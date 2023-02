St.Galler Kantonsrat erhöht den Pendlerabzug

St.Galler Kantonsrat «Das Toggenburg ist aufs Auto angewiesen»: Bürgerliche erhöhen Fahrkostenabzug für Pendler Erwartungsgemäss haben die Fraktionen von SVP, FDP und Mitte-EVP ihre gemeinsame Motion für einen höheren Autopendlerabzug im St.Galler Kantonsrat durchgebracht. Die Regierung und die linksgrüne Minderheit wehrten sich vergeblich gegen die «Zwängerei». Marcel Elsener Jetzt kommentieren 14.02.2023, 19.40 Uhr

Erleichterung für Autopendler: Der neue Kreisel in Wattwil, der die Zufahrt zur Umfahrungsstrasse ermöglicht. Bild: Alec Nedic

Die St.Galler Regierung muss im bereits beschlossenen Massnahmenpaket zur Entlastung des Mittelstands auch einen höheren Pendlerabzug berücksichtigen. Aktuell gilt ein maximaler Fahrkostenabzug von 4460 Franken pro Jahr, was einem Zweitklass-GA plus 600 Franken entspricht. Die noch nicht näher bezifferte Erhöhung forderten die Fraktionen von SVP, FDP und Mitte-EVP im Juni 2022 in ihrer gemeinsamen Motion «Begrenzung des Fahrkostenabzugs erhöhen – Mittelstand entlasten».