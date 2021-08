Ostschweizer Afghanen bangen um ihre Angehörigen

Afghanistan «Ich mache grossen Sorgen um meinen Bruder»: St.Galler Afghanen bangen um ihre Angehörigen unter dem Taliban-Regime Ein Hilfsverein aus der afghanischen Gemeinschaft organisiert am Samstag einen Friedensmarsch, speziell auch für die Frauenrechte. Ein Zeichen der Hoffnung für die Hunderten Ostschweizer Afghaninnen und Afghanen, die momentan in grosser Angst um ihre Angehörigen sind. Marcel Elsener und Janina Gehrig 20.08.2021, 05.00 Uhr

Am Dienstag versammelten sich Demonstranten vor dem Uno-Hauptquartier in Genf, wo sie für das Ende der Gewalt in Afghanistan demonstrierten. Am Samstag ist eine Kundgebung in St.Gallen geplant. (KEYSTONE/Martial Trezzini) Martial Trezzini / KEYSTONE

«Ich mache mir grosse Sorgen um meinen Bruder, aber wenigstens schreibt er mir zurück. Solange ich etwas von ihm höre, ist es ein gutes Zeichen.» Abdullah Hassani, 22-jährig, 2015 als Teenager in die Schweiz geflüchtet, heute als vorläufig aufgenommener Asylsuchender im St.Galler Neudorf wohnhaft, will alle Hebel in Bewegung setzen, um seinem grösseren Bruder zur Flucht aus Kabul zu verhelfen. Dafür hat er den Tag als Mitarbeiter in einer Jonschwiler Käsevertriebsfirma frei genommen. Der Bruder sei in akuter Gefahr, weil er als IT-Experte sowohl für die afghanische Regierung als auch für die Amerikaner gearbeitet habe.

Wir treffen Abdullah Hassani im Solihaus, wo er sich von der Büroleiterin Ana Paredes rechtliche Beratung erhofft; zusätzlich zu den Bemühungen bei jenen Heks-Anwälten, die ihm beim Asylstatus halfen. Wie viele junge Afghanen in der Region war er früher oft im Solihaus, sei es zum Mittagstisch oder weil man ihm dort bei den Aufgaben für die nun für ein Arbeitsjahr unterbrochene Zweitwegmatura geholfen hat. Paredes hofft auf ein humanitäres Visum, für das die Hürden allerdings sehr hoch seien. Das gilt auch für die beiden Fälle im Familiennachzug aus Afghanistan, die sie bearbeitet: Weil die Schweiz in Kabul keine Vertretung hat, müssen die Angehörigen auf der Botschaft in Pakistan vorstellig werden – was derzeit unmöglich ist.

Bruder war zuletzt in einem von Taliban umzingelten Feldlager

Mit seinem Bruder hat Hassani schon länger nicht mehr gesprochen, die Anrufe waren erfolglos, der Austausch läuft via Facebook. Die grösste Angst hatte er, als sein Bruder vor Wochenfrist in einem von den Taliban umzingelten Feldlager war und er ihn schon in Geiselhaft vermutete. Dass er nun aus Kabul schreibe, mache ihm Hoffnung. Von den Beteuerungen der Taliban zur Amnestie und Wahrung der Menschenrechte hält er nichts: «Die Videos, die kursieren, zeigen ganz anderes.» Als Hazara-Shia-Moslems sei seine Familie grundsätzlich in Gefahr, schon sein Vater sei gefoltert worden. Um seine Eltern und seine Schwester, die in einer ländlichen Provinz leben, macht er sich weit weniger Sorgen als um den Bruder: «Er muss das Land unbedingt verlassen.»

Unablässig informiert sich Abdullah über die Entwicklungen in Afghanistan, vor allem auf dem TV-Sender Tolo News («den schauen alle Afghanen») sowie auf BBC und Al-Jazeera. Sein Wohnpartner aus dem Iran weilt derzeit in Deutschland, was die Einsamkeit verstärke. «Ich träume jede Nacht von Afghanistan und dachte früher oft an Rückkehr, aber jetzt ist das Risiko viel zu gross..» Immerhin habe er sporadisch Austausch mit anderen jungen Afghanen, manche trifft er am Samstag an einer Friedensdemo.

«Es tut weh, zu wissen, dass viele Leute nichts zu essen haben und keinen Platz zum Schlafen»

Rashid Ahmad hofft, seine Eltern in die Schweiz holen zu können.

Ähnlich ergeht es derzeit Rashid Ahmad. Die Machtübernahme der Taliban sei «unvorstellbar schnell gegangen». Auch Ahmad ist vor fünf Jahren in die Schweiz geflüchtet, hat eine Lehre gemacht und arbeitet als Produktionsmechaniker in Goldach. Erst vor einem Jahr kamen seine vier Geschwister, die lange in Griechenland festgehalten wurden, nach. Die Eltern des 21-Jährigen sind noch immer in Kabul. Es herrsche Chaos. «Es gibt wenig Möglichkeiten, sie zu kontaktieren. Sie sind zu Hause, warten ab, wie es weiterläuft», sagt Ahmad. Es tue weh, zu wissen, dass viele Leute nichts zu essen hätten und keinen Platz zum Schlafen. Besonders betroffen seien Zivilisten aus anderen Landesteilen, die in die Hauptstadt geflüchtet seien. Ahmad weiss von Bekannten, deren Häuser abgebrannt wurden, von anderen, deren Kinder oder Männer verschwunden sind. Afghanistans Präsident Ashraf Ghani soll laut Berichten das Land verlassen haben.

«Wer kein Geld und keine Möglichkeiten hat, ist geblieben. Es gibt keine Flugzeuge, keine Chance, zu fliehen. Niemand weiss, wie es weitergeht.»

Zwar gebe es mittlerweile viele junge Leute, «die wissen, was ihre Rechte und Pflichten sind», die zur Schule gegangen seien. Aber wenn die Taliban etwas verordneten, helfe das nichts.

Wie Hassani hält auch Ahmad wenig von den Beteuerungen der Taliban. Diese sagten, Frauen könnten arbeiten, Mädchen zur Schule gehen. Das täten sie nur, damit nicht noch mehr Leute flüchteten. «Wenn sie sich einmal platziert haben, werden sie das Land wie früher regieren und den Frauen und Mädchen ihre Rechte wieder nehmen», sagt er. Das Schreckensregime der Taliban in den 1990er-Jahren ist für viele Afghanen noch in traumatischer Erinnerung. Frauen und Mädchen wurden damals ins Haus verbannt, Musik und Tanz verboten und Gegner des Regimes auf brutalste Weise umgebracht. Was für ihn derzeit am schlimmsten sei? Ahmad sagt:

«Für die Familie kann ich leider nichts machen.»

Er hoffe, seinen Vater und seine Mutter einst bei sich in der Schweiz zu haben.

Sorge um Medienschaffende, Frauen, Intellektuelle

Dass ganz Afghanistan praktisch kampflos an die Taliban und deren unterstützende Kräfte gefallen ist, habe sich nach dem Abzug der US-Truppen bis im September diesen Jahres abgezeichnet. «Es ist betäubend», sagt Marianne Huber. Die St. Gallerin leitete 2011 bis 2015 das Kooperationsbüro der Deza (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit) in Kabul. Davor war sie zwei Jahre lang für die Hilfsorganisation Caritas in Afghanistan und hat sich für Entwicklung in benachteiligten Regionen sowie für die Einhaltung der Menschenrechte eingesetzt.

Die St.Gallerin Marianne Huber hat sich jahrelang in Afghanistan für Entwicklung und die Einhaltung der Menschenrechte eingesetzt.

Huber hat noch einzelne Kontakte ins Land.

«Die Leute fragen sich, was sollen wir tun? Sie halten den Gedanken nicht aus, dass die Taliban jetzt wieder in den Strassen sind, sind fassungslos, verzweifelt.»

Huber macht sich Sorgen um die Medienschaffenden, die investigativ arbeiten. Gute Medienarbeit von in- und ausländischen Journalisten sei das A und O. Es brauche jetzt Medien, die nicht nur Schreckensnachrichten verbreiteten und schnelle Antworten suchten, sondern die Lage beobachteten, dran blieben, sich interessierten.

Die 68-Jährige beschäftigen viele Fragen. Etwa jene, was jetzt mit den Mädchen geschieht, mit den Frauen, mit Intellektuellen und Minderheiten. «Verschwinden diese aus ihren Büros, aus den Universitäten und vom Bildschirm?» Auch Fragen darüber, was mit dem zurückgelassenen Kriegsmaterial geschieht, was eine sich allfällig formierende Opposition tue.

Ob die jetzt an die Macht zurückgekehrten Taliban irgendwie moderater oder moderner seien als ihre Vorgänger, die das Land bis zum von den USA herbeigeführten Umsturz 2001 regiert hatten, weiss zwar auch Huber nicht. Aber sie würden auf eine andere Gesellschaft treffen. In den letzten Jahren seien im Bildungsbereich und im Gesundheitswesen messbare Erfolge erzielt worden. «In den sechs Jahren, in denen ich dort war, habe ich eine Generation heranwachsen gesehen, die besser ausgebildet ist. Auch wenn der Exodus gross ist: Vor allem im urbanen Bereich gibt es diese Kraft und das Bewusstsein für Menschenrechte und Freiheiten», sagt Huber.

Im Zentrum muss die humanitäre Hilfe stehen

Im Zentrum steht für Huber die humanitäre Hilfe. Sie hegt auch die Hoffnung, dass es unter der neuen – wenn auch nicht demokratischeren - Führungsriege Leute gibt, die begreifen, dass das Land internationale Unterstützung brauche. «Viele der 30 Millionen Menschen sind jetzt auf humanitäre Hilfe angewiesen. Diese muss weitergehen.» Viele hätten keine Beziehungen ins Ausland, müssten irgendwie überleben, um das tägliche Brot kämpfen, um irgendeinen Job. Bald komme der Winter, auch in abgelegene Gebiete.

Laut Huber wird die offizielle Schweiz mit ihrem humanitären Engagement sicher präsent bleiben. Auch wünscht sie sich, dass man sich für die Flüchtlinge, die in die Schweiz kommen, einsetzt, sie für eine Ausbildung zulässt, damit sie andocken und Geld generieren, sich und den Hinterbliebenen eine Zukunft schaffen können.

«Seit Jahrzehnten herrscht fast durchgängig Krieg in Afghanistan. Die Bevölkerung ist zutiefst traumatisiert.»

Unter jungen Menschen sei eine Bitterkeit über die Perspektivlosigkeit da.

Die afghanische Gemeinschaft in St.Gallen steht zusammen

Ein Stück Hoffnung oder wenigstens ein mutmachendes Treffen wollen am Samstag Maryam Hashimi Hossain Zada und ihre Geschwister mit einem Friedensmarsch unter dem Titel «Switzerland for Aghanistan» in der St.Galler Altstadt organisieren. Mit ihrem letztes Jahr gegründeten Verein «Future for Children» unterstützen die vier Geschwister vor allem Kinder, Frauen und Schulen mit Spenden in ihrem Heimatland; der Verein zählt bereits über 50 Mitglieder. Mit der friedlichen Demonstration wollen sie vor allem für die bedrohten Frauen einstehen, sagt Maryam Hashimi, selber junge Mutter.

Welche Schweizer Organisationen sich an diesem ersten gemeinsamen Anlass der afghanischen Gemeinschaft beteiligen, steht noch nicht fest. «Es ging alles schnell und spontan.» Mitmachen wollen jedenfalls die Frauenstreik-Aktivistinnen und Teile der städtischen SP. Auf dem Weg vom Waaghaus über den Bärenplatz bis zum Roten Platz soll es ab 16 Uhr mehrere Ansprachen und afghanische Musik geben. «Wir wollen Präsenz zeigen und Mut machen, aber ohne grosse politische Parolen», sagen Maryam Hashimi und ihre Schwester Humira. Möglich, dass der verbesserte Austausch zur Gründung eines eigentlichen afghanischen Vereins führt; einen solchen gibt es in St.Gallen noch nicht, jüngst gegründet wurde zumindest einer im Linthgebiet.

SP bittet St.Galler Regierung um Aufnahmehilfe

Die SP Schweiz hat einen Appell zur Aufnahme von 10'000 gefährdeten Personen aus Afghanistan lanciert. Das Taliban-Regime bedeute für die Zivilbevölkerung, besonders für Frauen und Mädchen, eine lebensbedrohende Katastrophe. Deshalb bittet die SP Kanton St.Gallen die Regierung, sich beim Bund für eine rasche humanitäre Aufnahmeaktion der Schweiz einzusetzen – so wie es die Regierung nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria tat. «Es müssen Familien und an Leib und Leben bedrohte Menschen jetzt gerettet werden», schreibt die SP. «Ebenfalls soll geprüft werden, ob aus dem Lotteriefonds finanzielle Mittel an Hilfsorganisationen geleistet werden können.»

Die SP der Stadt St.Gallen wendet sich an den Stadtrat, der im Verbund mit anderen Städten schon nach dem Moria-Brand mehr Flüchtlinge aufnehmen wollte. «Konkret soll sich die St.Gallen zusammen mit anderen Städten gegenüber dem Bund für die Herausgabe von zusätzlichen humanitären Visa sowie die Schaffung eines internationalen Flüchtlingskontingentes einsetzen, um Familien sowie weitere gefährdete Personen aus Afghanistan unbürokratisch zu retten.»

Die Reaktion auf den Machtwechsel in Afghanistan sei in der St.Galler Regierung und in der (von ihm präsidierten) Polizeidirektorenkonferenz noch kein Thema gewesen, sagt der St.Galler Justizdirektor Fredy Fässler. Er könne sich vorstellen, dass die Regierung ähnlich wie im Fall Moria diese Bereitschaft zeige. «Platz hätten wir, zumal die Belegung in den Asylunterkünften coronabedingt stark zurückgegangen ist.» Persönlich gehe er davon aus, dass sich der Bundesrat einem Aufruf des Uno-Flüchtlingskomissariats (UNHCR) für ein Kontingent nicht verschliesse, «auch wenn es vielleicht nicht 10'000 sind». Freilich hoffe er, dass die 230 Deza-Angehörigen in dem vom Bundesrat beschlossenen Kontingent Platz fänden, also dieses nicht zulasten anderer Krisenregionen reduziert werde. Die Migration aus Afghanistan werde in nächster Zeit gewiss zunehmen, in welchen Dimensionen lasse sich schwerlich sagen.

Was kann der Kanton unternehmen? «Der Spielraum ist extrem beschränkt», sagt der SP-Regierungsrat, weil die Möglichkeiten mit Resettlement, humanitären Visa und vorläufige Aufnahmen bei negativen Asylentscheiden allesamt Bundessache seien. Die Ereignisse in Afghanistan gäben allenfalls Gründe für neue Gesuche, ähnlich wie im Jugoslawien-Krieg. Bei Härtefällen und beim Familiennachzug müsse sich der Kanton ebenfalls an die Bundesvorschriften halten. Von den 50 Härtefällen, die St.Gallen 2018 von sich aus prüfte, galt kein einziger einem afghanischen Flüchtling. Von den derzeit 11 Afghanen, darunter 9 in Vilters, die derzeit im Kanton ausgeschafft werden sollten, bleiben alle im Land. «Selbstverständlich gibt es derzeit keine Ausschaffungen nach Afghanistan, das war bereits in den letzten zwei Jahren so», sagt Fässler.

Den oben geschilderten Fall des Bruders in Kabil bezeichnet der Justizdirektor als «Musterbeispiel für ein humanitäres Visum, weil eine individuelle konkrete Verfolgung und unmittelbare Gefährdung vorliegt» und der Schweiz-Bezug gegeben sei. Allerdings seien die Hürden hoch und die gesetzlich vorgesehene persönliche Vorsprache auf einer Botschaft der Nachbarländer sehr erschwert.