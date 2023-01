St.Galler Steueramt: Weniger Schwarzgeld als in den Vorjahren

Steuern Immer noch millionenweise Schwarzgeld – und ein Ansturm auf die völlig papierlose Steuererklärung: Das St.Galler Steueramt zieht Bilanz Im Kanton St.Gallen sind im vergangenen Jahr 70 Millionen Franken hinterzogene Vermögen ans Licht gekommen. Das ist weniger als in früheren Jahren. Überrascht ist das Steueramt über den Erfolg der komplett papierlosen Steuererklärung. Eine Region ist dabei besonders eifrig. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 12.01.2023, 13.22 Uhr

Die Summe des offengelegten Schwarzgelds im Kanton St.Gallen ist deutlich tiefer als noch vor einigen Jahren. Bild: Alessandro Crinari / KEYSTONE

In diesen Tagen erhalten die St.Gallerinnen und St.Galler die Dokumente für die Steuererklärung 2022 zugeschickt. Das unliebsame Ritual ist im vergangenen Jahr für viele etwas einfacher geworden: Erstmals konnte man die Steuererklärung komplett digital einreichen, ganz ohne Papierkram. Bereits nutzten gegen 80'000 Steuerpflichtige diese Variante, das sind etwa 40 Prozent. Das Steueramt spricht von einem Überraschungserfolg: «Viele scheinen regelrecht auf diese Option gewartet zu haben», sagt Amtsleiter Felix Sager.

Felix Sager, Leiter Steueramt Kanton St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Der digitale Anteil ist je nach Gemeinde unterschiedlich, wobei es keinen Stadt-Land-Graben gibt. Auffällig digitalaffin sind aber die Steuerzahlenden im Linthgebiet. Kantonaler Spitzenreiter ist Weesen mit 61 Prozent digital eingereichten Steuererklärungen, zuhinterst liegt Flums mit 20 Prozent.

Bis 2021 war es noch nötig, zusätzlich zur digitalen Steuererklärung eine Unterschrift per Post einzuschicken, seit vergangenem Jahr entfällt auch dieses letzte Papierformular. Die Wegleitung wird dieses Jahr ebenfalls nicht mehr auf Papier verschickt – wer sie dennoch in gedruckter Form möchte, kann sie beim Steueramt der Gemeinde bestellen. Mit den jüngsten Digitalisierungsschritten spart der Kanton rund 40 Tonnen Papier.

Schwarzgeld: 241 Personen zeigen sich selber an

Wie steht es um die schwarzen Schafe unter den Steuerpflichtigen? Die Summe des offengelegten Schwarzgelds ist 2022 deutlich tiefer als in früheren Jahren, aber immer noch beträchtlich. 241 Steuerzahler haben sich im letzten Jahr selber angezeigt, mit insgesamt 57 Millionen Franken hinterzogenen Vermögen. Das ist die kleinste Summe seit Einführung der straflosen Selbstanzeige.

Seit 2010 sind beim St.Galler Steueramt auf diese Weise über 3 Milliarden Franken Schwarzgeld ans Licht gekommen. Die Mehreinnahmen für Kanton und Gemeinden summieren sich auf 176 Millionen Franken, jene für den Bund auf 39 Millionen. Im Spitzenjahr 2017 wurden 580 Millionen Franken Schwarzgeld offengelegt, was 37 Millionen Franken Nachsteuern einbrachte. Im Jahr 2022 sind es noch rund 2 Millionen Franken Mehreinnahmen.

Ins Rollen kam diese Entwicklung wegen des automatischen Austauschs von Bankdaten zwischen der Schweiz und dem Ausland, der im Jahr 2017 begann. Lieber eine Selbstanzeige machen, anstatt später entdeckt und bestraft zu werden, scheinen sich viele gesagt zu haben. Im Rahmen des Informationsaustauschs hat das St.Galler Steueramt im vergangenen Jahr weitere 13 Millionen Franken Schwarzgeld entdeckt. Wie bei den Selbstanzeigen zeigt der Trend aber auch hier abwärts.

Über 900'000 Franken Bussen für Steuersünder

Früher förderten die Selbstanzeigen teils grosse Summen auf Konten im Ausland – etwa in Liechtenstein – zu Tage. Diese Phase scheint vorbei zu sein. Der grösste Teil des 2022 offengelegten Schwarzgelds stammt aus dem Inland: 43 Millionen, das sind 75 Prozent. Es handelt sich somit oft um Steuerpflichtige, die reinen Tisch machen wollen, obwohl hierzulande nach wie vor das Bankgeheimnis gilt.

Amtsleiter Sager stellt fest, der automatische Informationsaustausch habe nicht die erwarteten hohen Steuereinnahmen gebracht – eben weil viele bereits zuvor den Weg der Selbstanzeige gewählt hätten.

Für jene Steuersünder, die sich nicht rechtzeitig selber anzeigen, kann es teuer werden. Das Steueramt hat im vergangenen Jahr 240 Steuerhinterziehungsverfahren durchgeführt, daraus resultierten rund 880'000 Franken Bussen für den Kanton und 80'000 für den Bund.

Globale Mindeststeuer kommt im Eiltempo

Stark beschäftigt ist das Steueramt im Hintergrund auch mit der bevorstehenden Einführung der globalen Mindeststeuer: Die OECD-Staaten planen für international tätige Konzerne mit Gewinnen ab 750 Millionen Euro einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent. Die Schweiz macht mit, weil andernfalls Steuereinnahmen ins Ausland abfliessen würden. Die Volksabstimmung über die Umsetzung dieser nationalen «Ergänzungssteuer» findet am 18. Juni statt, schon ab Anfang 2024 soll die Regelung gelten. Geplant ist, dass die Kantone 75 Prozent aus den Einnahmen erhalten, der Bund 25 Prozent.

In St.Gallen liegt die Gewinnsteuer heute leicht unter 15 Prozent. Im Kanton haben acht internationale Konzerne ihren Hauptsitz, und es gibt zwischen 50 und 60 Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten ausländischer oder ausserkantonaler Unternehmen, die in St.Gallen steuerpflichtig sind. Der Bund rechnet aufgrund der Reform mit kurzfristigen Mehreinnahmen zwischen 1 bis 2,5 Milliarden Franken. Die finanziellen Auswirkungen für den Kanton seien aber noch nicht abschätzbar, so Sager.

