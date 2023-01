St.Galler Ständeratswahl: Machen FDP und SVP gemeinsame Sache?

St.Galler Ständeratswahl Absprachen und Allianzen der Parteien gehören dazu – machen FDP und SVP gemeinsame Sache? Ein freier Sitz, vier Kandidatinnen: Wer siegen will, braucht Unterstützung über die Parteigrenze hinaus. Wer mit wem paktiert, weshalb Allianzen oft nicht den gewünschten Erfolg bringen und was vor der St.Galler Ständeratswahl aktuell gemunkelt wird. Regula Weik Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer wird im Sommer neu für den Kanton St.Gallen den Ständeratssaal betreten? Bild: Christian Beutler/KEYSTONE

Darauf hatten die bürgerlichen Parteien lange gewartet: auf den Rückzug von Paul Rechsteiner aus der Bundespolitik. Dies umso mehr, als sie in der Vergangenheit wiederholt die bittere Erfahrung machen mussten: Der SP-Mann sitzt fest im Sattel. Putschversuche der Bürgerlichen scheiterten kläglich, nicht einmal, nicht zweimal, serienweise. Am Start waren jeweils nicht irgendwelche bürgerlichen Kandidatinnen und Kandidaten. Die Parteien lancierten ihre erste Garde.

Nun ist der so begehrte zweite St.Galler Ständeratssitz frei. Die FDP wittert die Chance, ihren verlorenen Sitz in der kleinen Kammer zurückzuholen – weggeschnappt hat ihr diesen allerdings nicht die SP, sondern Jahre später die Mitte. Auch die SVP ist mit dabei, einmal mehr.

Die wählerstärkste Partei im Kanton hat sich faktisch einen Antrittszwang auferlegt: Solange sie keinen Sitz im Ständerat hat, kämpft sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Die Liste ihrer gescheiterten Versuche ist lang, die Niederlagen früherer Zugpferde – von Toni Brunner über Thomas Müller, Roland Rino Büchel bis Mike Egger – sind teils legendär.

Nur eine grosse bürgerliche Partei kann ruhig an der Seitenlinie stehen und den Kampf aus sicherer Distanz beobachten: die Mitte. Der Sitz von Ständerat Beni Würth steht im März nicht zur Debatte. Es ist nur ein Sitz neu zu vergeben – jener, den die SP seit 2011 innehat. Um diesen kämpfen bekanntlich zwei linke Kandidatinnen, Barbara Gysi (SP) und Franziska Ryser (Grüne), sowie zwei bürgerliche Kandidatinnen, Esther Friedli (SVP) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP).

Grüne können der SP gefährlich werden

Seit dem Auftritt der vier Nationalrätinnen in der SRF-«Arena» ist bekannt: Kommt es zu einem zweiten Wahlgang – und davon kann ausgegangen werden –, spannen SP und Grüne zusammen. Sie werden dann noch mit jener Kandidatin antreten, die im März mehr Stimmen holt.

Das überrascht nicht. Die SP weiss: Es wird kein Spaziergang, den Ständeratssitz zu halten. Einzelne Politbeobachter sehen den Sitz bereits verloren. In der Tat: Die Konkurrentinnen sind stark, genauso ihre Parteien.

Bei dieser Ausgangslage liegt es nicht drin, dass sich SP und Grüne gegenseitig Stimmen abjagen. Doch: Während die SP in den letzten nationalen Wahlen weitere Verluste erlitt, legten die Grünen markant zu und rückten der SP gefährlich nahe. Bereits laufen denn auch Wetten, dass Franziska Ryser, Kandidatin der Grünen, Barbara Gysi im März überflügeln wird.

Arbeiten FDP und SVP an einem Deal?

Auch über Absprachen der Bürgerlichen wird spekuliert. Ein Gerücht, das aktuell die Runde macht: Die FDP biete der SVP an, sie bei den nächsten Regierungswahlen zu unterstützen, wenn sie diesen Frühling im zweiten Ständeratswahlgang verzichte.

Die Überlegung dahinter: Die Freisinnigen haben ihre beiden Regierungsräte auf sicher, die SVP dagegen wird im Frühling 2024 ohne Regierungsrat dastehen, Bildungschef Stefan Kölliker tritt bei den nächsten Wahlen nicht mehr an. Die SVP ist zwingend auf Unterstützung angewiesen, umso mehr als sie seit Jahren einen zweiten Regierungssitz erobern will. Was hat dies mit der anstehenden Ständeratswahl zu tun?

Die SVP ist die mit Abstand stärkste Partei im Kanton. Esther Friedli müsste daher vom Wählerpotenzial her im März am meisten Stimmen holen – sollte dann aber zu Gunsten von Susanne Vincenz-Stauffacher auf den zweiten Wahlgang verzichten. So man dem Gemunkel Glauben schenken will.

Doch wie sinnvoll und wie erfolgreich sind solche politischen Zweckallianzen überhaupt? Wie reagieren die Spitzen von FDP und SVP auf die Frage, ob sie an einem Päckli arbeiten?

Die SVP weiss, wie zu verfahren ist

Walter Gartmann, Präsident der St.Galler SVP. Bild: Benjamin Manser

Die ersten Reaktionen der beiden Parteipräsidenten tönen so, als hätten sie sich abgesprochen. «Selbstverständlich ist man innerhalb des bürgerlichen Lagers in Kontakt», erklärt SVP-Präsident Walter Gartmann auf Anfrage. «Selbstredend stehen wir mit den andern bürgerlichen Parteien in regelmässigem Austausch», antwortet FDP-Präsident Raphael Frei. Auf Nachhaken ergänzt er: «Wir warten nun erst einmal den Ausgang des ersten Wahlgangs ab. Dann schauen wir weiter und beraten uns.»

Anders Gartmann. Der SVP-Präsident sagt klipp und klar, wie zu verfahren ist: «Wir sind der klaren Auffassung, dass jene bürgerliche Kandidatin mit dem besseren Resultat in den zweiten Wahlgang gehen soll.» Nur so könne eine gute Ausgangslage für eine bürgerliche Vertretung im Ständerat geschaffen werden. «Die SVP steht damit klar zu einer bürgerlichen Allianz.»

Diese Haltung vertrat die SVP bereits in früheren Wahlen. Der erhoffte Erfolg blieb allerdings meistens aus. So zuletzt in den Ständeratswahlen 2019. Daran werden sich auch die Freisinnigen erinnern.

Sie zogen damals ihren Kandidaten Marcel Dobler zurück, doch SVP-Mann Roland Rino Büchel machte im zweiten Wahlgang keine weiteren Stimmen mehr – und Ständerat Rechsteiner war wiedergewählt. Das ist kein Einzelfall. Die SVP hat zwar das grösste Stimmenpotenzial, doch im zweiten Wahlgang fällt sie meistens durch, auch bei den Regierungswahlen.

Das Thema ist für die Freisinnigen heikel. Wollen sie in der anstehenden Ständeratswahl reüssieren, sind sie auf den Support anderer bürgerlicher Parteien angewiesen. So wundert nicht, dass sie sich nur zurückhaltend äussern. Sie wollen es sich mit der SVP nicht verscherzen. Denn die FDP wird – nach den bitteren Erfahrungen früherer Allianzen – daraufhinarbeiten wollen, dass die SVP ihre Kandidatin nach dem ersten Wahlgang zurückzieht.

Raphael Frei, Präsident der St.Galler FDP. Bild: Benjamin Manser

FDP-Präsident Frei weicht aus und bringt gleichzeitig die Mitte ins Spiel: «Von Bedeutung ist, wie sich die Mitte äussert. Ihre Wahlempfehlung für den zweiten Wahlgang wird von Bedeutung sein.»

Ringt sich die Mitte zu einer Empfehlung durch?

Die Parteileitung der Mitte hat auf eine Wahlempfehlung verzichtet. Die Delegiertenversammlung von kommendem Montag dürfte ihr folgen. «Die Wählenden sollen zuerst eine Ausmarchung treffen», hatte Mitte-Präsidentin Franziska Steiner-Kaufmann im November auf Anfrage erklärt. Der Urnengang im März werde zeigen, welche politischen Kräfte den grössten Rückhalt in der Bevölkerung finden.

Steiner-Kaufmann sagte damals allerdings auch: «Wir favorisieren eine lösungsorientierte Politik der Mitte, nicht der Extreme.» Sie steht damit in guter Mitte-Tradition. Ihr Vorgänger Patrick Dürr hatte nach den letzten Regierungswahlen festgehalten: «Wir haben die Polparteien noch nie unterstützt.»

Die FDP kann sich weiterhin Chancen auf eine Unterstützung der Mitte für ihre Kandidatin ausrechnen. Die SVP müsste wohl noch einiges mehr an Überzeugungsarbeit leisten.

«Nicht wählbar» oder «das kleinere Übel»

Die SVP lässt sich von solchen Überlegungen nicht beirren. Präsident Gartmann sagt: «Wir werden nach dem ersten Wahlgang eine Analyse der Ergebnisse machen. Und wie gesagt: Wir sind klar der Ansicht, dass die Kandidatin mit dem besseren Resultat in den zweiten Wahlgang gehen soll.» Auf die Regierungswahlen angesprochen, meint er: Da sollte ein bürgerliches Ticket wie in den Kantonen Zürich oder Basel-Land ein klares Ziel von SVP, FDP und Mitte sein. «Nur so können gemeinsame bürgerliche Werte gefestigt und vorangetrieben werden. So entstehen Win-win-Situationen für alle.»

Wie und ob allfällige Absprachen schliesslich zu Stande kommen oder nicht: Sie sind immer Zweckallianzen, eingegangen auf Ebene der Parteikader. Nicht immer entsprechen sie dem Willen der Parteimitglieder und Sympathisanten. Das erklärt auch die klare Haltung der SVP-Spitze: Sie weiss sehr wohl, dass Susanne Vincenz-Stauffacher in weiten Parteikreisen als links-liberal und damit als nicht wählbar gilt. Ein Rückzug der eigenen Kandidatin zu Gunsten der FDP-Frau - erst recht nach gutem Abschneiden im ersten Wahlgang - würde die Parteibasis gröber irritieren. Diesen Schlamassel erspart sich eine Parteileitung noch so gerne.

Und so dürfte auch der Vorschlag eines bürgerlichen Politikers schneller platzen, als er ausgesprochen ist: Links-grün müsste im zweiten Wahlgang eigentlich verzichten, um Esther Friedli zu verhindern – Susanne Vincenz-Stauffacher sei für sie das kleinere Übel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen