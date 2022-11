Reaktionen auf Stefan Köllikers Rücktritts-Ankündigung

ST.GALLER REGIERUNG «Kölliker hat die Bildungslandschaft umgepflügt»: St.Galler Parteien und Lehrpersonenverband reagieren auf Stefan Köllikers überraschende Rücktrittsankündigung Nach 14 Jahren will Regierungsrat Stefan Kölliker nicht mehr zu den nächsten Wahlen antreten. Parteien und Lehrpersonenverband sagen, was der erste SVP-Regierungsrat in seiner Amtszeit gut bewältigt hat – und was weniger. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 02.11.2022, 19.43 Uhr

Regierungsrat Stefan Kölliker an der Septembersession des St.Galler Kantonsrates. Bild: Benjamin Manser

Stefan Köllikers Ansage, er werde an den nächsten Regierungsratswahlen nicht mehr antreten, kam überraschend. Die Redaktion hat sich bei den Kantonalparteien umgehört, welche Erfolge und Niederlagen der erste SVP-Regierungsrat in seinen über 14 Jahren in der Pfalz zu verbuchen hat.

Insbesondere der kantonale Lehrpersonenverband und das linke Lager sind sich einig, dass im Bildungsbereich viele Baustellen offen sind. Und dass der zuständige Departementschef zumindest einige davon abschliessen sollte, bevor er sich aus der Politik verabschiedet.

Grüne fordern einen Parteiwechsel

Es spreche für Kölliker, dass er seinen Rücktritt «derart früh» angekündigt habe, schreibt der Fraktionspräsident der Grünen, Meinrad Gschwend, in einer ausführlichen Stellungnahme. Kölliker sei behutsam vorgegangen, «nur keine Fehler machen», sei seine Devise gewesen. Am Ende sei während seiner Amtszeit aber doch viel gegangen:

Meinrad Gschwend, Fraktionspräsident der Grünen Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

«Die Bildungslandschaft ist im übertragenen Sinn fast umgepflügt worden.»

Gschwend zählt auf: neuer Lehrplan, Neuorganisation der Berufsschullandschaft, Einführung Medical Master, Neuorganisation der Fachhochschulen, eine Reihe von kleineren und grösseren Skandalen an der Universität St.Gallen.

«Kölliker hatte viel zu tun und musste mehrmals eigentliche Brände löschen», so Gschwend. Erschwerend sei hinzugekommen, dass ihm seine eigene Partei teils Steine in den Weg gelegt habe. Dass die Bildung in den letzten Jahren von Sparpaketen stark betroffen war, habe Köllikers Job zusätzlich erschwert.

Als einzige Partei pochen die Grünen bereits heute auf einen Parteiwechsel im Departement. Nach jahrzehntelanger Erfahrung mit bürgerlichen Bildungsdirektoren sei es Zeit für einen Wechsel. Andere Kantone hätten «gute Erfahrungen mit Grünen-Vorstehern des jeweiligen Bildungsdepartementes» gemacht.

Die anderen Parteien verweisen jeweils auf die Zuständigkeit der Regierung für die Nachfolge Köllikers.

SP kritisiert ignorierten Lehrermangel

Die SP, jahrelang die schärfste Kritikerin Köllikers, äussert sich ebenfalls eingehend zum angekündigten Rücktritt. Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär der Partei, lobt, Kölliker sei die Schaffung des Medical Masters gelungen, und bezeichnet die Initiierung der IT-Bildungsoffensive als «gut und wichtig». Bei der Umsetzung blieben allerdings noch zu viele Fragen offen.

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär der SP Kanton St.Gallen. Bild: Anna Tina Eberhard

So seien «die grossen gesellschaftlichen Probleme» noch längst nicht abgeschlossen: zu wenige Plätze an Sonderschulen, die Immobilienstrategie, das Mittelschulgesetz und das Universitätsgesetz.

Ebenfalls schreibt die SP:

«Den Mangel an Lehrpersonen hat die Regierung viel zu lange ignoriert.»

Es sei nun zentral, dass Lösungen für den Lehrpersonenmangel nicht auf die Zeit nach den Gesamterneuerungswahlen vertragt würden. «Es braucht nochmals einen grossen Effort vom Bildungschef.»

SVP singt kein Loblied

Selbst aus den eigenen Reihen ertönt für Kölliker nicht gerade ein Loblied. In einer knappen Mitteilung schreibt SVP-Parteisekretär Lukas Huber: «Ihm gelang es, bei den diversen Geschäften in seinem Zuständigkeitsbereich überparteiliche Mehrheiten zu schmieden, dabei aber immer auch das Gedankengut der SVP einfliessen zu lassen.»

Lukas Huber, Parteisekretär SVP. Bild: PD

Man danke Kölliker bereits heute für seinen geleisteten Einsatz.

Die zweite Hälfte der Mitteilung widmet Huber dem frühzeitigen Wahlkampf. Die SVP sei überzeugt, dass sie der Stimmbevölkerung «eine würdige Nachfolge» präsentieren könne. Dabei stünden ihr zahlreiche geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung.

Mitte hätte «mehr Führung» erwartet

Boris Tschirky, Fraktionspräsident der Mitte Kanton St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Die anderen bürgerlichen Parteien halten sich ebenfalls kurz. Boris Tschirky, Fraktionspräsident der Mitte, führt die IT-Bildungsoffensive, die Erweiterung der Universität St.Gallen, den Medical Master und den Campus Wattwil als Köllikers Erfolge auf. Weniger geglückt seien ihm die Zusammenführung der Ostschweizer Fachhochschulen, «bei der der Kantonsrat korrigierend einwirken musste», und die Anpassungen bei der Berufsbildungslandschaft. Ausserdem:

«Mehr Führung und ein konsequentes Durchgreifen hätten wir rund um die Turbulenzen bei der HSG erwartet.»

Auch bei der angekündigten «Sportvision Ost» liege noch vieles im Unklaren.

FDP setzt auf Eigenlob

Ramon Weber, Fraktionssekretär der FDP Kanton St.Gallen. Bild: PD

Die FDP verliert in ihrer Stellungnahme, bestehend aus vier Bulletpoints, kein Wort zu Köllikers Schaffen der vergangenen 14 Jahre. Stattdessen verweist Fraktionssekretär Ramon Weber auf den «ausgezeichneten Job», den die eigenen beiden Regierungsräte derzeit zu «Gunsten des Kantons» leisteten. Die Rücktrittsankündigung habe keine direkten Auswirkungen auf die Partei.

Zur Nachfolge Köllikers schreibt Weber:

«Für die Freisinnigen ist eine mehrheitlich bürgerliche Regierung wichtig.»

Das Amt solle mit einer fachlich kompetenten Person mit den nötigen persönlichen Eigenschaften besetzt werden.

GLP blickt auf Baustellen im Bildungsbereich

Sarah Noger-Engeler, Parteivorstand der GLP Kanton St.Gallen. Bild: PD

Sie empfänden den Zeitpunkt der Bekanntgabe des Rücktritts als «ehrlich und fair», schreiben GLP-Vorstand Sarah Noger-Engeler und -Präsident Ramon Waser in einer wiederum etwas ausführlicheren Stellungnahme. Rückblickend werde insbesondere Köllikers Arbeit während der Pandemiezeit in Erinnerung bleiben. Seinen starken Einsatz gegen unnötig lange Schulschliessungen hätten die Grünliberalen stets gelobt, die «teilweise mangelnde Unterstützung für die Schulträger» hingegen kritisiert.

Ramon Waser, Parteipräsident der GLP Kanton St.Gallen. Bild: Gert Bruderer

Doch mehr als auf Köllikers Erfolge und Niederlagen blickt die GLP auf die Baustellen, die im Bildungsbereich noch offen sind. So seien derzeit im Bildungsdepartement viele Projekte in Bearbeitung, die «wichtige Weichen für die Zukunft» stellten.

«Wir erwarten, dass diese Projekte während der verbleibenden Amtsdauer gut vorangetrieben und, wo möglich, auch abgeschlossen werden.»

Besonders die Strategieentwicklung zur Behebung des Lehrpersonenmangels werde man genau verfolgen.

Lehrerverband erwartet weiteren Einsatz

Patrick Keller, Präsident des kantonalen Lehrpersonenverbands. Bild: PD

Der Kantonale Lehrerverband St.Gallen schlägt ähnliche Töne an. Die Zusammenarbeit mit Regierungsrat Kölliker sei nicht immer einfach, jedoch stets «sachbezogen und basierend auf gegenseitigem Respekt» erfolgt, schreibt Präsident Patrick Keller. Es sei aber nicht nachvollziehbar, wieso der Lehrpersonenmangel nicht früher die nötige Aufmerksamkeit erhalten habe.

In den letzten Jahren sei das Arbeitspensum mit immer noch mehr Erwartungen und Aufgaben belastet worden. «Der KLV St.Gallen erwartet, dass sich Regierungsrat Kölliker bis zum Schluss seiner Amtszeit für die Anliegen der Volks-, Berufs- und Mittelschule im Kanton St.Gallen einsetzt, damit deren hohe Qualität erhalten bleibt.»

