St.Galler Krawalle Die Kunst ist nur noch Kulisse: Der rote Platz in St.Gallen zwischen Kulturdebatte und Jugendkrawall Kühne Kunst, selbstbewusster Städtebau oder närrische Spielerei? Der rote Platz in St.Gallen befeuert seit seinem Entwurf Diskussionen. Noemi Heule 10.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Krawalle starteten am Karfreitag auf dem roten Platz in St.Gallen. Bild: Sandro Büchler

Einmal mehr schreit er nach Aufmerksamkeit, der rote Platz in St.Gallen, der von Anfang an auf den Knalleffekt aus war. Aufmerksamkeit wünschten ihm denn auch seine Befürworter, als er 2005 ein Quartier einfärbte, dass zuvor das Entfärben im Namen trug. Einst wurden im Bleicheli Tücher zum Bleichen ausgelegt, später war es Wohn- dann charmeloses Bankenquartier. Bevor Pipilotti Rist kam und mit der Künstlerin die Polemik um den Platz und seine Knallfarbe.

Der rote Platz, offiziell Stadtlounge, sollte das zerklüftete Quartier einen. Stattdessen entzweite es die städtischen Meinungsmacher. Kühne Kunst, raffiniertes Raiffeisen-Marketing oder selbstbewusster Städtebau meinten die Befürworter. Schandfleck, Infantilismus, Sauglattismus monierten die Gegner im Stadtparlament

Overdressed nach dem Umstyling?

«Huch, sind wir mutig», schrieb ein Journalist in dieser Zeitung und sprach von Übermut, Überrissenheit, Überschuss - «nur Angsthasen können so viel Mut haben». Und fügte fast schon prophetisch an: «Spätestens wenn einige widerborstige Menschen die vielbeschworene integrative und identitätsstiftende Kraft dieser Stadtlounge prüfen, werden sie mit der neuen Sicherheits- und Sauberkeitspolitik konfrontiert. »

Selbst den Fürsprechern schien nicht so recht wohl zu sein, etwas overdressed wirkte das Durchschnittsstädli in seinem neuen roten Kleid. Und doch freute man sich, als der Blickfang der beiden Rheintaler Pipilotti Rist und Carlos Martinez auch Journalisten aus Zürich die Köpfe gen Osten verdrehte und das Umstyling des Raiffeisensitzes zumindest für einen Tag schweizweit Zeitungsseiten aufpeppte. «Eine Stadt auf der Suche nach urbaner Identität», schrieb die NZZ. Und das Magazin «Facts» griff die Frage auf, die auch viele Städter umtrieb: Reicht eine fidele Neugestaltung, um ein totes Quartier zu beleben? «Ob das Leben eines Tages nach Raiffeisen-City zurückkehren wird, bleibt abzuwarten», heisst es da.

Die Stadtlounge aus der Vogelperspektive. Bild: Hanspeter Schiess

Doch das Leben kam und mit ihm die Konfrontation mit der Sicherheits- und Sauberkeitspolitik. Das Gummigranulat war weit weniger pflegeleicht als angenommen, immer wieder musste es geflickt und geputzt werden. Bald war die Stadtlounge schmuddelig, statt wie befürchtet steril. Und wurde einmal mehr zum Schandfleck stilisiert.

Schauplatz für Saufgelage

Im versifften städtischen Wohnzimmer fühlten sich dagegen die Jugendlichen pudelwohl, die geschwungenen Bänke und Tische wurden zum Schauplatz für nächtliche Saufgelage. Ihr Geschäft verrichteten die Feiernden gleich ums Eck an die Geschäftsbauten. Denn die Lounge verfügt gemäss Konzept zwar über Entrée, Garderobe und Leseecke, einen Abort gab es anfänglich aber nicht. Fäkalien verunstalteten die preisgekrönte Kunst am Bankenbau. Eine Spezialputzmaschine und regelmässige kosmetische Auffrischungen lösten das erste, ein öffentliches WC das zweite Problem.

Der rote Platz nach einer illegalen Party im Juni 2020. Bild: Ralph Ribi

Und so mauserte sich der Platz doch noch zur verbindenden Grösse im Städtli. Am Mittag strecken die Banker auf den Bänken das Gesicht in die Sonne, Spaziergänger federn ihre Schritte auf dem sportlichen Untergrund ab, Kinder spielen auf dem rot überzogenen Porsche und Touristen und Instagramer verbiegen sich vor der einfarbigen Bildkulisse – am liebsten beim Eindunkeln, wenn sich der marmorierte Himmel passend zum Untergrund verfärbt und nur die kartoffelförmigen Leuchten die Rottöne durchbrechen.

Im Winterlockdown erfüllte der Platz seine Bestimmung vollends. Er gab den Jugendlichen ein Wohnzimmer, einen Ort zum Wohlfühlen, als die Grünflächen in und rund um die Stadt karg und kalt waren. Mit Bänken und Tischen, die sonst überall reingestuhlt und abgesperrt wurden. Mit einem Laden um die Ecke, der sie bis spätabends mit Alkohol versorgte, der sonst überall versiegte. Und plötzlich war ihnen etwas zu wohl und der Platz füllte sich mit noch mehr Leben, zu viel Leben, löste ein Erdbeben aus: das Epizentrum der Jugendkrawalle rot im Stadtraum eingebrannt. Der Ort hat gezeigt, dass er Nährboden für vieles sein kann: Übermut, Überdruss, Infantilismus. Und wurde für ein paar Nächte zumindest geografisch zum Schandfleck der Schweiz. Über fehlende Aufmerksamkeit kann er sich jedenfalls nicht beklagen.