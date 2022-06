Diebstahl «Das ist kein Kavaliersdelikt mehr und auch kein Streich»: Unbekannte klauen Ortstafel und Faltsignal in Waldkirch und Bernhardzell

In Waldkirch und Bernhardzell sind eine Ortstafel und ein Faltsignal gestohlen worden. Die Gemeinde hat Anzeige eingereicht und sucht Zeugen. Gemeindepräsident Aurelio Zaccari glaubt nicht an einen Lausbubenstreich. Vielmehr vermutet er, dass jemand seinen Unmut über die angepasste Geschwindigkeitsbeschränkung kundtun will.