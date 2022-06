St.Gallen «Sie sind tot, aber nicht vergessen»: Die städtischen Kirchgemeinden erinnern am nationalen Flüchtlingstag an jene, die auf der Flucht nach Europa gestorben sind Mit einer Aktion kritisieren die Kirchgemeinden die Missstände im Flüchtlingswesen. Und wollen Menschen, die auf der Flucht gestorben sind, ihre Würde zurückgeben. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Chika Uzor, Seelsorger für Flüchtlinge und Migranten, vor der Laurenzenkirche. Am Wochenende werden hier Tausende mit Namen beschriftete Zettel auf die Flüchtlingsmisere aufmerksam machen. Bild: Andrea Stalder

Eine Mutter mit Kind, ein hochgewachsener, hagerer Mann, eine ältere Frau, alle schauen sie traurig in die Umgebung. «Entwurzelt, ausgeliefert, niemand will sie», sagt Chika Uzor, Seelsorger für Flüchtlinge und Migranten bei der katholischen Kirche im Lebensraum St.Gallen. «Gemein und böse», murmelt ein Mädchen, das mitgehört hat. «Deshalb veranstalten wir diese Aktion», antwortet Uzor.

Die Mutter mit Kind, der Mann, die Frau, es sind Holzfiguren, erschaffen vom Bündner Künstler Peter Leisinger. Sie stellen Flüchtlinge und ihre Gefühle dar. Am Freitag und am Wochenende sind sie auf verschiedenen, öffentlichen Plätzen der Stadt zu sehen und weisen auf den nationalen Flüchtlingstag von Samstag hin. Aufgabe der Kirche sei es auch, sich für Arme und Ausgegrenzte einzusetzen. Bereits zum zweiten Mal findet die Aktion «Beim Namen nennen» in St.Gallen statt.

Mit Bleistift, weil er langsamer verblasst

2021 haben die Kirchen in der Stadt St.Gallen und viele Organisationen damit begonnen, die Namen all jener Flüchtlinge auf Stoffzettel zu schreiben, die seit 1993 auf der Flucht nach Europa gestorben sind. 48'647 Frauen, Männer, Kinder sind es unterdessen. Aus Syrien, Afghanistan, Somalia oder Rumänien, geflüchtet wegen Krieg, Dürre oder wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit. Auf dem Mittelmeer mit dem Boot gekentert, an der Grenze erschossen oder in den Bergen erfroren.

Wie jenes rumänische Paar, das seine Tochter in Deutschland besuchen wollte, aber keine Erlaubnis für die Einreise bekam. «Also wählte es den Weg über die Berge», sagt Uzor, der für die Aktion in St.Gallen mitverantwortlich ist. Vor einem Jahr wehten Tausende Zettel an der Fassade der Kirche St.Laurenzen mitten in der Altstadt. Ein Mahnmal für die «Opfer der Festung Europa», so das Ziel.

Dieses Wochenende kommen Tausende Zettel dazu. Die katholische Kirche lädt die Bevölkerung ein, beim Beschriften zu helfen. Mit Bleistift, weil er in der Sonne nicht schnell verblasst. Uzor:

«Wir können diese Leben nicht zurückholen. Aber wir können Anteil nehmen. Sie sind tot, aber nicht vergessen.»

Über 500 Organisationen weltweit würden Daten über verstorbene Flüchtlinge sammeln und die Organisation United for Intercultural Action in den Niederlanden damit beliefern. Zusammen versuchen sie, jedem Namen ein Datum, Fundort, Geschlecht und Herkunftsland zuzuordnen. «Auch die Todesursache, sofern bekannt. Das gibt ihnen ihre Würde zurück.» Identifizieren bedeute aber auch, die Verwandten der Verstorbenen aufzuspüren. Uzor:

«Damit sie sie betrauern und weitergehen können in ihrem Dasein.»

Die Holzfiguren des Bündner Künstlers Peter Leisinger sind am Wochenende in der Stadt ausgestellt. Bild: Andrea Stalder

Richtige und falsche Flüchtlinge?

Nachdenken muss er auch oft über die Unterschiede, die es zwischen Flüchtlingen neuerdings gibt. Der Krieg in der Ukraine verdeutliche, wie schrecklich es ist, wenn Menschen flüchten müssen. «Die grosse Solidarität gegenüber den Geflüchteten aus der Ukraine ist überwältigend und schön. Der Krieg zeigt aber auch, dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt bei Flüchtlingen.»

In der Schweiz habe es keinen Platz mehr für Flüchtlinge und Migranten, habe es immer wieder geheissen. «Und plötzlich hat es Platz für 43'000 Geflüchtete aus der Ukraine. Sie bekommen auch den speziellen Schutzstatus.» Uzor kann das nicht verstehen. Es gebe doch keine richtigen und falschen Flüchtlinge.

«Jedes Menschenleben ist ein Menschenleben, jedes ist wertvoll und schützenswert, auch wenn die Heimat dieses Geflüchteten nicht gleich um die Ecke liegt.»

Migration gibt es schon lange, wird es wohl immer geben. «Dass sich Menschen bewegen, aus verschiedenen Gründen, wegen Krieg oder weil sich ihre Lebensumstände drastisch geändert haben, wird man nicht ändern können», sagt Uzor denn auch. Den Rest schon, ist er überzeugt.

Traurig und wütend zugleich stimmt ihn «die ablehnende Haltung Europas gegenüber Flüchtlingen aus Ländern ausserhalb Europas». Sein Wunsch: das Botschaftsasyl wiedereinführen. Heute können Menschen auf der Flucht nur an der europäischen Grenze Asyl beantragen.

«Sie werden damit auf eine gefährliche Reise gezwungen. Sie suchen das Leben und finden dabei oft den Tod. Nur aus Abenteuerlust macht das niemand.»

Das Botschaftsasyl würde Flüchtlingen ermöglichen, ihr Asylgesuch auf der Botschaft ihres Fluchtlandes einzureichen. «Wird es abgelehnt, haben sie immerhin nicht ihr Leben riskiert.» Weniger Todesfälle würde das bringen, weniger menschliche Katastrophen. Der Ständerat hat eine Wiedereinführung allerdings erst im März abgelehnt.

Übrig bleibt nur ein Stück von einem Liebesbrief

Etwas Hoffnung sieht Uzor in Menschen, die alles dafür geben, Flüchtlingsopfer von ihrer Anonymität zu befreien. Am 18. April 2015 sank 130 Kilometer vor der libyschen Küste ein Schiff mit über tausend Flüchtlingen. «Das schwerste Schiffsunglück seit dem Zweiten Weltkrieg», betont er. Die italienische Regierung liess das Schiff 2016 bergen und die Toten so weit möglich identifizieren.

Der Dokumentarfilm «#387» begleitet die Leiterin der Mission sowie ihre Mitarbeiter, die auf Sizilien und in Nordafrika versuchen, die Daten eines der Opfer aufzudecken. Von ihm übrig ist nur ein Stück eines Liebesbriefs, der an ihn adressiert war. Der Film läuft am Freitag, 19 Uhr, im Kinok. «Die Einstimmung auf unsere Aktion», sagt Uzor, der nach der Vorführung bei einem Podiumsgespräch mitdiskutiert.

Auch er war mal nicht willkommen

Am Samstag, ab 12 Uhr, lesen er und viele Freiwillige während 24 Stunden die Namen der Opfer vor. Dazwischen gibt es Musik, Schweigeminuten, Performances. Uzor weiss selber, was es heisst, nicht willkommen zu sein. Er wächst in Nigeria auf, erlebt als Bub einen Bürgerkrieg. «Unsere Familie war innerhalb des Landes drei Jahre lang auf der Flucht. In einem Flüchtlingscamp habe ich einen Luftangriff erlebt», sagt er.

Als er um sein Leben rennt, versperren Dorfeinwohner ihm und anderen Flüchtlingen den Weg, bedrohen sie mit der Waffe. Uzor hat Glück. Jahre später kann seine Familie in die Heimatstadt zurückkehren, er erhält ein Stipendium, studiert in Innsbruck Theologie, kommt beruflich in die Schweiz. In Bern, im Bündner Oberland, in der Innerschweiz hat er schon gearbeitet, seit vielen Jahren St.Gallen.

«Ich schätze es sehr, Frieden zu kennen.»

Wenn er am Samstag eine halbe Stunde lang Namen von toten Flüchtlingen vorträgt, fühlt Chika Uzor besonders mit. Und eigentlich wünscht er sich nur eines: Dass keine Stoffzettel mehr wehen müssen an der Fassade der Kirche. Und es seine Aktion nicht mehr braucht.

https://www.beimnamennennen.ch/de/2021/st-gallen

