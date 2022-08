Experte zu St.Galler Spitälern: «Keine weiteren Fehler machen»

St.Galler Spitalpolitik «Wichtig ist, jetzt nicht weitere Fehler zu machen»: Das sagt ein Gesundheitsexperte zur Situation der St.Galler Spitäler Der Berner Gesundheitsökonom Heinz Locher spricht im Interview darüber, was der Kanton Thurgau mit seinen Spitälern besser macht, wo in St.Gallen Gefahren lauern und warum sich die Diskussion nicht nur um die Spitäler drehen sollte. Regula Weik Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

«St.Gallen war über Jahre blockiert», sagt der Berner Gesundheitsökonom Heinz Locher. Bild: Sandra Ardizzone (Bern, Oktober 2017)

Die Thurgauer Spitäler erzielen Gewinne, die St.Galler Spitäler benötigen erneut Notkredite vom Kanton. Was läuft da schief?

Heinz Locher: Der Kanton Thurgau hat seine Spitäler weit früher neu aufgestellt. St.Gallen war über Jahre blockiert.

Sie berieten vor Jahren den damaligen St.Galler Gesundheitschef und legten dem Kanton Spitalschliessungen nahe. Getan hatte sich damals nichts.

Damals dominierten die Regionalpolitiker die Sachpolitiker in einem ungeahnten Ausmass.

St.Gallen hat demnach den Umbau der Spitallandschaft verschlafen?

Regierung, Parlament und Bevölkerung entschieden sich für Erhalt, Sanierung und Ausbau aller Spitäler. Diese Strategie wurde erst vor wenigen Jahren in Frage gestellt und geändert.

Kam die Kursänderung zu spät?

Wichtig ist, jetzt nicht weitere Fehler zu machen.

Wo sehen Sie die Gefahr dafür?

Ein Fehler war es, die Entwicklung des Kantonsspitals St.Gallen zu bremsen und seine Stellung als Flaggschiff zu schwächen. Fehlerpotenzial gibt es aber auch in Wil und Uznach.

Das müssen Sie erklären.

Hinter den geplanten Ausbau des Spitals Wil trotz geografischer Nähe zu Winterthur und Frauenfeld setze ich ein Fragezeichen. Ebenso ist die Frage erlaubt, ob im Linthgebiet der Ausbau statt in Uznach nicht besser in Rapperswil-Jona erfolgt wäre.

Wie kommen Sie zur Einschätzung, das Kantonsspital St.Gallen sei geschwächt worden?

Das KSSG hat sich während Jahrzehnten schweizweit einen ausgezeichneten Ruf erworben. Ich habe den Eindruck, dass es durch die «Flottenpolitik» innerhalb des Spitalverbundes in der Ära Hanselmann gebremst wurde (Anm. Redaktion: Heidi Hanselmann, bis Frühsommer 2020 St.Galler Gesundheitschefin). Es bedarf grosser Anstrengungen, bis das Kantonsspital wieder die gleiche Stellung als grösstes nicht universitäres Zentrum der Schweiz erreicht haben wird.

Die St.Galler Spitalschliessungen kosten derzeit viel Geld. Ist es normal, dass in einem solchen Prozess anfangs nichts gespart wird?

Anzustreben ist – wegen der vielen Risiken – eine Rückzahlungsfrist von unter fünf Jahren. Erst ab dann sind die eingesparten Betriebskosten grösser als die initialen Bauinvestitionen.

Gibt es in andern Regionen Beispiele erfolgreicher Spitalschliessungen?

Ja, das GZO Spital Wetzikon, welches die Spitäler von Rüti, Bauma und Wald ablöste.

Der Berner Gesundheitsökonom Heinz Locher über die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Spital. Bild: Sandra Ardizzone (Bern, Oktober 2017)

Was zeichnet ein erfolgreiches Spital aus?

Ein Spital soll – unabhängig von seiner Rechtsform – nicht als Konglomerat einzelner KMUs, sprich Kliniken, sondern als integriertes System geführt werden, und es soll extern vernetzt sein. Wichtig ist zudem die Fokussierung auf die Kernaufgaben: Ein Spital soll eine ärztlich-pflegerisch-therapeutische Kultur ausstrahlen.

Welche Voraussetzungen sind dabei entscheidend?

Erfolgreiche Spitäler haben eine grosse Autonomie, eine ausreichende finanzielle Ausstattung, eine konstante, aber regelmässig evaluierte Strategie, eine ausgesprochene Qualitätsorientierung und ein grosses Engagement der Kaderärzte für das Spital als Ganzes.

Weshalb war es im Thurgau möglich, die Spitäler bereits in den 1990er-Jahren neu aufzustellen?

Derartige Pionierleistungen kommen meist in dafür geeigneten Konstellationen zu Stande: klare politische Führung durch starke Persönlichkeiten, Einsicht in die Notwendigkeit grundsätzlicher Weichenstellungen. Dabei darf man nicht vergessen: Auch im Thurgau erfolgte die Ablösung vom Staat schrittweise, etwa was das Eigentum der Spitalliegenschaften angeht. Die Thurgauer Spitäler wurden noch vor der Überführung der Spitalimmobilien vom Kanton in die Thurmed Holding umgebaut.

Der Thurgau hat seine Spitäler als Aktiengesellschaft organisiert, später wurde diese in eine Holding eingebracht. Sollte St.Gallen denselben Weg gehen?

Alles zu seiner Zeit! Die Bildung einer Spital-Holding war zur Zeit der Reformentscheide im Thurgau richtig.

Was spricht heute in St.Gallen dagegen?

Eine solche Umstrukturierung braucht Zeit. In der heutigen Krisensituation könnte für eine Übergangsphase von beispielsweise zehn Jahren für den Kanton St.Gallen eine Sanierungsholding gebildet werden, welche die Trägerschaft bestehender, aber neu in der Rechtsform einer AG betriebener Spitäler so lange sicherstellt, bis diese in regionale Versorgungsregionen überführt werden können.

Welche Rolle kommt dabei der Politik zu?

Parlament und Regierung können dieser Sanierungsholding Aufträge erteilen, zum Beispiel einen Baustopp, Kompetenzen für Sofortmassnahmen zur Defizitreduktion oder Rahmenbedingungen für die Schuldentilgung. So wird ein dynamischer Prozess eingeleitet und die Gesamtsicht ist dennoch sichergestellt. Noch eine Anmerkung.

Bitte.

An Aktiengesellschaften können mehr Kompetenzen delegiert werden als zum Beispiel an öffentlich-rechtliche Anstalten. Ein gutes Beispiel dafür ist der Kanten Bern mit mehreren Aktiengesellschaften, Insel Bern, Biel, Thun und so weiter.

Hat es die Ostschweiz versäumt, die Spitalplanung rechtzeitig überkantonal anzugehen?

Das Spitalwesen muss in grösseren, kantonsübergreifenden Regionen neu gedacht werden, beispielsweise für den Raum Glarus–Lachen–Uznach (respektive Rapperswil-Jona)–Wetzikon–Männedorf. Oder im stärker spezialisierten Bereich auf der Ebene Winterthur–Frauenfeld–KSSG. Dafür braucht es keine gemeinsame Trägerschaft, sondern vertragliche Regelungen zwischen den Spitälern – und nicht den Kantonen.

Welche Regionen in der Schweiz machen es vor?

Ein gutes Beispiel ist die Zusammenarbeit der Kantone Waadt und Wallis mit dem neuen, gemeinsamen Spital Riviera-Chablais in Rennaz. Oder auch jene von Waadt und Freiburg mit dem Hôpital intercantonal de la Broye in Payerne.

Gibt es Beispiele gescheiterter überkantonaler Spitalprojekte?

Nicht geglückt ist das Vorhaben von Waadt und Bern mit den Spitälern Château d’Oex und Saanen.

Sie haben es im Vorgespräch angetönt: Sie finden bei all diesen Diskussionen die Fokussierung auf die Spitäler falsch.

Es braucht heute und morgen bevölkerungsnahe Gesundheitsversorgungsregionen, die sämtliche Leistungen umfassen – von der hausärztlichen Versorgung über Spitex, Hauspflege, Heime bis zum Spital. Ein Teil dieser Leistungserbringer kann in einer regionalen AG zusammengefasst werden.

Wie wird die Ostschweizer Spitallandschaft in fünf bis zehn Jahren aussehen?

Meine Hoffnung ist, dass dannzumal nicht mehr von Spitallandschaften, sondern von Gesundheitsversorgungsräumen gesprochen wird. Denn Gesundheitspolitik ist viel mehr als Spital(bau)politik. Aufgrund der demografischen Entwicklung ergeben sich zudem vermehrt Schnittmengen zwischen der Gesundheits- und der Sozialpolitik, etwa bei der Prämienverbilligung oder den Ergänzungsleistungen für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner.

