten, sieht sich getäuscht: Da begeistert sie nur noch ein Drittel – aber ihr «Fanklub» ist auch da noch immer deutlich stärker als die Anhängerschaft ihrer Konkurrentinnen.

Sarah Bütikofer, Politologin und Projektpartnerin des Forschungsinstituts Sotomo, sagt: «Die SVP ist als grösste Partei sowieso in der komfortablen Lage, in allen Generationen viele Wählerinnen und Wähler zu haben. Auch bei den jüngeren Wählenden kommt sie ausgesprochen gut an.» Und die SVP könne bei jüngeren und mittleren Generationen auch gut mobilisieren «Zudem sind die SVP-Wähler jene, die ihre Kandidatin am besten unterstützen.»

Susanne Vincenz muss um Frauenstimmen kämpfen

Und Esther Friedli schwingt noch in einer weiteren Kategorie als klare Siegerin obenaus: Sie vermag auch am meisten, Frauen zu begeistern. 40 Prozent der befragten Frauen geben ihr die Stimme – doppelt so viele wie Barbara Gysi, knapp doppelt so viele wie Franziska Ryser und fast dreimal so viele wie Susanne Vincenz-Stauffacher.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Freisinnige fällt bei den Frauen durch. Sie erhält von den vier Kandidatinnen die geringste Frauenunterstützung. Das überrascht – auf den ersten Blick. Denn Susanne Vincenz-Stauffacher präsidierte fast ein Jahrzehnt die kantonale Frauenzentrale, sie macht sich für die Individualbesteuerung stark, sie engagiert sich sozial als Präsidentin der Stiftung Opferhilfe und als Ombudsfrau Alter und Behinderung. Und sie steht hinter der AHV-Reform 21, wonach Frauen künftig ebenfalls erst mit 65 in Pension gehen können. Eine Haltung, die nicht bei allen Frauen gut ankommt.

Wie erklärt Politologin Sarah Bütikofer das schlechte Abschneiden von Susanne Vincenz-Stauffacher? Sie sagt: «Die FDP ist ja bekannt als Boy-Club. Diese Partei hat sehr viel mehr Wähler als Wählerinnen, das schlägt sich dann halt in den Auswertungen nach Geschlecht auch nieder.»

Was denn auch auffällt: Bei keiner anderen Kandidatin ist der Unterschied zwischen dem Zuspruch von Frauen und Männer derart deutlich wie bei Susanne Vincenz-Stauffacher. Esther Friedli, die zweite bürgerliche Kandidatin, vermag, Frauen wie Männer fast gleich stark zu begeistern.

Infos zur Umfrage Im Auftrag des «St.Galler Tagblatts» hat das Forschungsinstitut Sotomo vom 2. bis 9. Februar über 3500 wahlberechtigte St.Gallerinnen und St.Galler befragt. Die Teilnehmenden wurden über die Websites des «Tagblatts» und via Online-Panel rekrutiert. Abgefragt wurden die Wahlabsichten für die Ständeratswahl vom 12. März sowie zwei Szenarien für den zweiten Wahlgang. So entstand ein repräsentatives Wahlbarometer. Der Fehlerbereich der Stichprobe liegt bei +/- 1,6 Prozentpunkten.