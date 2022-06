Steuern Die SVP will den Pendlerabzug erhöhen: Doch viele hätten davon gar nichts Pendlerinnen und Pendler sollen mehr Fahrtkosten als bisher von den Steuern abziehen können. Das verlangt die SVP mit einer Motion im St.Galler Kantonsrat. Unsere Datenanalyse zeigt, wer davon profitieren würde. Ruben Schönenberger und Tim Naef Jetzt kommentieren 10.06.2022, 11.45 Uhr

Nicht in allen Gemeinden würde sich ein höherer Pendlerabzug gleich auswirken. Bild: Boris Bürgisser / Stefan Bogner

Wer nicht an seinem Wohnort arbeitet, kann die fürs Pendeln anfallenden Kosten bei den Steuern in Abzug bringen. Allerdings nicht unbeschränkt. Im Kanton St.Gallen beträgt der maximale Fahrkostenabzug aktuell 4460 Franken.

Früher war der Pendlerabzug unbeschränkt Steuerpflichtige Pendlerinnen und Pendler können von ihrem steuerbaren Einkommen die Kosten abziehen, die für den Weg zwischen Wohn- und Arbeitsort anfallen. Im Kanton St.Gallen dürfen sie dies bei den Kantons- und Gemeindesteuern derzeit bis zu einer Höhe machen, die dem Preis eines Generalabonnements zweiter Klasse (3860 Franken) plus 600 Franken entspricht. Bei der direkten Bundessteuer beträgt der Maximalabzug aktuell 3000 Franken. Auf diese Höhe wurde der Betrag auf das Steuerjahr 2016 heruntergesetzt, um die Bahninfrastruktur finanziell besser auszustatten (FABI-Abstimmung). Auch im Kanton St.Gallen wurde der bis dahin unbeschränkt mögliche Abzug damals reduziert, zuerst auf die Höhe eines GA zweiter Klasse, bevor dann 2020 die jetzt gültige Regelung in Kraft getreten ist. Die Kosten müssen zudem immer «notwendig» sein. Der Abzug von Autokosten ist beispielsweise nur zulässig, wenn man durch das Benützen des Autos eine gewisse Zeit einsparen kann.

Zu wenig, findet die SVP des Kantons St.Gallen. Mit einer Motion will sie den Abzug im Kanton St.Gallen erhöhen, weil die Benzin- und Dieselpreise seit rund einem Jahr stark gestiegen seien.

Nicht in allen Gemeinden würde sich die Erhöhung gleich auswirken

Wird aus der Motion dereinst tatsächlich eine Anpassung im Gesetz, würde sich das je nach Wohnort und Einkommen der steuerpflichtigen Person unterschiedlich auswirken.

Die folgende Karte zeigt für jede der 77 St.Galler Gemeinden die Auswirkungen einer Erhöhung des Pendlerabzugs bei einem steuerbaren Einkommen von 50'000 Franken.

Grössere Vorteile, wo der Steuerfuss am höchsten ist

Ein höherer Abzug ist gleichbedeutend mit einem tieferen steuerbaren Einkommen. Logischerweise wirkt sich eine Erhöhung des Abzugs in Gemeinden mit höheren Steuerfüssen deshalb stärker aus.

Im oben beschriebenen Fall kann eine Steuerzahlerin oder ein Steuerzahler in der Gemeinde Wartau über 400 Franken sparen, wenn er oder sie neu ein GA erster Klasse in Abzug bringen könnte. In Rapperswil-Jona würde der geschuldete Steuerbetrag im gleichen Fall nur rund 280 Franken tiefer ausfallen.

Profitieren kann nur, wer komfortabel oder richtig weit reist

Damit eine Pendlerin oder ein Pendler überhaupt vom höheren Abzug profitiert, müssen die Fahrtkosten relativ hoch sein. Sie müssten zumindest höher als der heutige Maximalbetrag sein. Das ist in den folgenden Konstellationen der Fall:

ÖV-Pendlerinnen und ÖV-Pendler, die erster Klasse reisen: Da der jetzige Maximalabzug 600 Franken mehr als der Preis für ein GA zweiter Klasse beträgt, müsste die Steuerzahlerin oder der Steuerzahler also beispielsweise mit einem GA erster Klasse unterwegs sein. Ein solches in Abzug zu bringen, ist gemäss einem Bundesgerichtsurteil grundsätzlich erlaubt, sofern man regelmässig im Zug arbeitet.

Da der jetzige Maximalabzug 600 Franken mehr als der Preis für ein GA zweiter Klasse beträgt, müsste die Steuerzahlerin oder der Steuerzahler also beispielsweise mit einem GA erster Klasse unterwegs sein. Ein solches in Abzug zu bringen, ist gemäss einem Bundesgerichtsurteil grundsätzlich erlaubt, sofern man regelmässig im Zug arbeitet. Auto-Pendlerinnen und Auto-Pendler, die rund 29 Kilometer oder mehr pro Tag zurücklegen: Für einen Kilometer können 70 Rappen berechnet werden, pro Jahr werden 220 Arbeitstage veranschlagt. Den heutigen Maximalbetrag erreicht man dadurch bei einer täglichen Fahrt über 28,96 Kilometer (Hin- und Rückweg zusammen). Erst bei einer längeren Strecke würden Pendlerinnen und Pendler profitieren. Allerdings verringert sich der Kilometerbeitrag bei grossen Strecken. Die durchschnittliche Pendeldistanz Schweizer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegt mit 27,2 Kilometer gar leicht unter diesem Wert.

Die durchschnittliche Pendlerin oder der durchschnittliche Pendler hätte also nichts von einer Erhöhung des maximalen Abzugs. Das führt auch die St.Galler Regierung ins Feld. Zudem seien die Mehrkosten bei Benzin oder Diesel gar nicht so gross und die Gleichbehandlung von Auto- und ÖV-Pendelnden spreche gegen eine Anpassung. Nicht zuletzt würden vermehrtes Homeoffice sowie der Einsatz von Elektro- oder Hybridantrieben die höheren Treibstoffkosten ohnehin relativieren.

Berechnen Sie Ihren persönlichen Steuervorteil

Mit dem folgenden Rechner können Sie für Ihre Wohngemeinde und Ihr steuerbares Einkommen berechnen, was eine Erhöhung des maximalen Pendlerabzugs zur Folge hätte. Verheiratete Personen geben als die Hälfte des gemeinsamen steuerbaren Einkommens an.

