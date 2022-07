Kritik an Schulklassen, die nach dem Open Air St.Gallen aufräumen

St.Gallen «Jugendliche werden ausgenutzt»: Leiter der Stadtsanktgaller Schulen kritisiert Schulklassen-Einsätze am Open Air Rund 300 Schülerinnen und Schüler räumten nach dem Open Air St.Gallen im Sittertobel auf, darunter 80 aus der Stadt St.Gallen. Martin Annen, Leiter der städtischen Schulen, findet die Einsätze problematisch. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 08.07.2022, 18.00 Uhr

Am Montag und Dienstag nach dem Festival räumten Jugendliche im Sittertobel auf. Bild: Belinda Schmid

Am vergangenen Wochenende feierten 110’000 Besucherinnen und Besucher am ausverkauften Open Air St.Gallen und verursachten dabei fast 100 Tonnen Abfall. Um diesen zu beseitigen, standen am Montag und Dienstag nach dem Festival rund 300 Ostschweizer Oberstufenschülerinnen und -schüler im Sittertobel im Einsatz. In einem Artikel des «Beobachters» äusserte sich Martin Annen, Dienststellenleiter Schule und Musik der Stadt St.Gallen, kritisch zu den Einsätzen. Denn auch aus der Stadt St.Gallen waren dieses Jahr zum ersten Mal seit Jahren 80 Schülerinnen und Schüler bei den Aufräumarbeiten dabei.