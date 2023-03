St.Galler Ständeratswahl Die SP gibt den Freisinnigen einen Korb: «Wir lassen uns von der FDP ganz sicher nicht sagen, was wir zu tun haben» SVP-Kandidatin Esther Friedli führt im Rennen um den freien Sitz im Stöckli. Wer wird sie im zweiten Wahlgang herausfordern? Sicher Barbara Gysi, das ist nun offiziell – allen FDP-Appellen zum Trotz. Renato Schatz 3 Kommentare 14.03.2023, 21.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wurde von der kantonalen SP einstimmig für den zweiten Wahlgang nominiert: Barbara Gysi. Bild: Benjamin Manser

«Wer seine Stimme Barbara Gysi geben möchte, der ...», sagte die neue Parteisekretärin Kanyama Kruijthof am Dienstagabend und brach dann mitten im Satz ab. Jemand hatte ihr ins Ohr geflüstert und auf die Traktandenliste verwiesen. Erst würden doch die Voten kommen. Und dann erst die Nomination Gysis für den zweiten Wahlgang. Aber die SP hatte es offenbar eilig. Und war sich einig: Alle 86 Anwesenden sprachen sich für Gysi aus.

Eine Neuigkeit ist das nicht. Gysi gab schon am Sonntagnachmittag, kurz nach dem ersten Wahlgang bekannt, am 30. April erneut antreten zu wollen. Der ausserordentliche Parteitag machte diese Absicht lediglich offiziell.

Vincenz-Stauffachers Erstaunen

Dennoch dürfte mancherorts mit Interesse verfolgt worden sein, wie sich die SP im Textilmuseum präsentierte. Die FDP-Kandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher regte am Dienstagmorgen im SRF-«Regionaljournal» ein Umdenken Gysis an: «Wenn sich die SP zurückziehen würde, würde ich mir eine Kandidatur ernsthaft überlegen.»

Im Laufe des Tages doppelte Vincenz in dieser Zeitung nach, sagte: «Bei nüchterner Betrachtung hat sich die Bevölkerung am Sonntag für zwei bürgerliche Ständerätinnen ausgesprochen.» Entsprechend «erstaunt» sei sie von Gysis Ankündigung am Sonntag gewesen.

Alleine ist Vincenz freilich nicht mit dieser Meinung: Viele glauben, dass sie, die hinter Friedli am meisten Stimmen sammelte, die besten Chancen hätte, um die SVP-Programmchefin noch zu verhindern. Die SP zeigte sich von alledem aber unbeeindruckt. Joel Müller, Vizepräsident der kantonalen SP, sagte in seiner Eröffnungsrede: «Wir lassen uns von der FDP ganz sicher nicht sagen, was wir zu tun haben.» Dann applaudierten und johlten die Leute im Saal.

Eine angriffslustige Gysi

Auch Gysi war angriffslustig, irgendwann sagte sie: «Ich werde keine einfache Kollegin sein von Ständerat Beni Würth.» So, als sei sie schon gewählt. Bis zum Wahltermin am 30. April sind es allerdings noch sechs Wochen – und Gysi fehlen noch mehrere Zehntausend Stimmen.

Sie betonte jedoch, sie sei «motiviert, wieder anzutreten». Und: «Ich werde als Ständerätin nicht nur das Parteiprogramm umsetzen, ich werde auch Mehrheiten schaffen.» Sie versprach damit eine Kompromissfähigkeit, die sie in den vergangenen Tagen zumindest bei der FDP vermissen liess.