Rücktritt: St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker sagt tschüss

St.Galler Regierung Stefan Kölliker sagt tschüss: Der St.Galler SVP-Regierungsrat und Bildungschef hört auf – er tritt 2024 nicht mehr zu den Wahlen an Das Regierungskarussell beginnt sich zu drehen: Stefan Kölliker hat am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass er sich im Frühsommer 2024 aus der Regierungstätigkeit zurückziehen wird. Was der erste St.Galler SVP-Regierungsrat erreicht, wen er verärgert und was er vermasselt hat. Regula Weik Jetzt kommentieren 02.11.2022, 08.30 Uhr

Regierungsrat Stefan Kölliker in der Septembersession des St.Galler Kantonsparlaments. Bild: Benjamin Manser

«Aussagen zu meiner Person sind gegenwärtig noch nicht angebracht.» Stefan Kölliker reagierte knapp und leicht gereizt, als diese Zeitung sämtliche Regierungsmitglieder zur Halbzeit der Amtsdauer anfragte, ob eine Wiederkandidatur 2024 ein Thema sei – oder eben nicht. Heute, fünf Monate später, ist die Situation geklärt: Der St.Galler Bildungschef hat künftig andere Pläne, er verabschiedet sich im Frühsommer 2024 nach 16 Jahren aus der Pfalz. Dies hat er am Mittwochmorgen in einer persönlichen Medienmitteilung kundgetan.

Kölliker, wer? Fragten sich viele im Kanton, als ihn die St.Galler SVP vor nunmehr über 14 Jahren als Regierungsrat vorschlug. Der Bronschhofer war politisch ein unbeschriebenes Blatt. Das schadete ihm bei der Wahl nicht, vielleicht hat es ihm sogar genützt – im Unterschied zu einigen seiner Parteikollegen war er öffentlich noch nicht angeeckt, dem einen oder anderen noch nicht auf die Füsse getreten.

Der Treuhänder und die Lehrkräfte

Kölliker, wer? Das ist längst Vergangenheit. Heute kennt ihn fast jedes Kind im Kanton. Kölliker ist seit seiner Wahl in die Regierung Bildungschef. Möglichkeiten für einen Departementswechsel gab es immer wieder. Mal wurde ihm nachgesagt, er spienzle auf die Finanzen. Oder war es vielmehr Wunschdenken seiner Partei? Kölliker blieb, was er war: Bildungschef.

Die Bildung war im Kanton St.Gallen viele Jahre die Domäne der Freisinnigen. Kölliker setzte dieser Tradition ein Ende. Das lag keineswegs auf der Hand. Kölliker ist Treuhänder. Nicht wenigen Lehrerinnen und Lehrern war unwohl beim Gedanken, dass ihr neuer oberster Chef SVP-Mitglied ist. Kölliker und die Lehrer waren nicht immer ein Herz und eine Seele. Aber immer öfter. Bis die Pandemie kam. Weshalb wird nicht präventiv getestet? Weshalb gibt es keine Massentests? Der Unmut der Lehrkräfte (und der Eltern) war gross und laut. Kinder seien keine Treiber der Pandemie, hielt der Bildungschef fest. Und Massentests seien eine Momentaufnahme. Damit sie einen Nutzen hätten, müsste alle zwei Tage getestet werden. Damit war alles gesagt – aus Sicht Köllikers. Seine Maxime, die Schulen von Massnahmen, so gut es geht, zu verschonen, zog der dreifache Familienvater durch. Lehrkräfte und Eltern schüttelten weiter den Kopf.

HSG-Skandale ohne Ende und Kölliker mittendrin

Kölliker ist sturmerprobt. Schon vor der Pandemie hatte es ihm das eine oder andere Thema um den Kopf gewirbelt. Besonders heftig waren die Turbulenzen an der Universität St.Gallen. Spesenaffären, Verfehlungen von Professoren – und mittendrin Kölliker als St.Galler Bildungschef und Präsident des Universitätsrats. Geknickt hat ihn das Ganze nicht. Im Gegenteil: Er kam einigermassen ungeschoren aus der Affäre.

Das neue Universitätsgesetz, das weitere Verfehlungen und damit weiteren Reputationsschaden für die HSG vermeiden soll, kommt im November ins Kantonsparlament. Die Turbulenzen und Ungereimtheiten an der HSG haben den Prozess beschleunigt. Kölliker will das Gesetz bis zum Ende der Legislatur unter Dach und Fach bringen. Doch es könnte nochmals ungemütlich für ihn werden: Erst kürzlich deckte eine Recherche der «NZZ am Sonntag» neue Missstände auf.

Turbulenzen gab es auch bei der Gründung der Fachhochschule Ost. Mit der Zusammenlegung der drei Schulstandorte – mit unterschiedlichen Löhnen und Anstellungsbedingungen – hatte er sich eine Mammutaufgabe aufgeladen. Und auch mit seinem forschen Vorgehen bei der Umstrukturierung der Berufsschullandschaft schuf er sich neue Feinde. Kölliker musste zurückbuchstabieren. Die Botschaft ans Parlament liegt inzwischen vor.

Mehr als einmal von der Partei gerüffelt

Das Volk scheint Kölliker zu mögen, Skandale hin oder her. Der Bildungschef hat wichtige Vorlagen an der Urne durchgebracht, IT-Bildungsoffensive, Medical Master, Uni-Erweiterung, Campus Wattwil. Allzu hoch sind diese Erfolge allerdings nicht zu werten: Bildungsvorlagen haben es leicht beim Volk.

Seine Partei, die SVP, stand und steht längst nicht hinter all seinen Ideen. Kölliker kokettierte gerne damit und nahm es gelassen, jedenfalls zu Beginn. Er hatte bereits mit Harmos gegen die eigene Partei gewonnen. Weniger Freude hatte er, als (Partei-)Freund Toni Brunner gegen die IT-Bildungsoffensive und den Medical Master schoss. Die beiden stehen sich eigentlich nahe. Nicht nur politisch, auch privat. 2008 hatten sie zusammen das Restaurant Sonne bei Ebnat-Kappel gekauft und es zum «Haus zur Freiheit» umgebaut.

Regierungsrat Stefan Kölliker in der diesjährigen Aprilsession: Er kann die Sessionen bald an einer Hand abzählen. Bild: Benjamin Manser

Abgeklärt, routiniert und dünnhäutiger

Kölliker hat es sich inzwischen gut eingerichtet. Er wirkt abgeklärt, routiniert und scheint heute ganz zufrieden zu sein, wenn sein Boot nicht zu sehr schaukelt. Dass er fest im Sattel sitzt, lässt er das Gegenüber auch mal spüren, was gelegentlich leicht überheblich wirkt. Zudem ist spürbar: Er ist dünnhäutiger geworden, Kritik verträgt er heute weniger gut. Jede Widerrede werde als «Majestätsbeleidigung» ausgelegt, sagt jemand aus seinem Umfeld.

Köllikers Ankündigung kommt früh. Die Legislatur dauert noch eineinhalb Jahre. Zeit, die der Bildungschef nutzen will, um noch einige Projekte voranzutreiben – «mit ungebrochener Motivation», wie er schreibt, «aber ich möchte sie nicht mehr mit der offenen Frage nach meiner persönlichen politischen Zukunft belasten.» Was wird der heute 52-Jährige ab Sommer 2024 machen? Dazu wird er nicht konkret: Er wolle «nochmals etwas Neues wagen». Eine Herzensangelegenheit Köllikers ist der Sport. Was er noch tun könnte, liegt auf der Hand respektive in den Füssen des Eishockeyaners: Sportfunktionär. So hatte diese Zeitung im Frühsommer in ihrer Halbzeitbilanz der Regierung spekuliert.

Drei Anläufe waren nötig

Kölliker ist nicht nur das amtsälteste Mitglied der Regierung, er ist auch der erste St.Galler SVP-Regierungsrat. Drei Anläufe brauchte die Partei, bis es 2008 schliesslich klappte. Wer sich in den vergangenen Wochen und Monaten in den Reihen der SVP umhörte, erhielt unterschiedliche Antworten. «Kölliker wird nicht mehr antreten», sagten die einen. «Wenn wir den Sitz halten wollen, muss er nochmals antreten», argumentierten die anderen. Wenn Kölliker gehe, dann sei nicht nur der zweite Regierungssitz Illusion, dann sei womöglich auch der einzige Sitz weg.

Nach Köllikers Ankündigung wird das Personalkarussell der SVP erneut Fahrt aufnehmen. Erst vor zwei Wochen gab die Partei bekannt, mit Esther Friedli den frei werdenden St.Galler Ständeratssitz erobern zu wollen – kein Spaziergang. Köllikers Nachfolgerin oder Nachfolger wird zwar erst in eineinhalb Jahren gewählt. Parteiintern dürfte das Gerangel jedoch schon bald losgehen. Interessentinnen und Interessenten werden zügig versuchen, sich in Stellung zu bringen.

