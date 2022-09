St.Gallen: So bereitet sich der Kanton auf Energiemangel vor

Mit diesen Massnahmen wollen der Kanton St.Gallen, die Gemeinden und Unternehmen Energie sparen:

Beschränkung der Raumtemperatur auf höchstens 19 bis 20 Grad

Aussenbeleuchtung abschalten, wenn sie nicht sicherheitsrelevant ist

Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung in Innenräumen

Leuchtreklamen und Schaufenster von 22 bis 6 Uhr nicht beleuchten

Lampen, Drucker, Router und andere Apparate nach Gebrauch abschalten

Umrüsten auf Energiesparlampen und Bewegungsmelder

Sensibilisieren des Personals

So sollen 5 Prozent an Strom und 15 Prozent an Gas eingespart werden, schreibt der Kanton St.Gallen in einer beiliegenden Medienmitteilung. Würde dies nicht reichen, käme ein zweites Massnahmenpaket zum Zug. Vorgesehen wäre dann beispielsweise, wo möglich das Warmwasser an Wasserhähnen in Verwaltungsgebäuden abzuschalten.