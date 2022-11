Globale Mindeststeuer: St.Gallen kämpft gegen reiche Kantone

Steuerreform Macht die globale Mindeststeuer die reichen Kantone noch reicher? St.Gallen wehrt sich – ist damit in der Ostschweiz aber allein Das Bundesparlament streitet über die globale Mindeststeuer für Grossunternehmen: Wie sollen die Gewinne innerhalb der Schweiz verteilt werden? Die Ostschweizer Finanzdirektoren sind uneins. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Der St.Galler Finanzchef Marc Mächler und sein Thurgauer Amtskollege Urs Martin sind sich bei der Umsetzung der OECD-Mindeststeuer nicht einig. Bilder: Belinda Schmid/Ralph Ribi

Für die Steuerparadiese dieser Welt wird es wieder einmal ungemütlich: Ab 2024 soll für international tätige Konzerne mit einem Umsatz ab 750 Millionen Euro eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent gelten - über 130 Länder machen mit, unter der Führung der G20-Staaten und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

In der Schweiz ist der Streit um die Umsetzung dieser Regel in vollem Gang. 18 der 26 Kantone haben heute einen tieferen Steuersatz. Gross sind die Auswirkungen vor allem für Kantone wie Zug und Basel-Stadt, wo heute viele internationale Konzerne angesiedelt und die Steuersätze besonders tief sind.

Der Bund plant nun eine Ergänzungssteuer, um die OECD-Reform umzusetzen. Der Zankapfel der Stunde sind die Mehreinnahmen aus dieser Steuererhöhung: Gemäss Schätzungen geht es um mehr als eine Milliarde Franken pro Jahr. Wie soll das Geld innerhalb der Schweiz verteilt werden?

St.Gallen gegen schärferen Standortwettbewerb

Zunächst plante der Bundesrat, das Geld den Kantonen zu überlassen. Dagegen gab es aber Widerstand - beispielsweise aus St.Gallen. Die Kantonsregierung teilte dem Bund im Frühling unverblümt mit:

«Davon würden vor allem die Tiefsteuerkantone profitieren.»

Damit werde der Wettbewerb unter den Kantonen, der sich in letzter Zeit ohnehin verschärft habe, weiter angeheizt - sowohl bei den Steuern als auch bei anderen Massnahmen zur Standortförderung. Die St.Galler Regierung forderte einen Kantonsanteil von 50 Prozent oder weniger.

Dann schwenkte Bundesbern auf einen Vorschlag ein, der vorsah, dass 25 Prozent an den Bund gehen und 75 Prozent in den Kantonen bleiben - die Mehrheit der kantonalen Finanzdirektoren stimmte zu. Im Ständerat wehrten sich die St.Galler Ständeräte Benedikt Würth (Die Mitte) und Paul Rechsteiner (SP) gegen diese Aufteilung - sie sprachen sich beide für einen tieferen Kantonsanteil aus. Der Ständerat blieb aber bei 75 Prozent.

Jetzt zeichnet sich jedoch ab, dass sich die St.Galler Haltung doch noch durchsetzen könnte: Der Nationalrat wird im Dezember über die Vorlage entscheiden, und seine Wirtschaftskommission spricht sich für hälftige Aufteilung der Einnahmen zwischen Bund und Kantonen aus. Die Kommission will zudem, dass der Anteil eines Kantons 400 Franken pro Einwohnerin und Einwohner nicht überschreiten darf: Es gelte, zu verhindern, «dass die Schere zwischen Tief- und Hochsteuerkantonen noch weiter aufgeht», teilte die Kommission mit.

Kehrtwende aus Angst vor dem Volk?

Wie erklärt sich der St.Galler Finanzchef Marc Mächler diesen Sinneswandel in Bern? Die Schweiz komme um die Einführung der OECD-Mindeststeuer nicht herum, sagt der FDP-Regierungsrat auf Anfrage. Ansonsten werde das Ausland Steuersubstrat aus der Schweiz abführen, und das sei weder im Interesse der Unternehmen noch der Bevölkerung. Die Schweizer Umsetzung der Reform komme im Juni 2023 vors Volk.

«Sollten die Mehreinnahmen dazu führen, dass nur einige wenige finanzstarke Kantone davon profitieren, so wird es aus meiner Sicht schwierig, diese Abstimmung zu gewinnen.»

Es zeige sich, dass diese Überlegungen nun auch im eidgenössischen Parlament geteilt würden, so Mächler.

Ruedi Eberle, Innerrhoder Finanzdirektor (SVP). Bild: Keystone

Die Mehrheit in der Wirtschaftskommission des Nationalrats ist jedoch hauchdünn - und die St.Galler Haltung stösst bei den anderen Ostschweizer Regierungen auf Widerspruch. Der Kanton Appenzell Innerrhoden erwartet keine oder verschwindend geringe Mehreinnahmen im Zuge der OECD-Reform, wie Säckelmeister Ruedi Eberle (SVP) sagt. «Trotzdem sind wir der Auffassung, dass die Kantone mindestens 75 Prozent erhalten sollen. Somit können die Kantone, die betroffen sind, gezielt Massnahmen ergreifen, um attraktiv zu bleiben.»

Der Thurgauer Finanzchef Urs Martin (SVP) sagt: «Wir lehnen den Vorschlag der Wirtschaftskommission ab, weil er den Steuerwettbewerb beschneidet.» Die hälftige Aufteilung der Einnahmen benachteilige «die in der Regel für Unternehmen attraktiven Kantone» - Zug, Basel-Stadt und so weiter.

«Es ist nicht einzusehen, weshalb diese Kantone durch einen willkürlichen Verteilschlüssel abgestraft werden sollen.»

Der Vorschlag führe dazu, dass Hochsteuerkantone unverhältnismässig stark profitierten.

Paul Signer, Ausserrhoder Finanzdirektor (FDP). Bild: Ennio Leanza / Keystone

Auch Appenzell Ausserrhoden spricht sich für die 75 Prozent Kantonsanteil aus. «Grundsätzlich sollen die Mehrerträge dort verwendet werden können, wo sie anfallen», sagt Finanzchef Paul Signer (FDP). Via Finanzausgleich würden dann auch die ressourcenschwachen Kantone - inklusive Ostschweiz - davon profitieren. Erhalte der Bund einen grösseren Anteil, so werde auch weniger Geld an diese Kantone umverteilt.

Offene Tür für undurchsichtige Subventionen

Benedikt Würth, St.Galler Mitte-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Wie viel der Finanzausgleich in diesem Fall bringt, ist allerdings umstritten. Der Punkt kam schon im September im Ständerat zur Sprache. Benedikt Würth verwies auf Prognosen des Bundes und stellte fest, dass den finanzstarken Kantonen immer noch 90 Prozent der zusätzlichen Steuereinnahmen blieben, trotz der Abzüge für den Finanzausgleich.

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Paul Rechsteiner warnte, dass die Tiefsteuerkantone das viele zusätzliche Geld dazu verwenden könnten, beispielsweise die Einkommens- und Vermögenssteuern noch mehr zu senken. «Man stelle sich vor, was das für einen Kanton wie Zug bedeutet, der ja schon heute ein Steuerparadies ist.» Die heute schon grossen Unterschiede unter den Kantonen würden sich noch einmal verschärfen, so Rechsteiner.

Marc Mächlers grosse Sorge ist, dass die Kantone künftig versuchen werden, Firmen mit undurchsichtigen finanziellen Vergünstigungen anzulocken: «Meine Bedenken zur Mindeststeuer waren von Anbeginn, dass anstatt attraktiver Steuersätzen vermehrt kantonale Subventionen zur Anwendung kommen werden. Dies erachte ich als nicht sinnvoll, weil damit auch die Intransparenz steigt.» Es sei darum besser, die Kantone in diesem Bereich nicht mit möglichst viel Geld auszustatten.

Der nächste Entscheid in dieser Sache fällt am 1. Dezember im Bundeshaus: Dann berät der Nationalrat die OECD-Steuerreform.

