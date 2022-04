St.Galler Festspiele wechseln kurzfristig ihre Oper

St.Galler Festspiele Wegen russischem Angriffskrieg: St.Galler Festspiele setzen Tschaikowski-Oper zwei Monate vor der Premiere ab Die St.Galler Festspiele haben kurzfristig ihre Oper gewechselt – neu wird keine russische, sondern eine italienische Komposition aufgeführt. Dieser Entscheid sei kein genereller Boykott russischer Kultur. Bei einer Openair-Produktion auf dem Klosterhof könne beim anhaltenden Kriegsgeschehen aber keine russische Musik, der kriegerische Handlungen zugrunde liege, gespielt werden. Christa Kamm-Sager 21.04.2022, 11.42 Uhr

Bald wird wieder die Bühne vor dem Kloster in St.Gallen aufgebaut. Bild: Urs Bucher

Noch am Donnerstagvormittag stand mit «Die Jungfrau von Orléans» von Pjotr Iljitsch Tschaikowski eine Oper eines russischen Komponisten auf dem Programm für die St.Galler Festspiele auf dem Klosterhof in St.Gallen. Kurz vor 11 Uhr heisst es dann auf der Website neu: «Giovanni D’Arco» von Giuseppe Verdi feiert am 24. Juni im Klosterhof Premiere.

Mitten in der Stadt im Freien russische Musik

Weshalb dieser Wechsel? Die St.Galler Festspiele begründen ihren Entscheid auf ihrer Webseite und in einer Medienmitteilung wie folgt: «Der russische Einmarsch in die Ukraine und das anhaltende Kriegsgeschehen haben Konzert und Theater St.Gallen gezwungen, das Programm der 17. St.Galler Festspiele mit Pjotr I. Tschaikowskis ‹Die Jungfrau von Orléans› als Oper auf dem Klosterhof zu überdenken.» Auch wenn das Thema dieses Werkes durch und durch französisch sei, sei es derzeit nicht zu verantworten, mitten in der Stadt im Freien russische Musik, der kriegerische Handlungen zugrunde liege, zum Erklingen zu bringen. «Die Programmierung eines Festivals im öffentlichen Raum stellt im Vergleich zu einer Aufführung im geschützten und geschlossenen Rahmen eines Theaterhauses zusätzliche Ansprüche und verlangt nach einer speziellen Art von Rücksichtnahme gegenüber der Öffentlichkeit», so die Begründung weiter.

Das habe Konzert und Theater St.Gallen als Veranstalterin der St.Galler Festspiele keine andere Wahl gelassen, als zwei Monate vor der Premiere umzuplanen.

«Dieser Entscheid ist kein genereller Boykott russischer Kultur; er trägt jedoch der besonders empfindlichen Situation bei der Openair-Produktion auf dem Klosterhof Rechnung.»

Am Thema festhalten

Da die Verantwortlichen am Thema der diesjährigen Festspieloper festhalten wollen, haben sie sich entschlossen, mit Giuseppe Verdis «Giovanna d’Arco» die italienische Version der Legende von Frankreichs Nationalheiliger zur Aufführung zu bringen. Die 1845 an der Mailänder Scala uraufgeführte siebente Oper des Meisters aus Busseto lebt von mitreissenden Chorszenen und Solopartien von bewegendem Tiefgang.

Auf den Terminplan der Festspieloper habe diese Programmänderung keine Auswirkungen, ebenso behalten bereits gebuchte Karten ihre Gültigkeit für «Giovanna d’Arco». Unverändert bleibe auch das übrige Programm der 17. St.Galler Festspiele mit dem Tanzstück «Gegen den Strom» in der Kathedrale und der Konzertreihe in verschiedenen Lokalitäten des Stiftsbezirks.

Grand Opéra russischer Prägung

Auf der Webseite kündigten die St.Galler Festspiele ursprünglich ihr Programm für dieses Jahr mit folgenden Worten an: «Mit ‹Die Jungfrau von Orléans› widmete Pjotr Iljitsch Tschaikowski nicht nur seiner Kindheitsheldin ein opulentes musikalisches Denkmal, sondern schuf damit auch eine einzigartige Grand Opéra russischer Prägung.» Inspiriert von Friedrich Schillers gleichnamigem Drama schildere Tschaikowskis selten gespieltes Werk in dramatischen Tableaus, Chor- und Massenszenen und durch eine wirkungsvolle Partitur die Legende von Frankreichs Nationalheiliger Jeanne d’Arc: Unerschrocken habe sie das französische Heer zum Sieg geführt, sich dann jedoch gegen ihre göttliche Mission und für die Liebe entschieden – und muss dafür am Ende auf dem Scheiterhaufen sterben.

«Im Klosterhof wird Tschaikowskis monumentalste Oper erstmals in St.Gallen zu sehen sein», hiess es weiter in den Erläuterungen zum diesjährigen Festspiel-Programm. Für die Inszenierung zeichne Regisseurin Barbora Horáková verantwortlich, die 2017 mit dem Ring Award in Graz und 2018 als Newcomer des Jahres bei den International Opera Awards ausgezeichnet wurde. Mit Dmitri Jurowski gebe ein ausgewiesener Experte dieses Repertoires sein Debüt bei den St.Galler Festspielen.

Dieser Text wurde dann aber mit dem Wechsel des Stückes gelöscht.

Auch im Musiktheater Wil eine Programmänderung

Auch in Wil wurde kürzlich das Programm umgestellt: Das Musiktheater Wil erachtete eine Aufführung der komischen Oper «Zar und Zimmermann» zum jetzigen Zeitpunkt als nicht angemessen. Das Wort «Zar» sei ein Reizwort, sagte der Präsident Eugen Weibel. Man wolle keine Grabenkämpfe.