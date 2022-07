Open Air St.Gallen: Liveticker zum Festival im Sittertobel

20:15 Uhr FREITAG, 1. Juli

Patent Ochsner: Die Richtigen zur richtigen Zeit

Patent Ochsner um Frontmann Büne Huber heizen dem Publikum auf der Sitterbühne ein. Bild: Michel Canonica

Das wievielte Mal ist es wohl? Patent Ochsner gehören am Open Air St.Gallen fast schon zu den Stammgästen. Und doch büssen sie auch 2022 nichts an Energie, an Charme, an Lust ein. Das ist ansteckend. Und das tut gut.

Patent Ochsner sind genau die richtigen, die um 17.30 Uhr auf die Sitterbühne schreiten, um diese Energie weiterzugeben. Bis am Nachmittag hat es durchgeregnet, irgendwie braucht das Sittertobel einen Aufsteller. Und er kommt in Form von Büne Huber und seiner elfköpfigen Band.

Melancholische Trompetenklänge künden fast wie Fanfaren die grosse Show an. Patent Ochsner lassen keinen Hit aus, Huber ist sichtlich in Hochform, schüttelt während der Zugabe im Bühnengraben fleissig Hände. «Ein Befreiungsschlag» sei das Konzert, sagt der Frontmann während einer seiner wenigen Ansagen.

Das Publikum hängt ihm an den Lippen, 16-Jährige singen jede Zeile von «W. Nuss vo Bümpliz», «Bälpmoos», «Scharlachrot» und wie sie alle heissen. Wie viele gute Songs hat diese Band? Zu viele, um sie alle in einer Stunde zu spielen. Die Zugabe wird vom Publikum eindringlich gefordert, und sie kommt in Form der beiden Hits «Da für di» und «Für immer uf di». Eine Ode ans Zusammensein und eine Ode ans Anstossen. Was könnte besser passen für diese Gelegenheit? (ghi)